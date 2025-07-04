Мерц обговорив із Трампом посилення ППО України, - Spiegel

У четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Мерц обговорив з Трампом ситуацію щодо постачання озброєння Україні, зокрема систем протиповітряної оборони. Також лідери США та Німеччини обмінялися думками з торговельних питань.

У п'ятницю, 4 липня, речник німецького уряду Штефан Корнеліус відмовився підтверджувати деталі розмови Мерца й Трампа.

Він водночас зазначив, що канцлер Німеччини під час телефонних розмов впродовж останніх днів "дуже наполегливо виступав за підтримку України у сфері протиповітряної оборони".

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