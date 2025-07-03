Фредериксен о приостановке помощи Украине от США: Это серьезный шаг назад. Это война за будущее Европы

Если США примут решение прекратить военную помощь Украине, это будет иметь серьезные последствия не только для Киева, но и для всей Европы и НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Если Соединенные Штаты решат не предоставлять Украине необходимую поддержку, это станет серьезным шагом назад, как для Украины, так и для Европы и НАТО... Ведь война в Украине никогда не касалась только Украины. Это война за будущее Европы", - подчеркнула глава правительства Дании.

Она также отметила, что Копенгаген внимательно следит за решениями, которые принимают в Вашингтоне, и выразила надежду на сохранение трансатлантического партнерства в вопросе поддержки Украины.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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