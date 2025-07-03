Фон дер Ляйен о приостановке помощи США: Это сигнал Европе увеличить поддержку

Европа должна активнее поддерживать обороноспособность Украины на фоне приостановления американской военной помощи.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это четкий сигнал, или четкий месседж, увеличить собственную поддержку, увеличить европейское оборонное производство, не только на уровне Евросоюза, но и целого континента", - заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский Союз уже предоставил Украине около 50 млрд евро военной помощи, отдельно отметив вклад Дании, в частности артиллерию и самолеты F-16.

Президент Еврокомиссии также призвала государства-члены активнее использовать инструмент SAFE (Security Action for Europe), который предусматривает до 150 млрд евро инвестиций в европейскую оборонную промышленность. По ее словам, средства могут быть направлены как на закупку оружия для Украины, так и на поддержку украинского ВПК.

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Фон дер Ляйен отметила, что оборонный комплекс Украины пока задействован лишь на 60%, поэтому имеет большой потенциал для расширения.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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