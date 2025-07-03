В Европейском парламенте будут голосовать за вотум недоверия президенту Европейской комиссии фон дер Ляйен

Голосование по вотуму недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен инициировано румынским ультраправым депутатом Георге Пипереа. Резолюция преодолела необходимые процедурные барьеры, голосование должно состояться на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euractiv.

Инициатива была официально подана на прошлой неделе с 74 подписями. Хотя впоследствии несколько депутатов отозвали свою поддержку, Пипереа в среду заявил, что всего собрано 79 подписей - чуть больше минимально необходимого порога для рассмотрения вопроса в парламенте.

Источник в Европарламенте подтвердил Euractiv, что президент Роберта Мецола проинформировала Конференцию президентов - орган, формирующий повестку дня ЕП - о том, что инициатива соответствует всем требованиям, предусмотренным правилом 131 Регламента Европейского парламента.

Дебаты по резолюции запланированы на понедельник, а голосование - на четверг во время пленарного заседания в Страсбурге. Впрочем, шансов на ее принятие немного.

Причиной представления вотума стало недавнее решение Европейского суда, который раскритиковал фон дер Ляйен за отсутствие прозрачности в деле так называемого "Pfizergate" - в частности, за ее отказ обнародовать текстовые сообщения, которыми она обменивалась с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой во время переговоров по закупке вакцин от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия поддерживает открытие переговорного кластера с Украиной, - фон дер Ляйен

Среди других претензий - обвинения в централизации полномочий и пренебрежении ролью Европарламента, в частности, при отзыве законодательных инициатив - таких, как экологические предложения, без надлежащих консультаций.