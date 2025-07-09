Мерц планирует совершить первый визит в Китай, - Reuters
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует осуществить свой первый визит в Китай в конце этого года с делегацией ведущих бизнесменов.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, поездка канцлера крупнейшей экономики Европы и одного из ключевых торговых партнеров Китая будет иметь символическое значение для поддержания двусторонних отношений. Это произойдет на фоне обострения торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном.
Компании из Китая заинтересованы в увеличении инвестиций в германскую экономику, визит Мерца может поспособствовать восстановлению контактов после периода напряженности в отношениях с Берлином, сообщили источники издания.
Reuters отмечает, что визит может состояться уже в октябре 2025 года, однако окончательной даты нет.
Главу немецкого правительства будет сопровождать делегация из представителей ведущих гермамнских компаний.
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