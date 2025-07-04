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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине

Трамп высказался о поставках оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают предоставлять оружие Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя", - сказал лидер США.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Также читайте: Конгресс США принял "большой прекрасный закон" Трампа. Он хочет подписать его уже сегодня

Автор: 

помощь (7937) США (27385) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+21
Бреше, нарцисично-деменційний інвалід
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04.07.2025 10:10 Ответить
+15
Бреше, кремлівська курва!
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04.07.2025 10:09 Ответить
+15
Іржаве чмо хоче сказати що Байден видавав зброю зі складів без обліку ?? І що тепер ніхто не знає скільки її залишилось .. Як таке можливо ? І хто в це повірить .?
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04.07.2025 10:14 Ответить
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Демонстрация усвоена или очередное "бла-бла-бла" от "величайшего" геостратега? Мир катится в манду.
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04.07.2025 10:08 Ответить
ага тисячі літаків гелікоптерів і танків на базах зберігання в сша а чи є на цю техніку людей досить
трампон нас Геноцидить і не заморочується як лектор КПСС підшукати подібні до розумних пояснення
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04.07.2025 10:55 Ответить
Трамп, конечно, дегенерат живущий в своем мирке, но это проблема самих американцев, он не президент Украины. Покажете мне хоть один договор между Украиной и США о дружбе и союзнических отношениях? Хотя-бы один. Нет? Мы сами отказались от этого руками зеленых гельминтов когда был такой шанс.
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04.07.2025 11:06 Ответить
Що ти пздиш, який договір?
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04.07.2025 13:10 Ответить
І хто ж це бреше?
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04.07.2025 10:08 Ответить
Бреше, кремлівська курва!
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04.07.2025 10:09 Ответить
доведи в реалі
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04.07.2025 10:09 Ответить
Зверніться за адресою.
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04.07.2025 10:55 Ответить
Бреше, нарцисично-деменційний інвалід
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04.07.2025 10:10 Ответить
Злі язики - по кому ви там зібрадись 155 мл снарядами лупити - Байден надавав а ти шо заводи зупинив?
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04.07.2025 10:10 Ответить
у запакованих до надання нам ракет аім7, аім9, аім120, hellfire, stinger взагалі спливли строки зберігання, а тому якщо не там, то - утилізація за колсмічний прайс
крім того, ці ракети перероблені під наші пускові, у штатах їх вже сильно ні в шо не запхаєш
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04.07.2025 10:12 Ответить
Ну, їх можна ще і дружбану-пуйлу продати за недорого...
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04.07.2025 10:17 Ответить
цинізм ще й у тому, що усе це озброєння вже заміщене на складах пентагону новим озброєнням, придбаним за кошти, виділені адміністрацією Байдена (салліван учора це підтвердив)
а ***** донні збирається продати Україну, по ходу, не дорого...
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04.07.2025 10:19 Ответить
ну якщо правда, що все що до "але" брехня, то це брехня
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04.07.2025 10:11 Ответить
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04.07.2025 10:13 Ответить
zelena ЗРАДА поруч, а винні американці, які дають зброю ЗАДАРМА?????

