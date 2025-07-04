Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios
Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в пятницу, 4 июля, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной на фоне усиления российских воздушных атак.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Ранее на этой неделе Пентагон приостановил поставки оружия для Украины, в частности перехватчиков ПВО и боеприпасов.
Источники Axios сообщили, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.
Один из источников отметил, что Трамп знает о том, что Россия усилила атаки как по украинским городам, так и по линии фронта.
"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили предоставлять, если что-то такое действительно было", - сообщил собеседник Axios.
Украинский чиновник также сообщил медиа, что Трамп и Зеленский договорились, что в ближайшее время команды США и Украины встретятся, чтобы обсудить ПВО и другие виды вооружения.
Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
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ото ж !
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це цап відбувайло і виправдання доні і не більше.
Він говорить одне, ввечері може ляпнути інше
Абсолютний балабол.
А ще Тварина чьотирхкратна може вибовтати при ньому багато чуттжвої інформації
зазвичяй після таких "історичних" подій як бубіне "my name is vova"
кацапня каженіє...
захочуть мати рашка+окупована Україна = третя супердержава ?
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...так хочуть, аж кушят не могут!
Он як, - весь Госдєп вчора розказував що допомогу припинили тому шо мексика готує підступний напад а воювать нічим, а трампуша і не в курсі був...