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Новини Вотум недовіри фон дер Ляєн
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У Європейському парламенті голосуватимуть за вотум недовіри президентці Європейської комісії фон дер Ляєн

Вотум недовіри фон дер Ляєн

Голосування щодо  вотуму недовіри президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн ініційоване румунським ультраправим депутатом Георге Піпереа. Резолюція подолала необхідні процедурні бар’єри, голосування має відбутися наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Euractiv.

Ініціатива була офіційно подана минулого тижня з 74 підписами. Хоча згодом кілька депутатів відкликали свою підтримку, Піпереа у середу заявив, що загалом зібрано 79 підписів - трохи більше за мінімально необхідний поріг для розгляду питання в парламенті.

Джерело в Європарламенті підтвердило Euractiv, що президентка Роберта Мецола поінформувала Конференцію президентів — орган, що формує порядок денний ЄП — про те, що ініціатива відповідає всім вимогам, передбаченим правилом 131 Регламенту Європейського парламенту.

Дебати щодо резолюції заплановано на понеділок, а голосування - на четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі. Втім, шансів на її ухвалення небагато.

Причиною подання вотуму стало недавнє рішення Європейського суду, який розкритикував  фон дер Ляєн за відсутність прозорості у справі так званого "Pfizergate" — зокрема, за її відмову оприлюднити текстові повідомлення, якими вона обмінювалася з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою під час перемовин щодо закупівлі вакцин від COVID-19.

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Серед інших претензій — звинувачення у централізації повноважень і нехтуванні роллю Європарламенту, зокрема при відкликанні законодавчих ініціатив, таких як екологічні пропозиції, без належних консультацій.

Автор: 

Єврокомісія (2200) Європарламент (1057) недовіра (20) фон дер Ляєн Урсула (811) Мецола Роберта (104)


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Топ коментарі
+14
Типова підкацапна пропаганда. Прирівняти Фон дер Ляєн до такої реально негативної особисті ,як Меркель
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03.07.2025 07:40 Відповісти
+13
свинособачі вуха виглядають..
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03.07.2025 06:58 Відповісти
+9
Кацапи працюють по всім фронтам . В них є гроши від продажу енергоносіїв,
Ну, хто у ЕС ЩЕ КУПЛЯЄ КАЦАПСЬКІ КРІВАВІ ЕНЕРГОНОСІЇ?

цікаво , що у самій московіі нема нияких енергоносіів, але вони захватили надра інших народів, а самі народи нищать на війні з Україною
Тобто як шампунь - два в одному
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03.07.2025 07:37 Відповісти
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свинособачі вуха виглядають..
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03.07.2025 06:58 Відповісти
Якщо б - фон дер Ляєн як на повільній гойдалці перевисала до Кремля, то все було б ОК.
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03.07.2025 07:05 Відповісти
Типова підкацапна пропаганда. Прирівняти Фон дер Ляєн до такої реально негативної особисті ,як Меркель
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03.07.2025 07:40 Відповісти
Даіно пора
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03.07.2025 07:22 Відповісти
От вас щами пахнет.
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03.07.2025 08:53 Відповісти
Кацапи працюють по всім фронтам . В них є гроши від продажу енергоносіїв,
Ну, хто у ЕС ЩЕ КУПЛЯЄ КАЦАПСЬКІ КРІВАВІ ЕНЕРГОНОСІЇ?

цікаво , що у самій московіі нема нияких енергоносіів, але вони захватили надра інших народів, а самі народи нищать на війні з Україною
Тобто як шампунь - два в одному
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03.07.2025 07:37 Відповісти
Якесь прізвище цього депутата викликає асоціацію.
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03.07.2025 08:57 Відповісти
Десь кацапська собака порилась....
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03.07.2025 09:13 Відповісти
З 700+ депутатів купили 80! Треба цих 80 москалят відправити жити на московію!
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03.07.2025 09:32 Відповісти
Без кацапья не обійшлося
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03.07.2025 09:48 Відповісти
Кремлівські нафтодолари роблять свою чорну справу по усьому світу.
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03.07.2025 09:57 Відповісти
кацаби зайшли в Європарламент з " чорного входу"...гадаю ініціатива цього румунського " дєпутата" провалиться ...
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03.07.2025 10:12 Відповісти
 
 