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Новости ПВО Украины Разговор Мерца и Трампа
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Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel

трамп,мерц

В четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Мерц обсудил с Трампом ситуацию относительно поставок вооружения Украине, в частности систем противовоздушной обороны. Также лидеры США и Германии обменялись мнениями по торговым вопросам.

В пятницу, 4 июля, представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус отказался подтверждать детали разговора Мерца и Трампа.

Он одновременно отметил, что канцлер Германии во время телефонных разговоров в последние дни "очень настойчиво выступал за поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны".

Читайте также: Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios

Автор: 

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Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України

Аж сам себе опісля заповажав...
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04.07.2025 19:18 Ответить
Пане Мерц, він вас не чює.
він взагалі нікого крім себе не чює,
а шо від себе чює то забуває впродовж хвилини.
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04.07.2025 19:36 Ответить
Півтора трильйона долларів на оборону кожен рік, а зброї дифіцит.

На Заході узаконили корупцію, закупают зброю по завищеним цінам, у нас це кримінал, у них це КАПІТАЛІЗМ. Їм треба ще трильйон.

Пилят бюджети. Захід туповатий страшно. Все роблять по стандартам - дорого, довго і мало.

20 років США мучились створити ППО малого радіусу на ракеті Aim-9.

Наші за три роки створили ППО на беспілотному катері з Aim-9, з загоризонтим управлінням, котрий збив літаки і вертольоти над морем.
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04.07.2025 19:44 Ответить
 
 