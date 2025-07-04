Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel

В четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Мерц обсудил с Трампом ситуацию относительно поставок вооружения Украине, в частности систем противовоздушной обороны. Также лидеры США и Германии обменялись мнениями по торговым вопросам.

В пятницу, 4 июля, представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус отказался подтверждать детали разговора Мерца и Трампа.

Он одновременно отметил, что канцлер Германии во время телефонных разговоров в последние дни "очень настойчиво выступал за поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны".

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