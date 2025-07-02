Швеція виділила України 590 мільйонів гривень на посилення кібербезпеки

Шведське агентство з міжнародного розвитку Sida виділило Україні новий пакет допомоги в межах Талліннського механізму на загальну суму понад 590 мільйонів гривень.

Кошти спрямують на оновлення ІТ-інфраструктури, посилення захисту цифрових продуктів та навчання співробітників ключових держустанов, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Фінансування Sida надходитиме через ESTDEV – урядовий фонд Естонії, який відповідає за управління та реалізацію проєктів міжнародного розвитку й гуманітарної допомоги.

Талліннський механізм – це міжнародна ініціатива, яка координує допомогу Україні від 11 країн-партнерів у зміцненні кіберстійкості.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Тільки за 2024 рік понад 2 000 кібератак здійснили на публічний сектор і держоргани. Завдяки підтримці Sida реалізовуватимемо проєкти, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", – зазначають у Мінцифри.

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Як повідомлялося, у березні Швеція ухвалила рішення виділити новий пакет військової допомоги Україні на 16 млрд шведських крон ($1,59 млрд), що є найбільшим пакетом від цієї країни.

Найбільша частина пакета – 9,2 млрд крон – складатиметься з обладнання, яке Швеція придбає під керівництвом Шведського управління з матеріального забезпечення оборони.