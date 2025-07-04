Трамп: США продовжують надавати зброю Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати продовжують надавати зброю Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Ми не призупинили, ми надаємо зброю. Але ми надали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", - сказав лідер США.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про перебіг переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Згодом речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтону.
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трампон нас Геноцидить і не заморочується як лектор КПСС підшукати подібні до розумних пояснення
крім того, ці ракети перероблені під наші пускові, у штатах їх вже сильно ні в шо не запхаєш
а ***** донні збирається продати Україну, по ходу, не дорого...
то поржем кривавими соьозами?
- А шо, хіба я таке казав? То був сарказм...
тіко без бла-бла-бла
недобре це
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Базы хранения техники переполнены боевой техникой.
Но нам передаются крупицы в день по чайной ложке.
Так, из 4650 танков Абрамс у США, нам было передано всего несколько десятков и то - устаревших версий и без активной брони.
И ни одного самолета F-16
Это называется - опустошил страну?
Тысячи танков, БТР и орудий по прежнему пылятся и ржавеют в пустынях на базах хранения.
А в это время в Израиль техника и боеприпасы поставляются на сотни миллиардов долларов, в том числе и то, что уже было предназначено Украине и было ею оплачено.
В итоге - Украина крайняя.
Ти бажаєш, щоб Україна негайно капітулювала.
А чи ьи ти не здохло, падло капітулянське, прямо зараз? Моє запитання також риторичне.
Пошкоджується «сіра речовина» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 головного мозку, що призводить до втрати пам'яті й прогресуючого слабоумства.