Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України, - Spiegel
У четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Мерц обговорив з Трампом ситуацію щодо постачання озброєння Україні, зокрема систем протиповітряної оборони. Також лідери США та Німеччини обмінялися думками з торговельних питань.
У п'ятницю, 4 липня, речник німецького уряду Штефан Корнеліус відмовився підтверджувати деталі розмови Мерца й Трампа.
Він водночас зазначив, що канцлер Німеччини під час телефонних розмов впродовж останніх днів "дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони".
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Аж сам себе опісля заповажав...
він взагалі нікого крім себе не чює,
а шо від себе чює то забуває впродовж хвилини.
На Заході узаконили корупцію, закупают зброю по завищеним цінам, у нас це кримінал, у них це КАПІТАЛІЗМ. Їм треба ще трильйон.
Пилят бюджети. Захід туповатий страшно. Все роблять по стандартам - дорого, довго і мало.
20 років США мучились створити ППО малого радіусу на ракеті Aim-9.
Наші за три роки створили ППО на беспілотному катері з Aim-9, з загоризонтим управлінням, котрий збив літаки і вертольоти над морем.