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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Фредериксен о приостановке помощи Украине от США: Это серьезный шаг назад. Это война за будущее Европы

Метте Фредериксен

Если США примут решение прекратить военную помощь Украине, это будет иметь серьезные последствия не только для Киева, но и для всей Европы и НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Если Соединенные Штаты решат не предоставлять Украине необходимую поддержку, это станет серьезным шагом назад, как для Украины, так и для Европы и НАТО... Ведь война в Украине никогда не касалась только Украины. Это война за будущее Европы", - подчеркнула глава правительства Дании.

Она также отметила, что Копенгаген внимательно следит за решениями, которые принимают в Вашингтоне, и выразила надежду на сохранение трансатлантического партнерства в вопросе поддержки Украины.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

После пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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Автор: 

США (27372) Фредериксен Метте (91) война в Украине (5037)


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Заметьте риторику сцыкливых европейцев:

- Копенгаген уважно стежить за рішеннями
- Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, и поэтому
- висловила сподівання

Железная леди пристально следит за американцами и угрожает висловить сподiвання
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03.07.2025 17:04 Ответить
Просто рижа чмоня удостоїлась честі розмовляти з путлєром. Тому щоб показати свою відданість шефові і припинила постачання зброї Україні.
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03.07.2025 17:08 Ответить
У США своя геостратегия, нравится она нам или нет. Но я пишу за конкретно убогую Данию.

Она могла заявить например "Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, то ми введемо санкцii проти Apple та обкладемо Айфони 200% мита, i на цi грошi купимо Украiнi Петрiоти".

А эти угрозы заплакать выглядят настолько жалко, что выставляют Европу импотентом даже перед нами, не говоря уже за РФ.
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03.07.2025 17:12 Ответить
>Це війна за майбутнє Європи

То де війська країн Європи?
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03.07.2025 17:21 Ответить
Тренируются отражать агрессию РФ всем составом.
Все пять тысяч человек.
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03.07.2025 18:27 Ответить
И не знают европейские дурашки, что во всем виноват Ермак, Зеленский и 73%.
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03.07.2025 17:34 Ответить
 
 