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Новости Вотум недоверия фон дер Ляйен
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В Европейском парламенте будут голосовать за вотум недоверия президенту Европейской комиссии фон дер Ляйен

Вотум недоверия фон дер Ляйен

Голосование по вотуму недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен инициировано румынским ультраправым депутатом Георге Пипереа. Резолюция преодолела необходимые процедурные барьеры, голосование должно состояться на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractiv.

Инициатива была официально подана на прошлой неделе с 74 подписями. Хотя впоследствии несколько депутатов отозвали свою поддержку, Пипереа в среду заявил, что всего собрано 79 подписей - чуть больше минимально необходимого порога для рассмотрения вопроса в парламенте.

Источник в Европарламенте подтвердил Euractiv, что президент Роберта Мецола проинформировала Конференцию президентов - орган, формирующий повестку дня ЕП - о том, что инициатива соответствует всем требованиям, предусмотренным правилом 131 Регламента Европейского парламента.

Дебаты по резолюции запланированы на понедельник, а голосование - на четверг во время пленарного заседания в Страсбурге. Впрочем, шансов на ее принятие немного.

Причиной представления вотума стало недавнее решение Европейского суда, который раскритиковал фон дер Ляйен за отсутствие прозрачности в деле так называемого "Pfizergate" - в частности, за ее отказ обнародовать текстовые сообщения, которыми она обменивалась с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров по закупке вакцин от COVID-19.

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Среди других претензий - обвинения в централизации полномочий и пренебрежении ролью Европарламента, в частности, при отзыве законодательных инициатив - таких, как экологические предложения, без надлежащих консультаций.

Автор: 

Еврокомиссия (1478) Европарламент (1810) недоверие (39) Урсула фон дер Ляйен (555) Мецола Роберт (81)


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Топ комментарии
+10
Типова підкацапна пропаганда. Прирівняти Фон дер Ляєн до такої реально негативної особисті ,як Меркель
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03.07.2025 07:40 Ответить
+9
свинособачі вуха виглядають..
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03.07.2025 06:58 Ответить
+5
Кацапи працюють по всім фронтам . В них є гроши від продажу енергоносіїв,
Ну, хто у ЕС ЩЕ КУПЛЯЄ КАЦАПСЬКІ КРІВАВІ ЕНЕРГОНОСІЇ?

цікаво , що у самій московіі нема нияких енергоносіів, але вони захватили надра інших народів, а самі народи нищать на війні з Україною
Тобто як шампунь - два в одному
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03.07.2025 07:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
свинособачі вуха виглядають..
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03.07.2025 06:58 Ответить
Якщо б - фон дер Ляєн як на повільній гойдалці перевисала до Кремля, то все було б ОК.
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03.07.2025 07:05 Ответить
Типова підкацапна пропаганда. Прирівняти Фон дер Ляєн до такої реально негативної особисті ,як Меркель
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03.07.2025 07:40 Ответить
Даіно пора
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03.07.2025 07:22 Ответить
От вас щами пахнет.
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03.07.2025 08:53 Ответить
Кацапи працюють по всім фронтам . В них є гроши від продажу енергоносіїв,
Ну, хто у ЕС ЩЕ КУПЛЯЄ КАЦАПСЬКІ КРІВАВІ ЕНЕРГОНОСІЇ?

цікаво , що у самій московіі нема нияких енергоносіів, але вони захватили надра інших народів, а самі народи нищать на війні з Україною
Тобто як шампунь - два в одному
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03.07.2025 07:37 Ответить
Якесь прізвище цього депутата викликає асоціацію.
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03.07.2025 08:57 Ответить
Десь кацапська собака порилась....
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03.07.2025 09:13 Ответить
З 700+ депутатів купили 80! Треба цих 80 москалят відправити жити на московію!
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03.07.2025 09:32 Ответить
Без кацапья не обійшлося
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03.07.2025 09:48 Ответить
Кремлівські нафтодолари роблять свою чорну справу по усьому світу.
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03.07.2025 09:57 Ответить
кацаби зайшли в Європарламент з " чорного входу"...гадаю ініціатива цього румунського " дєпутата" провалиться ...
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03.07.2025 10:12 Ответить
 
 