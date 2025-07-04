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Новини Трамп призупинив допомогу Україні Розмова Трампа і Зеленського
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Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

ЗМІ розповіли деталі розмови Трампа і Зеленського 4 липня

Президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському під час телефонної розмови в п'ятницю, 4 липня, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною на тлі посилення російських повітряних атак.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Раніше цього тижня Пентагон призупинив постачання зброї для України, зокрема перехоплювачів ППО та боєприпасів.

Джерела Axios повідомили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Одне з джерел зазначило, що Трамп знає про те, що Росія посилила атаки як по українських містах, так і по лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмову з Трампом: домовилися працювати над захистом неба України

"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що перевірить, яку допомогу призупинили надавати, якщо щось таке дійсно було", - повідомив співрозмовник Axios.

Український посадовець також повідомив медіа, що Трамп і Зеленський домовилися, що найближчим часом команди США та України зустрінуться, щоб обговорити ППО та інші види озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет одноосібно ухвалив рішення призупинити постачання зброї Україні, - NBC News

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Також читайте: Трамп: США продовжують надавати зброю Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (24628) ППО (3352) допомога (8521) США (23674) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+9
Трамп - сказав, трамп - забув...
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04.07.2025 19:03 Відповісти
+7
Ну якщо сам трамп сказав то да. Якщо до ранку не забуде.
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04.07.2025 19:04 Відповісти
+6
а шо сказав гексет, він же головний?
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04.07.2025 19:04 Відповісти
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Трамп - сказав, трамп - забув...
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04.07.2025 19:03 Відповісти
Добре хоч реалісти залишилися....
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04.07.2025 19:09 Відповісти
Ну якщо сам трамп сказав то да. Якщо до ранку не забуде.
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04.07.2025 19:04 Відповісти
скіздєфф
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04.07.2025 19:04 Відповісти
а шо сказав гексет, він же головний?
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04.07.2025 19:04 Відповісти
Завтра скаже "Я таке казав?! Ну ні х.. собі!"
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04.07.2025 19:05 Відповісти
У відповідь трампу наш лідор нації того послав.
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04.07.2025 19:05 Відповісти
Трамп знову натриндів. завтра перевзується.
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04.07.2025 19:05 Відповісти
У нього шухляда не закривається це факт ( пелька не затуляється) .
Він говорить одне, ввечері може ляпнути інше
Абсолютний балабол.
А ще Тварина чьотирхкратна може вибовтати при ньому багато чуттжвої інформації
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04.07.2025 19:05 Відповісти
Таке враження, що деякі 50+ руками воділи, просто дебіли..в клінічному сенсі..
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04.07.2025 19:53 Відповісти
Трамп хоче допомогти з ППО? Надішле повітряні кулі з підписом "Зробимо небо знову великим"
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04.07.2025 19:07 Відповісти
Клован перед клованом хоче казатись не клованом. Цирк ******** політики.
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04.07.2025 19:07 Відповісти
трамп: "это был сарказм"
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04.07.2025 19:08 Відповісти
Що він говорить і що він робить - це дві великі різниці!
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04.07.2025 19:09 Відповісти
українці, тримайте дітей та і самі тримайтеся поближчє до схованок.
зазвичяй після таких "історичних" подій як бубіне "my name is vova"
кацапня каженіє...
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04.07.2025 19:10 Відповісти
Цією обіцянкою Трампа Україна може бути задоволена на 3+ за п'ятибальною шкалою. Не на 2- лише тому, що, окрім ***** і Зе, Трамп у ці дні говорив і поговорить із Макроном, Рютте, Мерцем, Стармером та іншими союзниками України. Вони нагадують постійно Трампу про його обіцянки. Як то кажуть в Британії: "Спільними зусиллями потрібно бегемота витягнути з болота".
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04.07.2025 19:18 Відповісти
Потужний пожності буде гундосити тиждень що з ним поговорив Трамп.
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04.07.2025 19:18 Відповісти
на перший погляд, люди в коментах пишуть щось розумне, наприклад: "Завтра скаже "Я таке казав?! Ну ні х.. собі!"" або "Трамп знову натриндів. завтра перевзується." і це так і є, Трамп може говорити що завгодно. але ж до цих людей не доходить, що це позиція не трампа а США. вони вирішили більше не вкладати гроші в безднонну корупційну діру.
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04.07.2025 19:19 Відповісти
Брехло. "Два тижні" та "подивимось" стандартна для нього тактика. Він НІЧОГО не дать, і з цим вже час змиритись.
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04.07.2025 19:24 Відповісти
24 години стандартна для нього тактика
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04.07.2025 19:27 Відповісти
за 24 години ?
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04.07.2025 19:26 Відповісти
Пі---т.
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04.07.2025 19:27 Відповісти
Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО

...так хочуть, аж кушят не могут!
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04.07.2025 19:32 Відповісти
...Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що перевірить, яку допомогу призупинили надавати, якщо щось таке дійсно було"...

Он як, - весь Госдєп вчора розказував що допомогу припинили тому шо мексика готує підступний напад а воювать нічим, а трампуша і не в курсі був...
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04.07.2025 19:39 Відповісти
Верить словам ТрамПодонка - это как верить в Деда Мороза...
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04.07.2025 19:44 Відповісти
Хоче допомогти - але не допомагає
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04.07.2025 19:52 Відповісти
Його допомогу я сьогодні у Києві побачив.
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04.07.2025 19:55 Відповісти
 
 