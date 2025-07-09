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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Мерц пообіцяв подальшу підтримку України: Засоби дипломатії вичерпано

Мерц обіцяє продовжувати підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що дипломатичні засоби для врегулювання війни в Україні вичерпано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час дебатів щодо бюджету в Бундестазі.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", - наголосив він.

Водночас, канцлер заявив, що засоби і ресурси дипломатії вичерпані.

"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", - додав Мерц.

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Автор: 

Німеччина (7559) Мерц Фрідріх (178)


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Топ коментарі
+8
На більш серйозні заяви?
Хоч не відвертаються і продовжують надавати допомогу. Вже за це ми вдячні нащадкам саксів.
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09.07.2025 12:05 Відповісти
+7
Да, пора мочить кацапов по взрослому, играться хватит...
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09.07.2025 11:52 Відповісти
+6
"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося"

Heil Merz!
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09.07.2025 11:53 Відповісти
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Да, пора мочить кацапов по взрослому, играться хватит...
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09.07.2025 11:52 Відповісти
Пора пора, але Тауруси не дамо
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09.07.2025 11:53 Відповісти
Цікаво подивитись на перекошені ряхала кацапів, після того як Taurus *********** важливі військові об'єкти, НПЗ на Свинорилії.
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09.07.2025 11:57 Відповісти
"***********, обов'язково ***********. Всі болота в труху. Але папіжже."
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09.07.2025 11:58 Відповісти
В нас є власний аналог Тауруса. Чому ми його тупо не виробляємо? Що би отримати ракети, що технологічно більш продвинуті ніж Таурас, нам просто треба їх профінансувати. Виробництво вже давно готове. Випробування проведені. Не вистачає лише політичного рішення.
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09.07.2025 12:16 Відповісти
"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося"

Heil Merz!
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09.07.2025 11:53 Відповісти
Все! - у Мерца терпіння лопнуло - рішиться на більш шось серйозне
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09.07.2025 11:58 Відповісти
На більш серйозні заяви?
Хоч не відвертаються і продовжують надавати допомогу. Вже за це ми вдячні нащадкам саксів.
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09.07.2025 12:05 Відповісти
Вйібе таурусами по Києву хіба, з актом прийому-передачі
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09.07.2025 12:15 Відповісти
Коли ***** кінчати будете?
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09.07.2025 12:01 Відповісти
Як всі патріоти підуть захищати тцк, на фронт.
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09.07.2025 12:16 Відповісти
Ничего уже не поможет вашему жидовскому режиму, не аресты, не мерцы, не трамповое оружие бо простые хлопцы послали вас *****.
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09.07.2025 12:05 Відповісти
Кацап, ти правий - вашому режиму вже нічого не допоможе. Тільки евтаназія.
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09.07.2025 12:58 Відповісти
Подальша підтримка то я так розумію ще більш потужне занепокоєння і обіцянки розглянути питання тих Таурусів про які вже третій рік розмови
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09.07.2025 12:21 Відповісти
Приблизно перекладаю з дипломатичної на загальнодуступну: "Нам дуже подобаєтсья, як ви за рахунок своїх життів виснажуєте рашку, та й ваші емігранти добре доклажаються до покращення нашої економіки та демографії. Ми так прикинули, що ви можете терпіти це все ще як мінімум кілька років, то хто ми такі, щоб відмовляти вам у цьому? Вмирайте далі, а ми будемо по мінімуму давати вам певну зброю, що зовсім не впали."
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09.07.2025 12:23 Відповісти
Кацап, ти правий - вашому режиму вже нічого не допоможе. Тільки евтаназія.
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09.07.2025 13:00 Відповісти
А з боку цього Мерца були застосовані якісь засоби дипломатії?
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09.07.2025 12:28 Відповісти
Такі ж, як Єрмак в США застосовує, що його вже там терпіти не можуть.
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09.07.2025 12:32 Відповісти
і ти кацап. от бл...
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09.07.2025 13:01 Відповісти
Приблизно так він в США і розказує.

У приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, за словами джерела, знайомого з візитом. Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з Путіним. Джерело: https://censor.net/ua/n3558879
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09.07.2025 13:04 Відповісти
Не думав, що ти - кацап.
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09.07.2025 12:59 Відповісти
Якби ще пан Мерц додав, що його безмежну любов до миру не варто сприймати за боягузтво...ммм...оце була би насолода.
А ще, що сьогодні він одягає мундир, дорогий для нього і священний...
Навіялось таке ірраціональне щось.
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09.07.2025 13:00 Відповісти
Як добре, що Vladislav Devgar спалив цілу купу кацапів які лайкають одне одному.
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09.07.2025 13:04 Відповісти
Германия - это единственная страна, которая на деле (а не на словах) может очень серьезно помочь Украине (без выставления необоснованных "счетов" и кабальных условий и требований). Немцы и британцы действительно могут накостылять кацапам, если пойдут на принцип.
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09.07.2025 13:13 Відповісти
 
 