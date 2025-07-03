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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
2 014 30

Салліван: Пояснення Пентагону щодо зупинки військової допомоги Україні "не витримує критики"

джейк,салліван

Колишній радник з нацбезпеки Джейк Салліван розкритикував пояснення Пентагону щодо зупинки військової допомоги Україні, назвавши її частиною "цинічної гри" з боку Дональда Трампа.

Відповідну колонку він опублікував у The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Салліван зазначає, що пояснення Пентагону - ніби пауза пов’язана з необхідністю перевірки власних запасів - не відповідає реальній причині. За його словами, головним об’єктом обмежень стала не програма екстреного вилучення озброєнь зі складів (Presidential Drawdown Authority), а Ініціатива сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає довгострокове постачання зброї через укладення контрактів з американськими виробниками.

Аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень підрахували, що ще близько $10 млрд залишаються незастосованими в межах цієї ініціативи - саме на них мали б укладатися нові контракти до 2028 року.

"Ця зброя йде за контрактами на закупівлю, а не із запасів Пентагону… і не відрізняється від експорту американської оборонної продукції до будь-якої іншої країни світу", - підкреслив Салліван.

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Він також наголосив, що постачання за президентською програмою тривають лише у межах дозволів, виданих Джо Байденом раніше. При цьому на заміну надісланої Україні зброї США виготовляють сучасніші боєприпаси, чим фактично підсилюють власні Збройні сили.

"Можливо, адміністрація не хоче говорити про це, але реальність така, що президент, схоже, згортає військову допомогу Україні", - констатував радник.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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Автор: 

Пентагон (1445) Салліван Джейк (295) війна в Україні (5072)


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Топ коментарі
+6
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03.07.2025 15:11 Відповісти
+2
це гра не рудого,а пуйла
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03.07.2025 15:10 Відповісти
+2
Хто б розказував.
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03.07.2025 15:13 Відповісти
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це гра не рудого,а пуйла
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03.07.2025 15:10 Відповісти
Крути їм фоста, Саливоне!
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03.07.2025 15:11 Відповісти
хфоста
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03.07.2025 15:11 Відповісти
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03.07.2025 15:11 Відповісти
So true... 💯
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03.07.2025 15:17 Відповісти
рашистський агент "салойван" який при Байді....виліз з нори
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03.07.2025 15:12 Відповісти
Хто б розказував.
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03.07.2025 15:13 Відповісти
Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

А ті "переговори" хто веде - Єрмак? Тоді все...
Чи Єрмачок все пересрав, а тепер хтось інший намагається виправити ситуацію?

Хоча який там інший ?- в Зеленського усі або остолопи, обо ворюги, або зрадники.
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03.07.2025 15:13 Відповісти
Там і без Єрмака клоунів вистачає. От є такий собі 54-х річний депутат ВР від слуг О. Мережко, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він акурат два тижні тому спочатку від імені ВРУспочатку висвнув Трампа на Нобелівську премію миру, а потім відкликав цп подання. Це нагадаю було саме перед рішенням влади США про призупинення військової допомоги. Як вважаєте, Траммпу про це доповіли? 🤔
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03.07.2025 15:24 Відповісти
Доповіли і негайно. Ще коли тому депутату ВРУ лише спало на думку відкликати подання. Це ж питання національної безпеки. Агентура ЦРУ працює ефективно.
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03.07.2025 15:43 Відповісти
А до чого тут агентура ЦРУ? 😲 Це робить агентура ФСБ. В тому числі і та, що в Україні.
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03.07.2025 15:50 Відповісти
Вибачте, останнім часом я їх плутаю. Кадрова чехарда. Дехто ще не визначився на кого працює.
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03.07.2025 15:59 Відповісти
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03.07.2025 16:04 Відповісти
"Неескалатор" проснувся
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03.07.2025 15:14 Відповісти
Тrамп - .уйло... ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-а-а-а...
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03.07.2025 15:17 Відповісти
власне він мріє про велич *****
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03.07.2025 15:22 Відповісти
Схоже нагадуе мальчiша-плохiша. Лишень невiдомо за яке варення продалося руде мурло.
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03.07.2025 15:32 Відповісти
То не пояснення Пентагону , а маячня сивої кобили . Вони просто - клеять дурня .
Я скоріше повірю в те що земля плоска , а сонце холодне , ніж в те що Пентагон не веде обліку своїм озброєнням , і не знає скільки зброї є у нього на складі і скільки звідти взято .
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03.07.2025 15:18 Відповісти
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03.07.2025 15:18 Відповісти
Саліван це той утирок шо замість зброї нам на гітарі грав??
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03.07.2025 15:26 Відповісти
Саліван - утирок, а на гітарі грав Блінкен
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03.07.2025 15:31 Відповісти
Блінкен. Грав. На електрогітарі. Підтверджую. І не тільки грав. ВІн, уявіть собі, ще й співав!
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03.07.2025 16:04 Відповісти
Вже можна правду говорити?
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Навіть Сєліванов вазмутілсо дєйствіямі Краснова.
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03.07.2025 15:44 Відповісти
Дєйствовал слішком топорно... Засвєтіл агєнтуру... Ето нєпріємлємо!
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03.07.2025 15:54 Відповісти
ще близько $10 млрд залишаються незастосованими в межах цієї ініціативи - саме на них мали б укладатися нові контракти до 2028 року Джерело: https://censor.net/ua/n3561351

А що ж цей Салліван з дідом Байденом не уклали цих контрактів? 3 роки мало було, мабуть. Не встигли, бідосі.
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03.07.2025 15:45 Відповісти
Правда? А самі що робили? Всі піндоси однакові...
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03.07.2025 16:07 Відповісти
Ну що тут не зрозуміло. Трамп проводить політику кнута та пряника. Вот тільки тепер кнут у вигляді припинення воєнної допомоги для України, та пряник у вигляді припинення санкцій проти оркостану.
Не зрозуміло тільки на цей час позиція республіканців - вони зараз більш схожі на жалких кайотів ніж на яструбів часів Рейгана. А бо ж на страусів які зарили свою голову у пісок та нічого не бажають бачити. Про демократів зовсім нічого казати їх зовсім не бачимо.
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03.07.2025 16:12 Відповісти
 
 