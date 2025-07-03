У Європейському парламенті голосуватимуть за вотум недовіри президентці Європейської комісії фон дер Ляєн

Голосування щодо вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн ініційоване румунським ультраправим депутатом Георге Піпереа. Резолюція подолала необхідні процедурні бар’єри, голосування має відбутися наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

Ініціатива була офіційно подана минулого тижня з 74 підписами. Хоча згодом кілька депутатів відкликали свою підтримку, Піпереа у середу заявив, що загалом зібрано 79 підписів - трохи більше за мінімально необхідний поріг для розгляду питання в парламенті.

Джерело в Європарламенті підтвердило Euractiv, що президентка Роберта Мецола поінформувала Конференцію президентів — орган, що формує порядок денний ЄП — про те, що ініціатива відповідає всім вимогам, передбаченим правилом 131 Регламенту Європейського парламенту.

Дебати щодо резолюції заплановано на понеділок, а голосування - на четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі. Втім, шансів на її ухвалення небагато.

Причиною подання вотуму стало недавнє рішення Європейського суду, який розкритикував фон дер Ляєн за відсутність прозорості у справі так званого "Pfizergate" — зокрема, за її відмову оприлюднити текстові повідомлення, якими вона обмінювалася з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою під час перемовин щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

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Серед інших претензій — звинувачення у централізації повноважень і нехтуванні роллю Європарламенту, зокрема при відкликанні законодавчих ініціатив, таких як екологічні пропозиції, без належних консультацій.