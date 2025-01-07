"Лідерство обумовлене війною": Український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази

Український ринок кібербезпеки за вісім років зріс у 4 рази й у 2024 році становив $138 млн.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації за результатами дослідження DataDriven Research&Consulting.

За прогнозами, ринок зросте ще на 50% протягом п'яти років і досягне $209 млн.

"Світовий ринок кібербезпеки, як очікується, досягне $186 млрд за результатами 2024 року. Частка України наразі складає менше 1%. Але Україна є трендсеттером ринку кібербезпеки, адже випереджає інші країни в кібер-експертизі завдяки роботі в R&D сегменті, тобто саме в розробці інновацій", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, хоча на світовому ринку кібербезпеки сьогодні домінує сегмент безпекових послуг з часткою 53% у 2024 році, на українському ринку переважають кіберрішення з часткою 57%.

Лідерство України обумовлено воєнними чинниками – війна збільшила кількість та складність кібератак на Україну, що призвело до швидкого впровадження автоматизованих систем, які потребують меншого втручання людини та пошуку негайних і неочікуваних рішень.

Основними рушійними силами ринку в Україні є:

цифровізація та зростання ризику реальних втрат від кібератак.

широке впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі;

постійні російські атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру, бізнес та державні сервіси;

зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак;

збільшення використання штучного інтелекту;

стимулювання ринку проєктами та програмами міжнародної технічної допомоги.

Дослідження визначає ключові тенденції ринку кібербезпеки: мережева безпека залишиться найбільшим сегментом із часткою 36% до 2029 року, тоді як хмарна безпека покаже найбільш динамічне зростання.

Водночас українські розробники програмного забезпечення зберігатимуть відставання від міжнародних гравців за комплексністю рішень, а принципи "нульової довіри" визначатимуть нові патерни поведінки користувачів та бізнесу.

Наприкінці грудня минулого поку повідомлялося, що Національний банк хоче оновити низку норм, що стосуються функціонування системи кіберзахисту та контролю за станом інформаційної безпеки в банківській системі України.

У вересні стало відомо, що в Україні створять центр обміну й аналізу інформації про кіберзагрози з використанням найкращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC.