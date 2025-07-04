Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают предоставлять оружие Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
"Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя", - сказал лидер США.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
После спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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трампон нас Геноцидить і не заморочується як лектор КПСС підшукати подібні до розумних пояснення
крім того, ці ракети перероблені під наші пускові, у штатах їх вже сильно ні в шо не запхаєш
а ***** донні збирається продати Україну, по ходу, не дорого...
то поржем кривавими соьозами?
- А шо, хіба я таке казав? То був сарказм...
тіко без бла-бла-бла
недобре це
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Базы хранения техники переполнены боевой техникой.
Но нам передаются крупицы в день по чайной ложке.
Так, из 4650 танков Абрамс у США, нам было передано всего несколько десятков и то - устаревших версий и без активной брони.
И ни одного самолета F-16
Это называется - опустошил страну?
Тысячи танков, БТР и орудий по прежнему пылятся и ржавеют в пустынях на базах хранения.
А в это время в Израиль техника и боеприпасы поставляются на сотни миллиардов долларов, в том числе и то, что уже было предназначено Украине и было ею оплачено.
В итоге - Украина крайняя.
Ти бажаєш, щоб Україна негайно капітулювала.
А чи ьи ти не здохло, падло капітулянське, прямо зараз? Моє запитання також риторичне.
Пошкоджується «сіра речовина» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 головного мозку, що призводить до втрати пам'яті й прогресуючого слабоумства.