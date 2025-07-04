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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Трамп: США продовжують надавати зброю Україні

Трамп висловився про поставки зброї Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують надавати зброю Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", - сказав лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн про призупинення допомоги США: Це сигнал Європі збільшити підтримку

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.

Також читайте: Конгрес США ухвалив "великий прекрасний закон" Трампа. Він хоче підписати його вже сьогодні

Автор: 

допомога (8521) США (23674) Трамп Дональд (6348)


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Топ коментарі
+20
Бреше, нарцисично-деменційний інвалід
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04.07.2025 10:10 Відповісти
+15
Іржаве чмо хоче сказати що Байден видавав зброю зі складів без обліку ?? І що тепер ніхто не знає скільки її залишилось .. Як таке можливо ? І хто в це повірить .?
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04.07.2025 10:14 Відповісти
+14
Бреше, кремлівська курва!
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04.07.2025 10:09 Відповісти
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Демонстрация усвоена или очередное "бла-бла-бла" от "величайшего" геостратега? Мир катится в манду.
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04.07.2025 10:08 Відповісти
ага тисячі літаків гелікоптерів і танків на базах зберігання в сша а чи є на цю техніку людей досить
трампон нас Геноцидить і не заморочується як лектор КПСС підшукати подібні до розумних пояснення
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04.07.2025 10:55 Відповісти
Трамп, конечно, дегенерат живущий в своем мирке, но это проблема самих американцев, он не президент Украины. Покажете мне хоть один договор между Украиной и США о дружбе и союзнических отношениях? Хотя-бы один. Нет? Мы сами отказались от этого руками зеленых гельминтов когда был такой шанс.
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04.07.2025 11:06 Відповісти
І хто ж це бреше?
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04.07.2025 10:08 Відповісти
Бреше, кремлівська курва!
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04.07.2025 10:09 Відповісти
доведи в реалі
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04.07.2025 10:09 Відповісти
Зверніться за адресою.
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04.07.2025 10:55 Відповісти
Бреше, нарцисично-деменційний інвалід
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04.07.2025 10:10 Відповісти
Злі язики - по кому ви там зібрадись 155 мл снарядами лупити - Байден надавав а ти шо заводи зупинив?
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04.07.2025 10:10 Відповісти
у запакованих до надання нам ракет аім7, аім9, аім120, hellfire, stinger взагалі спливли строки зберігання, а тому якщо не там, то - утилізація за колсмічний прайс
крім того, ці ракети перероблені під наші пускові, у штатах їх вже сильно ні в шо не запхаєш
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04.07.2025 10:12 Відповісти
Ну, їх можна ще і дружбану-пуйлу продати за недорого...
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04.07.2025 10:17 Відповісти
цинізм ще й у тому, що усе це озброєння вже заміщене на складах пентагону новим озброєнням, придбаним за кошти, виділені адміністрацією Байдена (салліван учора це підтвердив)
а ***** донні збирається продати Україну, по ходу, не дорого...
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04.07.2025 10:19 Відповісти
ну якщо правда, що все що до "але" брехня, то це брехня
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04.07.2025 10:11 Відповісти
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04.07.2025 10:13 Відповісти
zelena ЗРАДА поруч, а винні американці, які дають зброю ЗАДАРМА?????

