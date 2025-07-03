УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Санкції проти Росії
297 11

Фон дер Ляєн: ЄС має тиснути на Росію санкціями, щоб примусити до миру в Україні

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на Росію, зокрема через санкції, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Мете Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба здійснювати тиск на президента Путіна, щоб він сів за стіл перемовин", - сказала фон дер Ляєн, нагадавши про 18-й пакет санкцій проти РФ, який планується ухвалити під час данського головування.

Вона наголосила, що українці борються не лише за себе, а й за свободу й цінності всього Європейського Союзу. Саме тому, за її словами, підтримка України має тривати не лише до встановлення миру, а й задля побудови вільної, суверенної держави - майбутнього члена ЄС.

Фон дер Ляєн також анонсувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який прибув до Оргуса на церемонію відкриття головування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Європейському парламенті голосуватимуть за вотум недовіри президентці Європейської комісії фон дер Ляєн

Автор: 

санкції (12303) членство в ЄС (1323) фон дер Ляєн Урсула (808)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.07.2025 17:20 Відповісти
+3
Знову бла бла бла. Тому путін і не вважає їх супротивниками.
показати весь коментар
03.07.2025 17:22 Відповісти
+1
Заваліть вже пельки, робить вже щось. Імпотенти політичні.
показати весь коментар
03.07.2025 17:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.07.2025 17:20 Відповісти
Знову бла бла бла. Тому путін і не вважає їх супротивниками.
показати весь коментар
03.07.2025 17:22 Відповісти
Які противники??Вони всі у договорняках.
показати весь коментар
03.07.2025 17:33 Відповісти
Заваліть вже пельки, робить вже щось. Імпотенти політичні.
показати весь коментар
03.07.2025 17:24 Відповісти
Та задавили тими санкціями, що пупкін й пукнути не може....
показати весь коментар
03.07.2025 17:26 Відповісти
Тиснуть... Щойно вже друга балістична прилетіла по Одесі. Двом ху#лам буде про що сьогодны поговорити по телефону.
показати весь коментар
03.07.2025 17:31 Відповісти
Імітація діяльності перед своїм лохторатом.Кожен день звіздять одне й теж саме.
показати весь коментар
03.07.2025 17:35 Відповісти
Ше десь 30 мільйонів українців є, можна тиснути й тиснути.
показати весь коментар
03.07.2025 17:38 Відповісти
Ну так почніть вже тиснуьи, он рудий підарас тиснить нас до миру, зброю перестав надавати, от і все, от це дійсно тиск, а ваше бла бла бла, це до *****!
показати весь коментар
03.07.2025 17:42 Відповісти
Вони це повторюють вже кожен день як мантру і в той же час контрактують величезні обсяги російського газу та нафти для європейського ринку
показати весь коментар
03.07.2025 17:45 Відповісти
Отказ от кремлёвской нефти и газа! Прямо щас! И точка!
показати весь коментар
03.07.2025 17:55 Відповісти
 
 