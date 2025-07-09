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Новости Визит Мерца в Китай
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Мерц планирует совершить первый визит в Китай, - Reuters

Фридрих Мерц планирует посетить Китай. Что известно

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует осуществить свой первый визит в Китай в конце этого года с делегацией ведущих бизнесменов.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, поездка канцлера крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений. Это произойдет на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Компании из Китая заинтересованы в увеличении инвестиций в германскую экономику, визит Мерца может поспособствовать восстановлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином, сообщили источники издания.

Reuters отмечает, что визит может состояться уже в октябре 2025 года, однако окончательной даты нет.

Главу немецкого правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих гермамнских компаний.

Читайте: Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel

Автор: 

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Це вірні рішення , Китаю постійно потрібно щохвилини нагадувати , що московія окупували їх стбір і не є природнім союзником на відміну від цивілізованого світу який дав Китаю технології і ринок збуту ...
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09.07.2025 08:13 Ответить
Питання денне:
-"Як будемо ділити Немиту?".
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09.07.2025 08:22 Ответить
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09.07.2025 08:49 Ответить
Китай треба гнати з ЕС - усі їх фірми,банки. Націонализувати всі їх акції у европейських підприємствах
ЗАБОРОНИТИ КИТАЙСЬКІ ТОВАРИ НА ТЕРИТОРІЇ ЕС

‼️‼️‼️Китай ЗЛИВ ПРИГОЛОМШЛИВУ заяву! Ця правда про "СВО" вражає - навіть союзники в шоці

https://youtu.be/5LgmkefZnuY?si=NCsIG8_rBcov5cKw
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09.07.2025 08:57 Ответить
Бити комуняк!!
Технології і капітали в Індію переводити!
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09.07.2025 10:01 Ответить
Не допоможе. Ніякі мирні перемовини не вплинуть на Сі Цзіньпіня. Тільки жорсткі санкції.
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09.07.2025 11:38 Ответить
 
 