Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки ЄС. Що це передбачає?

Україна отримає доступ до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу – однієї з ключових ініціатив у межах Акта про кіберсолідарність ЄС (EU Cyber Solidarity Act), спрямованої на зміцнення цифрової безпеки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Посилення співпраці з ЄС у межах Резерву кібербезпеки дасть змогу Україні отримати оперативну підтримку від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення. Це ще один крок до цифрової інтеграції з Європою та підсилення нашої кіберстійкості", – сказав віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У разі серйозних кібератак на важливу інфраструктуру (державні інформаційні системи та сайти, електромережі чи інші критично важливі об'єкти) Україна зможе скористатися підтримкою від мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту. Вони можуть оперативно втрутитися та допоможуть зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем.

"Це посилить спроможності нашої країни в протидії кіберзагрозам, сприятиме швидшому відновленню після масштабних кіберінцидентів та забезпечить більш стабільну роботу об'єктів"", – зазначили в Мінцифри.

Раніше повідомлялося, що Швеція виділила України 590 млн грн на посилення кібербезпеки.

До того Федоров заявляв, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.

Перед тим стало відомо, що український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.