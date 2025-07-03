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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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Салливан: Объяснения Пентагона относительно приостановки военной помощи Украине "не выдерживают критики"

джейк,салливан

Бывший советник по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал объяснения Пентагона относительно остановки военной помощи Украине, назвав ее частью "циничной игры" со стороны Дональда Трампа.

Соответствующую колонку он опубликовал в The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Салливан отмечает, что объяснение Пентагона - будто пауза связана с необходимостью проверки собственных запасов - не соответствует реальной причине. По его словам, главным объектом ограничений стала не программа экстренного изъятия вооружений со складов (Presidential Drawdown Authority), а Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает долгосрочные поставки оружия через заключение контрактов с американскими производителями.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований подсчитали, что еще около $10 млрд остаются непримененными в рамках этой инициативы - именно на них должны были бы заключаться новые контракты до 2028 года.

"Это оружие идет по контрактам на закупку, а не из запасов Пентагона... и не отличается от экспорта американской оборонной продукции в любую другую страну мира", - подчеркнул Салливан.

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Он также отметил, что поставки по президентской программе продолжаются только в пределах разрешений, выданных Джо Байденом ранее. При этом на замену присланного Украине оружия США изготавливают более современные боеприпасы, чем фактически усиливают собственные Вооруженные силы.

"Возможно, администрация не хочет говорить об этом, но реальность такова, что президент, похоже, сворачивает военную помощь Украине", - констатировал советник.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Пентагон (1479) Салливан Джейк (257) война в Украине (5037)


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Топ комментарии
+8
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03.07.2025 15:11 Ответить
+4
Саліван - утирок, а на гітарі грав Блінкен
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03.07.2025 15:31 Ответить
+3
це гра не рудого,а пуйла
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03.07.2025 15:10 Ответить
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це гра не рудого,а пуйла
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03.07.2025 15:10 Ответить
Крути їм фоста, Саливоне!
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03.07.2025 15:11 Ответить
хфоста
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03.07.2025 15:11 Ответить
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03.07.2025 15:11 Ответить
So true... 💯
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03.07.2025 15:17 Ответить
рашистський агент "салойван" який при Байді....виліз з нори
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03.07.2025 15:12 Ответить
Хто б розказував.
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03.07.2025 15:13 Ответить
Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

А ті "переговори" хто веде - Єрмак? Тоді все...
Чи Єрмачок все пересрав, а тепер хтось інший намагається виправити ситуацію?

Хоча який там інший ?- в Зеленського усі або остолопи, обо ворюги, або зрадники.
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03.07.2025 15:13 Ответить
Там і без Єрмака клоунів вистачає. От є такий собі 54-х річний депутат ВР від слуг О. Мережко, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він акурат два тижні тому спочатку від імені ВРУспочатку висвнув Трампа на Нобелівську премію миру, а потім відкликав цп подання. Це нагадаю було саме перед рішенням влади США про призупинення військової допомоги. Як вважаєте, Траммпу про це доповіли? 🤔
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03.07.2025 15:24 Ответить
Доповіли і негайно. Ще коли тому депутату ВРУ лише спало на думку відкликати подання. Це ж питання національної безпеки. Агентура ЦРУ працює ефективно.
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03.07.2025 15:43 Ответить
А до чого тут агентура ЦРУ? 😲 Це робить агентура ФСБ. В тому числі і та, що в Україні.
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03.07.2025 15:50 Ответить
Вибачте, останнім часом я їх плутаю. Кадрова чехарда. Дехто ще не визначився на кого працює.
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03.07.2025 15:59 Ответить
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03.07.2025 16:04 Ответить
"Неескалатор" проснувся
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03.07.2025 15:14 Ответить
Тrамп - .уйло... ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-а-а-а...
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03.07.2025 15:17 Ответить
власне він мріє про велич *****
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03.07.2025 15:22 Ответить
Схоже нагадуе мальчiша-плохiша. Лишень невiдомо за яке варення продалося руде мурло.
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03.07.2025 15:32 Ответить
То не пояснення Пентагону , а маячня сивої кобили . Вони просто - клеять дурня .
Я скоріше повірю в те що земля плоска , а сонце холодне , ніж в те що Пентагон не веде обліку своїм озброєнням , і не знає скільки зброї є у нього на складі і скільки звідти взято .
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03.07.2025 15:18 Ответить
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03.07.2025 15:18 Ответить
Саліван - утирок, а на гітарі грав Блінкен
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03.07.2025 15:31 Ответить
Блінкен. Грав. На електрогітарі. Підтверджую. І не тільки грав. ВІн, уявіть собі, ще й співав!
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03.07.2025 16:04 Ответить
Вже можна правду говорити?
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03.07.2025 15:37 Ответить
Навіть Сєліванов вазмутілсо дєйствіямі Краснова.
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03.07.2025 15:44 Ответить
Дєйствовал слішком топорно... Засвєтіл агєнтуру... Ето нєпріємлємо!
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03.07.2025 15:54 Ответить
ще близько $10 млрд залишаються незастосованими в межах цієї ініціативи - саме на них мали б укладатися нові контракти до 2028 року Джерело: https://censor.net/ua/n3561351

А що ж цей Салліван з дідом Байденом не уклали цих контрактів? 3 роки мало було, мабуть. Не встигли, бідосі.
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03.07.2025 15:45 Ответить
Мабуть не було з ким укладати.
США, як виявилося, тоді були орієнтовані на економіку послуг, а не на промислове виробництво. Та й пропозиція на ринку праці не виявляла схильності йти працювати на військові заводи, а старі кадри вже закінчилися. Лише зараз, завдяки Трампу, зʼявилася феноменально велика купа робочих місць, яка зробить Америку знов великою у промисловому виробництві.
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03.07.2025 16:24 Ответить
Правда? А самі що робили? Всі піндоси однакові...
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03.07.2025 16:07 Ответить
Ну що тут не зрозуміло. Трамп проводить політику кнута та пряника. Вот тільки тепер кнут у вигляді припинення воєнної допомоги для України, та пряник у вигляді припинення санкцій проти оркостану.
Не зрозуміло тільки на цей час позиція республіканців - вони зараз більш схожі на жалких кайотів ніж на яструбів часів Рейгана. А бо ж на страусів які зарили свою голову у пісок та нічого не бажають бачити. Про демократів зовсім нічого казати їх зовсім не бачимо.
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03.07.2025 16:12 Ответить
 
 