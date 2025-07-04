Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel
В четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Мерц обсудил с Трампом ситуацию относительно поставок вооружения Украине, в частности систем противовоздушной обороны. Также лидеры США и Германии обменялись мнениями по торговым вопросам.
В пятницу, 4 июля, представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус отказался подтверждать детали разговора Мерца и Трампа.
Он одновременно отметил, что канцлер Германии во время телефонных разговоров в последние дни "очень настойчиво выступал за поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны".
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Аж сам себе опісля заповажав...
він взагалі нікого крім себе не чює,
а шо від себе чює то забуває впродовж хвилини.
На Заході узаконили корупцію, закупают зброю по завищеним цінам, у нас це кримінал, у них це КАПІТАЛІЗМ. Їм треба ще трильйон.
Пилят бюджети. Захід туповатий страшно. Все роблять по стандартам - дорого, довго і мало.
20 років США мучились створити ППО малого радіусу на ракеті Aim-9.
Наші за три роки створили ППО на беспілотному катері з Aim-9, з загоризонтим управлінням, котрий збив літаки і вертольоти над морем.