Мерц пообіцяв подальшу підтримку України: Засоби дипломатії вичерпано

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні засоби для врегулювання війни в Україні вичерпано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", - наголосив він.

Водночас, канцлер заявив, що засоби і ресурси дипломатії вичерпані.

"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", - додав Мерц.

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