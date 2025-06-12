Україна та Швеція домовилися співпрацювати у сфері військового космосу

Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони за результатами переговорів української та шведської делегацій.

Зазначається, що під час зустрічі українська сторона презентувала основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони.

Зокрема, розповіли про створення Управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року. Також були озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Зазначається, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

"Космос – це важливий простір для наших Сил оборони. Супутники дадуть нам сталий звʼязок для військових, власні спроможності для розвідувальних даних і можливість зберегти життя наших людей завдяки раннім оповіщенням про загрози. Тому ця сфера зараз – пріоритетна для Міністерства оборони", – прокоментувала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За словами директора відділу повітряних та космічних систем Агенції з питань матеріально-технічного забезпечення Королівства Швеція генерала Ларса Гельмріха, Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни.

Крім того, ця країна може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Як повідомлялося, Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття системи інтернет-супутників Starlink в Україні.