Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському під час телефонної розмови в п'ятницю, 4 липня, що хоче допомогти Україні з протиповітряною обороною на тлі посилення російських повітряних атак.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Раніше цього тижня Пентагон призупинив постачання зброї для України, зокрема перехоплювачів ППО та боєприпасів.

Джерела Axios повідомили, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським тривала близько 40 хвилин і була присвячена переважно потребам України в протиповітряній обороні.

Одне з джерел зазначило, що Трамп знає про те, що Росія посилила атаки як по українських містах, так і по лінії фронту.

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"Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що перевірить, яку допомогу призупинили надавати, якщо щось таке дійсно було", - повідомив співрозмовник Axios.

Український посадовець також повідомив медіа, що Трамп і Зеленський домовилися, що найближчим часом команди США та України зустрінуться, щоб обговорити ППО та інші види озброєння.

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Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

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