ЄС продовжить підтримувати Україну попри паузу в допомозі США, - Єврокомісія

Європейський Союз заявив про готовність продовжувати тісну співпрацю зі США та іншими партнерами для подальшої підтримки України, навіть попри повідомлення про призупинення американської оборонної допомоги.

Про це заявила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вона наголосила, що на тлі активізації російських атак проти цивільної інфраструктури та населення, які свідчать про відсутність наміру Москви припинити війну, ЄС вважає критично важливим зміцнювати обороноздатність України.

"Для ЄС важливо зміцнити Україну, щоб вона могла ефективно захищатися від агресивної війни Росії", - заявила Гіппер.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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