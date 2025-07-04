Конгрес США ухвалив "великий прекрасний закон" Трампа. Він хоче підписати його вже сьогодні

Республіканська більшість у Палаті представників ухвалила ініційонваний президентом США Дональдом Трампом законопроєкт про скорочення податків і видатків, який він називає "One Big Beautiful Bill" ("Один великий прекрасний закон").

Документ, схвалений 218 голосами "за" (214 конгресменів проголосували "проти") вже відправили на підпис президенту, передає Радіо Свобода.

Законопроєкт, ухвалений Сенатом на марафонській сесії на початку цього тижня, передбачає скорочення податків і збільшення фінансування Пентагону, а також безпеки кордонів для боротьби з нелегальною міграцією. Водночас він передбачає скорочення низку соцільних видатків, зокрема, на програму медичного забезпечення Medicaid.

Президент США Трамп дав зрозуміти, що сподівається отримати документ на підписання до 4 липня, Дня незалежності країни.

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Як повідомлялося, Трамп публічно переконує, що цей законопроєкт передбачає "найбільше зниження податків в історії Америки". Втім, його критики зауважують, що у випадку ухвалення законопроєкту зниження податків торкнеться передусім американців з найвищими доходами, водночас пропонується суттєво зменшити фінансування низки соціальних програм.

Крім того, він суперечитиме одній з передвиборчих обіцянок Трампа, оскільки замість зниження рівня держборгу призведе до його збільшення.

Так, за даними бюджетного управління Конгресу, закон додасть близько $3,8 трильйона до боргу федерального уряду впродовж наступного десятиліття.