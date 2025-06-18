Щомісяця Україна зазнає тисяч кібератак, – Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.

Про це він повідомив під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє", передає hromadske.

"Повірте, що така кількість атак, яка відбувається в кіберпросторі, вона неймовірна. У нас тисячі атак щомісяця. Держава досить гідно проходить цей шлях", – заявив міністр.

За його словами, майже в кожного співробітника Мінцифри встановлений спеціальний софт на базі AI, який аналізує поведінку на ноутбуці. Якщо є аномалії – система миттєво реагує. У такий спосіб уже вдалось виявити кілька вірусів, які не бачили навіть антивіруси.

Федоров наголосив, що критично важливо швидко реагувати на такі кібератаки. Саме тому міністерство домовилося з великим донором, який фінансуватиме тендери з кіберзахисту як для державних, так і для приватних структур.

Як повідомлялося, український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.