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Новини Візит Мерца до Китаю
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Мерц планує здійснити перший візит до Китаю, - Reuters

Фрідріх Мерц планує відвідати Китай. Що відомо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити свій перший візит до Китаю наприкінці цього року з делегацією провідних бізнесменів.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, поїздка канцлера найбільшої економіки Європи та одного з ключових торговельних партнерів Китаю матиме символічне значення для підтримки двосторонніх відносин. Це відбудеться на тлі загострення торговельних суперечностей між Пекіном і Вашингтоном.

Компанії з Китаю зацікавлені у збільшенні інвестицій в німецьку економіку, візит Мерца може посприяти відновленню контактів після періоду напруженості у відносинах з Берліном, повідомили джерела видання.

Reuters зазначає, що візит може відбутися вже у жовтні 2025 року, проте остаточної дати немає.

Главу німецького уряду супроводжуватиме делегація з представників провідних німецьких компаній.

Читайте: Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України, - Spiegel

Автор: 

візит (1626) Німеччина (7559) Китай (4750) Мерц Фрідріх (178)


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Це вірні рішення , Китаю постійно потрібно щохвилини нагадувати , що московія окупували їх стбір і не є природнім союзником на відміну від цивілізованого світу який дав Китаю технології і ринок збуту ...
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09.07.2025 08:13 Відповісти
Питання денне:
-"Як будемо ділити Немиту?".
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09.07.2025 08:22 Відповісти
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09.07.2025 08:49 Відповісти
Китай треба гнати з ЕС - усі їх фірми,банки. Націонализувати всі їх акції у европейських підприємствах
ЗАБОРОНИТИ КИТАЙСЬКІ ТОВАРИ НА ТЕРИТОРІЇ ЕС

‼️‼️‼️Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
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09.07.2025 08:57 Відповісти
 
 