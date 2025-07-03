ЄС продовжить підтримувати Україну попри паузу в допомозі США, - Єврокомісія
Європейський Союз заявив про готовність продовжувати тісну співпрацю зі США та іншими партнерами для подальшої підтримки України, навіть попри повідомлення про призупинення американської оборонної допомоги.
Про це заявила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона наголосила, що на тлі активізації російських атак проти цивільної інфраструктури та населення, які свідчать про відсутність наміру Москви припинити війну, ЄС вважає критично важливим зміцнювати обороноздатність України.
"Для ЄС важливо зміцнити Україну, щоб вона могла ефективно захищатися від агресивної війни Росії", - заявила Гіппер.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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А тим часом у реальному світі
Європа наразі певною мірою компенсує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, лідерами є скандинавські країни та Велика Британія.
▪ Постачання припинилося (https://www.economist.com/europe/2025/07/02/americas-ominous-new-halt-on-weapons-to-ukraine) в ніч з 30 червня на 1 липня. Жодних повідомлень не було. Politico першими дізналися (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) про зупинку постачань лише пізно ввечері у вівторок.
▪ Українські офіційні особи кажуть, (https://www.economist.com/europe/2025/07/02/americas-ominous-new-halt-on-weapons-to-ukraine) що припинені ВСІ постачання американської зброї, включно з ************ і навіть запчастинами. Американці офіційні особи це заперечують.
▪ Чиновники Білого дому кажуть, (https://www.cbsnews.com/news/us-halting-some-weapons-shipments-ukraine/) що допомога була припинена й іншим країнам на час перерахунку запасів на складах. При цьому досі невідомо, яким іще країнам було припинено допомогу. Білий дім їх не назвав. Також Білий дім не коментує, скільки триватиме затримка
Це викликає підозри (https://www.economist.com/europe/2025/07/02/americas-ominous-new-halt-on-weapons-to-ukraine) в України щодо політичного підґрунтя рішення.
▪ Рішення про припинення допомоги заскочило зненацька (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) не лише Україну і Європу, а й конгресменів, і навіть чиновників Держдепу.
▪ Високопосадовці з числа республіканців занепокоєні роллю однієї конкретної людини в Пентагоні, яка мала (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) надмірний вплив на це рішення. Як відомо, це заступник міністра Пентагону з політичних питань Елбридж Колбі.
▪ Навіть прихильники Дональда Трампа були роздратовані цим рішенням, адже Колбі не попередив (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) нікого в адміністрації президента.
▪ Рішення ніяк не координувалося (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) з Радою нацбезпеки, чия роль після звільнення Майка Волтца звелася до мінімуму. Нині його в.о. є Марко Рубіо, але в того вистачає роботи на інших напрямках.
▪ Проукраїнський республіканець із Техасу Майкл Маккол публічно звинуватив Колбі:
"Я думаю, що це все зробив той хлопець, Колбі, заступник із політичних питань. Я навіть не впевнений, що хтось консультувався з Рубіо з цього приводу. Є внутрішній розкол у Білому домі", - заявив (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) Маккол у коментарі Politico.
▪ Звісно, ніхто не консультувався ані з посольством США в Києві, ані з Кітом Келлогом, спецпосланцем Трампа по Україні.
▪ Більш того, деякі члени американського Генштабу також виступили проти (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) зупинки допомоги Україні.
▪ Американські і українські команди зараз працюють над організацією дзвінка Трампа і Зеленського. Європейські чиновники, які допомагають цьому процесу, кажуть, що дзвінок буде організовано «дуже скоро».
▪ Епізод підкреслює надмірний вплив Елбріджа Колбі в Пентагоні. Це пов'язано з одним нюансом.
▪ Колбі - один із небагатьох чиновників у Пентагоні, який є кар'єрним держслужбовцем і має досвід роботи в держорганах, на відміну від інших людей, що прийшли в Пентагон «з вулиці». (Той самий Піт Хегсет - був телеведучим).
▪ Колбі знає «підводне каміння» документообігу, про яке інші навіть не здогадуються. Це дозволяє йому «прочавлювати» рішення обхідним шляхом.
▪ Неназваний експосадовець Пентагону прокоментував ситуацію:
"Фронт-офіс Пентагону спустошений. Більшість людей звідти не має жодного досвіду на держслужбі. І те ж саме стосується Ради з нацбезпеки".
▪ Відомо, що найперше призупинення військової допомоги Україні, яке відбулося незабаром після інавгурації Трампа (ще до скандалу в Овальному кабінеті), було здійснено Пітом Хегсетом без відома Трампа, той про це навіть не знав. Про це Reuters писали (https://t.me/ToBeOr_Official/17778) у травні.
▪ Цікаво, що один з тих, хто "нашепотів" Гегсету про необхідність припинення допомоги Україні, його старший радник Ден Колдуелл, вже звільнений (https://t.me/ToBeOr_Official/17778) - це сталося після скандалу зі злитим листуванням у Signal про удар по хуситах.
▪ Ще цікаво, що Елбрідж Колбі є активним прихильником перегляду співробітництва (https://www.politico.com/news/2025/07/02/ukraine-weapons-freeze-elbridge-colby-00438156?) з Австралією і Великою Британією в рамках AUKUS - програми з виробництва підводних човнів. Деякі члени кабінету Трампа здивувалися, коли дізналися про це.
А хто ,якщо і не ворог (хоча на мою думку "якщо" - зайве) , то точно не друг