то поржем кривавими соьозами?
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04.07.2025 10:57 Ответить
Брешеш,падло.
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04.07.2025 10:13 Ответить
Зверніться за адресою
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04.07.2025 10:56 Ответить
Через два дня:
- А шо, хіба я таке казав? То був сарказм...
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04.07.2025 10:13 Ответить
Іржаве чмо хоче сказати що Байден видавав зброю зі складів без обліку ?? І що тепер ніхто не знає скільки її залишилось .. Як таке можливо ? І хто в це повірить .?
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04.07.2025 10:14 Ответить
Просто у Трампа есть свое твердое мнение с которым он сам категорически не согласен а в психушку никто его не повезет.
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04.07.2025 10:15 Ответить
Рудому боні віри не має. Буде жаритись в пеклі разом з своїм другом владимерем ху#лом.
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04.07.2025 10:15 Ответить
Справжній політик; типове цинічне брехло.
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04.07.2025 10:15 Ответить
"мирні ініціативи" рудого піндоса мають розширення. напевно свою обіцянку )(уйлу він виконує.
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04.07.2025 10:16 Ответить
Ще будете вибачатися перед Трампом, коли він завалить нас зброєю!!!
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04.07.2025 10:18 Ответить
є якісь конкретні розумні терміни цього?
тіко без бла-бла-бла
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04.07.2025 10:20 Ответить
Звідки я можу знати про терміни? Це як би я спитав тебе скілько хлопцям в окопах ще терпіти, щоб віслюк зробив крилаті і балістичні ракети для нанесення нашири ракетчиками сукрашющого удару по московії. Але я знаю що це колись точно буде. США і проти ґітляра ж не відразу допомагала якшо що.
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04.07.2025 10:24 Ответить
стосовно віслюка відповім відразу - терпіти вічно, бо не зробить ніколи
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04.07.2025 10:25 Ответить
розумієш у чому біда - донні тренує віслюка, а страждають Українці та Україна
недобре це
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04.07.2025 10:26 Ответить
Ти не дивуйся його нерозумінню, бо я зустрічав цього кадра в списку тих, хто тут ряно агітував за трампа на цьому ресурсі.
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04.07.2025 11:44 Ответить
У Віслюка Оманського зовсім інші пріорітети: він вже відправив за кордон общак, відправив тримачів общака: Міндича, братів Шефірів і тепер у нього задача при нагоді самому злиняти за кордон, поїхати і не повернутися.
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04.07.2025 11:39 Ответить
Пусті розмови ні про що, знову Байден винен ,ти проти рашиської росії не запровадив ні санкцій і жодної від тебе допомоги Україна не отримала ,зате дуже тебе радує коли тебе хвалить найкривавіший терорист 21 століття.
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04.07.2025 10:19 Ответить
Папіредник винуватий. Когось це мені нагадує. А вам, ******** никого не нагадує?
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04.07.2025 10:22 Ответить
нагадує ще й тим, що всіх журналістів, які могли би спростувати його брехню (хоса би запитаннями), він до себе не підпускає.
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04.07.2025 11:46 Ответить
Ненадання зброї взагалі то зручний аргумент для аргументації капітуляції...
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04.07.2025 10:24 Ответить
Таке відчуття, що Трамп по телефону сказав російському козлу нас добивати
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04.07.2025 10:30 Ответить
Заява не відповідає офіційній позиції зелебобіків.
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04.07.2025 10:31 Ответить
❗️Я дуже розчарований розмовою з путіним. Мені здається, що путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися. І це дуже погано, він не хоче закінчувати війну, - Трамп
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04.07.2025 10:32 Ответить
! Мені здається, що путіна там уже просто немає.
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04.07.2025 10:34 Ответить
Ну як "спустошив" якщо Штати віддають (продають частину) зброї, яка вже стара, яку списують? Ми купуємо мотлох (окрім Петріотів), який американцям дорожче знищити ніж продати нам.
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04.07.2025 10:34 Ответить
німці сказали шо свої віддадуть
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04.07.2025 10:37 Ответить
гнида довбана
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04.07.2025 10:39 Ответить
А зараз новини паралельного Всесвіту
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04.07.2025 10:44 Ответить
Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю
------------------------------------------------------------------------
Базы хранения техники переполнены боевой техникой.
Но нам передаются крупицы в день по чайной ложке.
Так, из 4650 танков Абрамс у США, нам было передано всего несколько десятков и то - устаревших версий и без активной брони.
И ни одного самолета F-16
Это называется - опустошил страну?
Тысячи танков, БТР и орудий по прежнему пылятся и ржавеют в пустынях на базах хранения.
А в это время в Израиль техника и боеприпасы поставляются на сотни миллиардов долларов, в том числе и то, что уже было предназначено Украине и было ею оплачено.
В итоге - Украина крайняя.
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04.07.2025 10:57 Ответить
а ще 155-й калібр для Богдани та Сюзанни, тобто, для величезної кількості зразків артилерійських установок. Сцуки чортові. З підписантів будапештскої ганчірки залишилась лише Британія.
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04.07.2025 10:59 Ответить
Він невиліковний...Боже, допоможи пережити цей божевільний цирк.
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04.07.2025 11:01 Ответить
Увага,ці всі заяви політичний трюк !Донесіть інформацію до наших ....у владі, що американської зброї не буде! Тому, що це повідомляють самі виробники що раніше законтрактована зброя не буде постачатися Україні і крапка.
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04.07.2025 11:08 Ответить
Коротше, Х-ло2. Х1 казав, та нас там нєт, потім там були наші люди, потім Крим вєрнулся у рідну гавань. А це Х2 каже, та ми не зупиняли, та ми трохи зупинили, та вже нє будєм надавать, бо багато дали. У всіх х-ов одна і та й сама ж х-ська риторика
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04.07.2025 11:14 Ответить
Рыжее ч.м.о сначала позвонило путину и отчитались перед хозяином . Неужели кто то ещё сомневается что Трамп работает на Россию?
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04.07.2025 11:15 Ответить
якщо ти вважаєш, що твоє запитання риторичне - відповідай сам.
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04.07.2025 11:42 Ответить
та ні, не бреши, якщо ти "хочеш розбудити думку в головах у людей" - то ти для себе ту думку вже знаєш. Саме тому те запитання для тебе є риторичним. А тут - петляєш, як заєць.
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04.07.2025 12:00 Ответить
Угу, зрозуміло.
Ти бажаєш, щоб Україна негайно капітулювала.
А чи ьи ти не здохло, падло капітулянське, прямо зараз? Моє запитання також риторичне.
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04.07.2025 12:19 Ответить
Треба чекати підтвердження ЗСУ бо цей попугай сьогодні одне каже а завтра інше.
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04.07.2025 11:34 Ответить
бреше, він завжди бреше
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04.07.2025 11:34 Ответить
Ідіот...
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04.07.2025 11:57 Ответить
****** прорашистский *****!
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04.07.2025 11:59 Ответить
Цілком правильне рішення, якщо є бажання повоювати в себе вдома (в США)
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04.07.2025 12:02 Ответить
тільки но в конгресі почали розслідування проти трампа - і на тобі, трамп одразу дав дозвіл. це вже не перший випадок.
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04.07.2025 12:08 Ответить
Хвороба Альцгеймера, також сенільна деменція Альцгеймерівського типу - один із різновидів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F деменції,

Пошкоджується «сіра речовина» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 головного мозку, що призводить до втрати пам'яті й прогресуючого слабоумства.
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04.07.2025 12:25 Ответить
гидота цапська
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04.07.2025 13:07 Ответить
 
 