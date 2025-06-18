БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
337 6

Щомісяця Україна зазнає тисяч кібератак, – Мінцифри

Щомісяця Україна зазнає 100 тисяч кібератак, – МінцифриЩомісяця Україна зазнає 100 тисяч кібератак, – Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.

Про це він повідомив під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", передає hromadske.

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", – заявив міністр.

За його словами, майже в кожного співробітника Мінцифри встановлений спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії – система миттєво реагує. У такий спосіб уже вдалось виявити кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси.

Читайте також: Хакери масово атакують розробників українських військових технологій, – Держспецзв’язку

Федоров наголосив, що критично важливо швидко реагувати на такі кібератаки. Саме тому міністерство домовилося з великим донором, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Як повідомлялося, український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.

кібербезпека (483) Федоров Михайло (290) Мінцифри (863) кібератака (179)
Сортувати:
от, шо цей зелений дегенерат такий сором'язливий?
ну, яких сто тищ на місяць?
сто тищ на добу!
нє, навіть сто тищ на годину!
показати весь коментар
18.06.2025 15:50 Відповісти
слухуй фьодорофь...ви зі своєю пробандюковською зеленською🤡 шоблою не гарцюй..тихіше будь !!!
показати весь коментар
18.06.2025 15:52 Відповісти
Та ну,невжеж!А якже ваша хваленна "дія"-фуфлижний проект "країна в смартфані?Де він писався?100% на лубянці.
показати весь коментар
18.06.2025 16:32 Відповісти
*** чувак взагалі не відстрелює про що говорить хахахахаха
показати весь коментар
18.06.2025 17:08 Відповісти
Але роль кіберзахисту дуже перебільшена за словами того ж шахрая Федорова.

Тому Дію ламали вже всі від олдскул-хакерів та фсб-шників до випускників дитсадочків.

А ви не здавайтеся - заради сранизх 25 баксів зливайте особисті та конфіденційні дані у цю помийку.
показати весь коментар
18.06.2025 17:21 Відповісти
От прям в точку! Особливо стосовно монобанку! Мала "щастя" сьогодні 4 години розбиратись з 6 (!!!!) Консультантами, в тому числі один зі служби безпеки з приводу списання коштів з картки й невидачі їх банкоматом!! Одна з консультантів обмовилась, що сьогодні їх там щось хакнули й шт 10 банкоматів не видавали кошти. Але, картки хвилин через 10 повертали!

Федоров - монобанк - то ж твій проект.
показати весь коментар
18.06.2025 18:08 Відповісти

