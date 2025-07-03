РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9639 посетителей онлайн
Новости Трамп приостановил помощь Украине
470 3

Фон дер Ляйен о приостановке помощи США: Это сигнал Европе увеличить поддержку

Фон дер Ляйен рассказала Келлогу, как ЕС помогает Украине и о дальнейших планах

Европа должна активнее поддерживать обороноспособность Украины на фоне приостановления американской военной помощи.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это четкий сигнал, или четкий месседж, увеличить собственную поддержку, увеличить европейское оборонное производство, не только на уровне Евросоюза, но и целого континента", - заявила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Европейский Союз уже предоставил Украине около 50 млрд евро военной помощи, отдельно отметив вклад Дании, в частности артиллерию и самолеты F-16.

Президент Еврокомиссии также призвала государства-члены активнее использовать инструмент SAFE (Security Action for Europe), который предусматривает до 150 млрд евро инвестиций в европейскую оборонную промышленность. По ее словам, средства могут быть направлены как на закупку оружия для Украины, так и на поддержку украинского ВПК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен: ЕС должен давить на Россию санкциями, чтобы принудить к миру в Украине

Фон дер Ляйен отметила, что оборонный комплекс Украины пока задействован лишь на 60%, поэтому имеет большой потенциал для расширения.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фредериксен о приостановлении помощи Украине от США: Это серьезный шаг назад. Это война за будущее Европы

Автор: 

США (27372) Урсула фон дер Ляйен (556) война в Украине (5037)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже навіть зовсім не смішно,у вас на "підтанцьовці -протидії" два паяца-орбан та фіцо...
показать весь комментарий
03.07.2025 18:23 Ответить
Це сигнал шо у разі нападу на вас рудий умиє руки, бо він не починає війни, він їх уникає любим способом, особливо якшо це не стосується суверенитету його краіни, а вашім він з задоволенням поторгує шоб заключити мирну угоду *****!
показать весь комментарий
03.07.2025 18:28 Ответить
 
 