Фредеріксен про призупинення допомоги Україні від США: Це серйозний крок назад. Це війна за майбутнє Європи
Якщо США ухвалять рішення припинити військову допомогу Україні, це матиме серйозні наслідки не лише для Києва, а й для всієї Європи та НАТО.
Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, як для України, так і для Європи та НАТО… Адже війна в Україні ніколи не стосувалася лише України. Це війна за майбутнє Європи", - підкреслила очільниця уряду Данії.
Вона також зазначила, що Копенгаген уважно стежить за рішеннями, які ухвалюють у Вашингтоні, й висловила сподівання на збереження трансатлантичного партнерства в питанні підтримки України.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.
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- Копенгаген уважно стежить за рішеннями
- Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, и поэтому
- висловила сподівання
Железная леди пристально следит за американцами и угрожает висловить сподiвання
Она могла заявить например "Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, то ми введемо санкцii проти Apple та обкладемо Айфони 200% мита, i на цi грошi купимо Украiнi Петрiоти".
А эти угрозы заплакать выглядят настолько жалко, что выставляют Европу импотентом даже перед нами, не говоря уже за РФ.
То де війська країн Європи?