Мерц планирует совершить первый визит в Китай, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует осуществить свой первый визит в Китай в конце этого года с делегацией ведущих бизнесменов.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, поездка канцлера крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений. Это произойдет на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Компании из Китая заинтересованы в увеличении инвестиций в германскую экономику, визит Мерца может поспособствовать восстановлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином, сообщили источники издания.

Reuters отмечает, что визит может состояться уже в октябре 2025 года, однако окончательной даты нет.

Главу немецкого правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих гермамнских компаний.

Читайте: Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel