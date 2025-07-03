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Новости Санкции против России
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Фон дер Ляйен: ЕС должен давить на Россию санкциями, чтобы принудить к миру в Украине

Урсула фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Россию, в частности через санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мете Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо осуществлять давление на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров", - сказала фон дер Ляйен, напомнив о 18-м пакете санкций против РФ, который планируется принять во время датского председательства.

Она подчеркнула, что украинцы борются не только за себя, но и за свободу и ценности всего Европейского Союза. Именно поэтому, по ее словам, поддержка Украины должна продолжаться не только до установления мира, но и для построения свободного, суверенного государства - будущего члена ЕС.

Фон дер Ляйен также анонсировала встречу с президентом Владимиром Зеленским, который прибыл в Оргус на церемонию открытия председательства.

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Автор: 

санкции (11600) членство в ЕС (1083) Урсула фон дер Ляйен (556)


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Топ комментарии
+4
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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03.07.2025 17:20 Ответить
+4
Знову бла бла бла. Тому путін і не вважає їх супротивниками.
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03.07.2025 17:22 Ответить
+2
Тиснуть... Щойно вже друга балістична прилетіла по Одесі. Двом ху#лам буде про що сьогодны поговорити по телефону.
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03.07.2025 17:31 Ответить
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🤡🤡🤡🤣🤣🤣
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03.07.2025 17:20 Ответить
Знову бла бла бла. Тому путін і не вважає їх супротивниками.
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03.07.2025 17:22 Ответить
Які противники??Вони всі у договорняках.
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03.07.2025 17:33 Ответить
Заваліть вже пельки, робить вже щось. Імпотенти політичні.
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03.07.2025 17:24 Ответить
Та задавили тими санкціями, що пупкін й пукнути не може....
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03.07.2025 17:26 Ответить
Тиснуть... Щойно вже друга балістична прилетіла по Одесі. Двом ху#лам буде про що сьогодны поговорити по телефону.
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03.07.2025 17:31 Ответить
Імітація діяльності перед своїм лохторатом.Кожен день звіздять одне й теж саме.
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03.07.2025 17:35 Ответить
Ше десь 30 мільйонів українців є, можна тиснути й тиснути.
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03.07.2025 17:38 Ответить
Ну так почніть вже тиснуьи, он рудий підарас тиснить нас до миру, зброю перестав надавати, от і все, от це дійсно тиск, а ваше бла бла бла, це до *****!
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03.07.2025 17:42 Ответить
Вони це повторюють вже кожен день як мантру і в той же час контрактують величезні обсяги російського газу та нафти для європейського ринку
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03.07.2025 17:45 Ответить
Отказ от кремлёвской нефти и газа! Прямо щас! И точка!
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03.07.2025 17:55 Ответить
 
 