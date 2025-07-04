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Новини ППО України Розмова Мерца і Трампа
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Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України, - Spiegel

трамп,мерц

У четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Мерц обговорив з Трампом ситуацію щодо постачання озброєння Україні, зокрема систем протиповітряної оборони. Також лідери США та Німеччини обмінялися думками з торговельних питань.

У п'ятницю, 4 липня, речник німецького уряду Штефан Корнеліус відмовився підтверджувати деталі розмови Мерца й Трампа.

Він водночас зазначив, що канцлер Німеччини під час телефонних розмов впродовж останніх днів "дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони".

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Автор: 

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Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України

Аж сам себе опісля заповажав...
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04.07.2025 19:18 Відповісти
Пане Мерц, він вас не чює.
він взагалі нікого крім себе не чює,
а шо від себе чює то забуває впродовж хвилини.
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04.07.2025 19:36 Відповісти
Півтора трильйона долларів на оборону кожен рік, а зброї дифіцит.

На Заході узаконили корупцію, закупают зброю по завищеним цінам, у нас це кримінал, у них це КАПІТАЛІЗМ. Їм треба ще трильйон.

Пилят бюджети. Захід туповатий страшно. Все роблять по стандартам - дорого, довго і мало.

20 років США мучились створити ППО малого радіусу на ракеті Aim-9.

Наші за три роки створили ППО на беспілотному катері з Aim-9, з загоризонтим управлінням, котрий збив літаки і вертольоти над морем.
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04.07.2025 19:44 Відповісти
 
 