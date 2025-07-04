Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в пятницу, 4 июля, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной на фоне усиления российских воздушных атак.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Ранее на этой неделе Пентагон приостановил поставки оружия для Украины, в частности перехватчиков ПВО и боеприпасов.

Источники Axios сообщили, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Один из источников отметил, что Трамп знает о том, что Россия усилила атаки как по украинским городам, так и по линии фронта.

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"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили предоставлять, если что-то такое действительно было", - сообщил собеседник Axios.

Украинский чиновник также сообщил медиа, что Трамп и Зеленский договорились, что в ближайшее время команды США и Украины встретятся, чтобы обсудить ПВО и другие виды вооружения.

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Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

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