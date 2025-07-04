Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты продолжают предоставлять оружие Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

"Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия... и мы пытаемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя", - сказал лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о приостановлении помощи США: Это сигнал Европе увеличить поддержку

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Также читайте: Конгресс США принял "большой прекрасный закон" Трампа. Он хочет подписать его уже сегодня