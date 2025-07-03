Фон дер Ляєн: ЄС має тиснути на Росію санкціями, щоб примусити до миру в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на Росію, зокрема через санкції, аби змусити Кремль сісти за стіл переговорів для досягнення справедливого миру в Україні.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Мете Фредеріксен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Треба здійснювати тиск на президента Путіна, щоб він сів за стіл перемовин", - сказала фон дер Ляєн, нагадавши про 18-й пакет санкцій проти РФ, який планується ухвалити під час данського головування.

Вона наголосила, що українці борються не лише за себе, а й за свободу й цінності всього Європейського Союзу. Саме тому, за її словами, підтримка України має тривати не лише до встановлення миру, а й задля побудови вільної, суверенної держави - майбутнього члена ЄС.

Фон дер Ляєн також анонсувала зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який прибув до Оргуса на церемонію відкриття головування.

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