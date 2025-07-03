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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Фредеріксен про призупинення допомоги Україні від США: Це серйозний крок назад. Це війна за майбутнє Європи

Метте Фредеріксен

Якщо США ухвалять рішення припинити військову допомогу Україні, це матиме серйозні наслідки не лише для Києва, а й для всієї Європи та НАТО.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, як для України, так і для Європи та НАТО… Адже війна в Україні ніколи не стосувалася лише України. Це війна за майбутнє Європи", - підкреслила очільниця уряду Данії.

Вона також зазначила, що Копенгаген уважно стежить за рішеннями, які ухвалюють у Вашингтоні, й висловила сподівання на збереження трансатлантичного партнерства в питанні підтримки України.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

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Автор: 

США (23657) Фредеріксен Метте (101) війна в Україні (5072)


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Заметьте риторику сцыкливых европейцев:

- Копенгаген уважно стежить за рішеннями
- Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, и поэтому
- висловила сподівання

Железная леди пристально следит за американцами и угрожает висловить сподiвання
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03.07.2025 17:04 Відповісти
Просто рижа чмоня удостоїлась честі розмовляти з путлєром. Тому щоб показати свою відданість шефові і припинила постачання зброї Україні.
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03.07.2025 17:08 Відповісти
У США своя геостратегия, нравится она нам или нет. Но я пишу за конкретно убогую Данию.

Она могла заявить например "Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, то ми введемо санкцii проти Apple та обкладемо Айфони 200% мита, i на цi грошi купимо Украiнi Петрiоти".

А эти угрозы заплакать выглядят настолько жалко, что выставляют Европу импотентом даже перед нами, не говоря уже за РФ.
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03.07.2025 17:12 Відповісти
>Це війна за майбутнє Європи

То де війська країн Європи?
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03.07.2025 17:21 Відповісти
И не знают европейские дурашки, что во всем виноват Ермак, Зеленский и 73%.
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03.07.2025 17:34 Відповісти
 
 