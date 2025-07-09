Мерц планує здійснити перший візит до Китаю, - Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший візит до Китаю наприкінці цього року з делегацією провідних бізнесменів.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, поїздка канцлера найбільшої економіки Європи та одного з ключових торговельних партнерів Китаю матиме символічне значення для підтримки двосторонніх відносин. Це відбудеться на тлі загострення торговельних суперечностей між Пекіном і Вашингтоном.

Компанії з Китаю зацікавлені у збільшенні інвестицій в німецьку економіку, візит Мерца може посприяти відновленню контактів після періоду напруженості у відносинах з Берліном, повідомили джерела видання.

Reuters зазначає, що візит може відбутися вже у жовтні 2025 року, проте остаточної дати немає.

Главу німецького уряду супроводжуватиме делегація з представників провідних німецьких компаній.

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