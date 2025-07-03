Салливан: Объяснения Пентагона относительно приостановки военной помощи Украине "не выдерживают критики"

Бывший советник по нацбезопасности Джейк Салливан раскритиковал объяснения Пентагона относительно остановки военной помощи Украине, назвав ее частью "циничной игры" со стороны Дональда Трампа.

Соответствующую колонку он опубликовал в The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Салливан отмечает, что объяснение Пентагона - будто пауза связана с необходимостью проверки собственных запасов - не соответствует реальной причине. По его словам, главным объектом ограничений стала не программа экстренного изъятия вооружений со складов (Presidential Drawdown Authority), а Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает долгосрочные поставки оружия через заключение контрактов с американскими производителями.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований подсчитали, что еще около $10 млрд остаются непримененными в рамках этой инициативы - именно на них должны были бы заключаться новые контракты до 2028 года.

"Это оружие идет по контрактам на закупку, а не из запасов Пентагона... и не отличается от экспорта американской оборонной продукции в любую другую страну мира", - подчеркнул Салливан.

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Он также отметил, что поставки по президентской программе продолжаются только в пределах разрешений, выданных Джо Байденом ранее. При этом на замену присланного Украине оружия США изготавливают более современные боеприпасы, чем фактически усиливают собственные Вооруженные силы.

"Возможно, администрация не хочет говорить об этом, но реальность такова, что президент, похоже, сворачивает военную помощь Украине", - констатировал советник.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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