Мерц пообіцяв подальшу підтримку України: Засоби дипломатії вичерпано
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні засоби для врегулювання війни в Україні вичерпано.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.
"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", - наголосив він.
Водночас, канцлер заявив, що засоби і ресурси дипломатії вичерпані.
"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", - додав Мерц.
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Heil Merz!
Хоч не відвертаються і продовжують надавати допомогу. Вже за це ми вдячні нащадкам саксів.
У приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, за словами джерела, знайомого з візитом. Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з Путіним. Джерело: https://censor.net/ua/n3558879
А ще, що сьогодні він одягає мундир, дорогий для нього і священний...
Навіялось таке ірраціональне щось.