то поржем кривавими соьозами?
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04.07.2025 10:57 Відповісти
Брешеш,падло.
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04.07.2025 10:13 Відповісти
Зверніться за адресою
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04.07.2025 10:56 Відповісти
Через два дня:
- А шо, хіба я таке казав? То був сарказм...
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04.07.2025 10:13 Відповісти
Іржаве чмо хоче сказати що Байден видавав зброю зі складів без обліку ?? І що тепер ніхто не знає скільки її залишилось .. Як таке можливо ? І хто в це повірить .?
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04.07.2025 10:14 Відповісти
Просто у Трампа есть свое твердое мнение с которым он сам категорически не согласен а в психушку никто его не повезет.
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04.07.2025 10:15 Відповісти
Рудому боні віри не має. Буде жаритись в пеклі разом з своїм другом владимерем ху#лом.
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04.07.2025 10:15 Відповісти
Справжній політик; типове цинічне брехло.
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04.07.2025 10:15 Відповісти
"мирні ініціативи" рудого піндоса мають розширення. напевно свою обіцянку )(уйлу він виконує.
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04.07.2025 10:16 Відповісти
Ще будете вибачатися перед Трампом, коли він завалить нас зброєю!!!
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04.07.2025 10:18 Відповісти
є якісь конкретні розумні терміни цього?
тіко без бла-бла-бла
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04.07.2025 10:20 Відповісти
Звідки я можу знати про терміни? Це як би я спитав тебе скілько хлопцям в окопах ще терпіти, щоб віслюк зробив крилаті і балістичні ракети для нанесення нашири ракетчиками сукрашющого удару по московії. Але я знаю що це колись точно буде. США і проти ґітляра ж не відразу допомагала якшо що.
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04.07.2025 10:24 Відповісти
стосовно віслюка відповім відразу - терпіти вічно, бо не зробить ніколи
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04.07.2025 10:25 Відповісти
розумієш у чому біда - донні тренує віслюка, а страждають Українці та Україна
недобре це
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04.07.2025 10:26 Відповісти
Ти не дивуйся його нерозумінню, бо я зустрічав цього кадра в списку тих, хто тут ряно агітував за трампа на цьому ресурсі.
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04.07.2025 11:44 Відповісти
У Віслюка Оманського зовсім інші пріорітети: він вже відправив за кордон общак, відправив тримачів общака: Міндича, братів Шефірів і тепер у нього задача при нагоді самому злиняти за кордон, поїхати і не повернутися.
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04.07.2025 11:39 Відповісти
Пусті розмови ні про що, знову Байден винен ,ти проти рашиської росії не запровадив ні санкцій і жодної від тебе допомоги Україна не отримала ,зате дуже тебе радує коли тебе хвалить найкривавіший терорист 21 століття.
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04.07.2025 10:19 Відповісти
Папіредник винуватий. Когось це мені нагадує. А вам, ******** никого не нагадує?
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04.07.2025 10:22 Відповісти
нагадує ще й тим, що всіх журналістів, які могли би спростувати його брехню (хоса би запитаннями), він до себе не підпускає.
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04.07.2025 11:46 Відповісти
Ненадання зброї взагалі то зручний аргумент для аргументації капітуляції...
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04.07.2025 10:24 Відповісти
Таке відчуття, що Трамп по телефону сказав російському козлу нас добивати
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04.07.2025 10:30 Відповісти
Заява не відповідає офіційній позиції зелебобіків.
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04.07.2025 10:31 Відповісти
❗️Я дуже розчарований розмовою з путіним. Мені здається, що путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано, він не хоче закінчувати війну, - Трамп
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04.07.2025 10:32 Відповісти
! Мені здається, що путіна там уже просто немає.
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04.07.2025 10:34 Відповісти
Ну як "спустошив" якщо Штати віддають (продають частину) зброї, яка вже стара, яку списують? Ми купуємо мотлох (окрім Петріотів), який американцям дорожче знищити ніж продати нам.
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04.07.2025 10:34 Відповісти
німці сказали шо свої віддадуть
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04.07.2025 10:37 Відповісти
гнида довбана
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04.07.2025 10:39 Відповісти
А зараз новини паралельного Всесвіту
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04.07.2025 10:44 Відповісти
Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю
------------------------------------------------------------------------
Базы хранения техники переполнены боевой техникой.
Но нам передаются крупицы в день по чайной ложке.
Так, из 4650 танков Абрамс у США, нам было передано всего несколько десятков и то - устаревших версий и без активной брони.
И ни одного самолета F-16
Это называется - опустошил страну?
Тысячи танков, БТР и орудий по прежнему пылятся и ржавеют в пустынях на базах хранения.
А в это время в Израиль техника и боеприпасы поставляются на сотни миллиардов долларов, в том числе и то, что уже было предназначено Украине и было ею оплачено.
В итоге - Украина крайняя.
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04.07.2025 10:57 Відповісти
а ще 155-й калібр для Богдани та Сюзанни, тобто, для величезної кількості зразків артилерійських установок. Сцуки чортові. З підписантів будапештскої ганчірки залишилась лише Британія.
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04.07.2025 10:59 Відповісти
Він невиліковний...Боже, допоможи пережити цей божевільний цирк.
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04.07.2025 11:01 Відповісти
Увага,ці всі заяви політичний трюк !Донесіть інформацію до наших ....у владі, що американської зброї не буде! Тому, що це повідомляють самі виробники що раніше законтрактована зброя не буде постачатися Україні і крапка.
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04.07.2025 11:08 Відповісти
Коротше, Х-ло2. Х1 казав, та нас там нєт, потім там були наші люди, потім Крим вєрнулся у рідну гавань. А це Х2 каже, та ми не зупиняли, та ми трохи зупинили, та вже нє будєм надавать, бо багато дали. У всіх х-ов одна і та й сама ж х-ська риторика
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04.07.2025 11:14 Відповісти
Рыжее ч.м.о сначала позвонило путину и отчитались перед хозяином . Неужели кто то ещё сомневается что Трамп работает на Россию?
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04.07.2025 11:15 Відповісти
якщо ти вважаєш, що твоє запитання риторичне - відповідай сам.
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04.07.2025 11:42 Відповісти
та ні, не бреши, якщо ти "хочеш розбудити думку в головах у людей" - то ти для себе ту думку вже знаєш. Саме тому те запитання для тебе є риторичним. А тут - петляєш, як заєць.
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04.07.2025 12:00 Відповісти
Угу, зрозуміло.
Ти бажаєш, щоб Україна негайно капітулювала.
А чи ьи ти не здохло, падло капітулянське, прямо зараз? Моє запитання також риторичне.
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04.07.2025 12:19 Відповісти
Треба чекати підтвердження ЗСУ бо цей попугай сьогодні одне каже а завтра інше.
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04.07.2025 11:34 Відповісти
бреше, він завжди бреше
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04.07.2025 11:34 Відповісти
Ідіот...
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04.07.2025 11:57 Відповісти
****** прорашистский *****!
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04.07.2025 11:59 Відповісти
Цілком правильне рішення, якщо є бажання повоювати в себе вдома (в США)
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04.07.2025 12:02 Відповісти
тільки но в конгресі почали розслідування проти трампа - і на тобі, трамп одразу дав дозвіл. це вже не перший випадок.
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04.07.2025 12:08 Відповісти
Хвороба Альцгеймера, також сенільна деменція Альцгеймерівського типу - один із різновидів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F деменції,

Пошкоджується «сіра речовина» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 головного мозку, що призводить до втрати пам'яті й прогресуючого слабоумства.
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04.07.2025 12:25 Відповісти
 
 