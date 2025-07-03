Фон дер Ляєн про призупинення допомоги США: Це сигнал Європі збільшити підтримку

Європа має активніше підтримувати обороноздатність України на тлі призупинення американської військової допомоги.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це чіткий сигнал, або чіткий месидж, збільшити власну підтримку, збільшити європейське оборонне виробництво, не тільки на рівні Євросоюзу, а й цілого континенту", - заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європейський Союз уже надав Україні близько 50 млрд євро військової допомоги, окремо відзначивши внесок Данії, зокрема артилерію та літаки F-16.

Президентка Єврокомісії також закликала держави-члени активніше використовувати інструмент SAFE (Security Action for Europe), який передбачає до 150 млрд євро інвестицій у європейську оборонну промисловість. За її словами, кошти можуть бути спрямовані як на закупівлю зброї для України, так і на підтримку українського ВПК.

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Фон дер Ляєн наголосила, що оборонний комплекс України наразі задіяний лише на 60%, тож має великий потенціал для розширення.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Після речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

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