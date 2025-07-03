Фон дер Ляйен: ЕС должен давить на Россию санкциями, чтобы принудить к миру в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Россию, в частности через санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров для достижения справедливого мира в Украине.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мете Фредериксен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо осуществлять давление на президента Путина, чтобы он сел за стол переговоров", - сказала фон дер Ляйен, напомнив о 18-м пакете санкций против РФ, который планируется принять во время датского председательства.

Она подчеркнула, что украинцы борются не только за себя, но и за свободу и ценности всего Европейского Союза. Именно поэтому, по ее словам, поддержка Украины должна продолжаться не только до установления мира, но и для построения свободного, суверенного государства - будущего члена ЕС.

Фон дер Ляйен также анонсировала встречу с президентом Владимиром Зеленским, который прибыл в Оргус на церемонию открытия председательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Европейском парламенте будут голосовать за вотум недоверия президенту Европейской комиссии фон дер Ляйен