Салліван: Пояснення Пентагону щодо зупинки військової допомоги Україні "не витримує критики"

Колишній радник з нацбезпеки Джейк Салліван розкритикував пояснення Пентагону щодо зупинки військової допомоги Україні, назвавши її частиною "цинічної гри" з боку Дональда Трампа.

Відповідну колонку він опублікував у The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Салліван зазначає, що пояснення Пентагону - ніби пауза пов’язана з необхідністю перевірки власних запасів - не відповідає реальній причині. За його словами, головним об’єктом обмежень стала не програма екстреного вилучення озброєнь зі складів (Presidential Drawdown Authority), а Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає довгострокове постачання зброї через укладення контрактів з американськими виробниками.

Аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень підрахували, що ще близько $10 млрд залишаються незастосованими в межах цієї ініціативи - саме на них мали б укладатися нові контракти до 2028 року.

"Ця зброя йде за контрактами на закупівлю, а не із запасів Пентагону… і не відрізняється від експорту американської оборонної продукції до будь-якої іншої країни світу", - підкреслив Салліван.

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Він також наголосив, що постачання за президентською програмою тривають лише у межах дозволів, виданих Джо Байденом раніше. При цьому на заміну надісланої Україні зброї США виготовляють сучасніші боєприпаси, чим фактично підсилюють власні Збройні сили.

"Можливо, адміністрація не хоче говорити про це, але реальність така, що президент, схоже, згортає військову допомогу Україні", - констатував радник.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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