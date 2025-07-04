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Новости Трамп приостановил помощь Украине Разговор Трампа и Зеленского
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Трамп сказал Зеленскому, что США хотят помочь Украине с ПВО, - Axios

СМИ рассказали подробности разговора Трампа и Зеленского 4 июля

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора в пятницу, 4 июля, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной на фоне усиления российских воздушных атак.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Ранее на этой неделе Пентагон приостановил поставки оружия для Украины, в частности перехватчиков ПВО и боеприпасов.

Источники Axios сообщили, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским длился около 40 минут и был посвящен преимущественно потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Один из источников отметил, что Трамп знает о том, что Россия усилила атаки как по украинским городам, так и по линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о разговоре с Трампом: договорились работать над защитой неба Украины

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили предоставлять, если что-то такое действительно было", - сообщил собеседник Axios.

Украинский чиновник также сообщил медиа, что Трамп и Зеленский договорились, что в ближайшее время команды США и Украины встретятся, чтобы обсудить ПВО и другие виды вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хегсет единолично принял решение приостановить поставки оружия Украине, - NBC News

Напомним, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Также читайте: Трамп: США продолжают предоставлять оружие Украине

Автор: 

Зеленский Владимир (21126) ПВО (2910) помощь (7937) США (27385) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+12
Трамп - сказав, трамп - забув...
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04.07.2025 19:03 Ответить
+9
Ну якщо сам трамп сказав то да. Якщо до ранку не забуде.
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04.07.2025 19:04 Ответить
+7
Завтра скаже "Я таке казав?! Ну ні х.. собі!"
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04.07.2025 19:05 Ответить
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Трамп - сказав, трамп - забув...
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04.07.2025 19:03 Ответить
Добре хоч реалісти залишилися....
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04.07.2025 19:09 Ответить
а якщо він двічи сказав ?

ото ж !

.
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04.07.2025 21:46 Ответить
Ну якщо сам трамп сказав то да. Якщо до ранку не забуде.
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04.07.2025 19:04 Ответить
скіздєфф
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04.07.2025 19:04 Ответить
а шо сказав гексет, він же головний?
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04.07.2025 19:04 Ответить
Гегсет мабуть пив водяру і нічого не знає. Читала десь, що це він одноосібно припинив допомогу. З нього станеться. Вони всі непередбачувані і десь триколірні.
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04.07.2025 21:56 Ответить
він не міг одноосібно припинити допомогу.
це цап відбувайло і виправдання доні і не більше.
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04.07.2025 22:00 Ответить
Завтра скаже "Я таке казав?! Ну ні х.. собі!"
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04.07.2025 19:05 Ответить
У відповідь трампу наш лідор нації того послав.
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04.07.2025 19:05 Ответить
Трамп знову натриндів. завтра перевзується.
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04.07.2025 19:05 Ответить
У нього шухляда не закривається це факт ( пелька не затуляється) .
Він говорить одне, ввечері може ляпнути інше
Абсолютний балабол.
А ще Тварина чьотирхкратна може вибовтати при ньому багато чуттжвої інформації
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04.07.2025 19:05 Ответить
Таке враження, що деякі 50+ руками воділи, просто дебіли..в клінічному сенсі..
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04.07.2025 19:53 Ответить
Трамп хоче допомогти з ППО? Надішле повітряні кулі з підписом "Зробимо небо знову великим"
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04.07.2025 19:07 Ответить
Клован перед клованом хоче казатись не клованом. Цирк ******** політики.
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04.07.2025 19:07 Ответить
трамп: "это был сарказм"
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04.07.2025 19:08 Ответить
Що він говорить і що він робить - це дві великі різниці!
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04.07.2025 19:09 Ответить
українці, тримайте дітей та і самі тримайтеся поближчє до схованок.
зазвичяй після таких "історичних" подій як бубіне "my name is vova"
кацапня каженіє...
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04.07.2025 19:10 Ответить
Цією обіцянкою Трампа Україна може бути задоволена на 3+ за п'ятибальною шкалою. Не на 2- лише тому, що, окрім ***** і Зе, Трамп у ці дні говорив і поговорить із Макроном, Рютте, Мерцем, Стармером та іншими союзниками України. Вони нагадують постійно Трампу про його обіцянки. Як то кажуть в Британії: "Спільними зусиллями потрібно бегемота витягнути з болота".
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04.07.2025 19:18 Ответить
Потужний пожності буде гундосити тиждень що з ним поговорив Трамп.
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04.07.2025 19:18 Ответить
на перший погляд, люди в коментах пишуть щось розумне, наприклад: "Завтра скаже "Я таке казав?! Ну ні х.. собі!"" або "Трамп знову натриндів. завтра перевзується." і це так і є, Трамп може говорити що завгодно. але ж до цих людей не доходить, що це позиція не трампа а США. вони вирішили більше не вкладати гроші в безднонну корупційну діру.
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04.07.2025 19:19 Ответить
а куда вони дінуться ?

захочуть мати рашка+окупована Україна = третя супердержава ?

.
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04.07.2025 21:51 Ответить
Брехло. "Два тижні" та "подивимось" стандартна для нього тактика. Він НІЧОГО не дать, і з цим вже час змиритись.
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04.07.2025 19:24 Ответить
24 години стандартна для нього тактика
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04.07.2025 19:27 Ответить
за 24 години ?
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04.07.2025 19:26 Ответить
Пі---т.
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04.07.2025 19:27 Ответить
Трамп сказав Зеленському, що США хочуть допомогти Україні з ППО

...так хочуть, аж кушят не могут!
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04.07.2025 19:32 Ответить
...Трамп сказав, що хоче допомогти з протиповітряною обороною і що перевірить, яку допомогу призупинили надавати, якщо щось таке дійсно було"...

Он як, - весь Госдєп вчора розказував що допомогу припинили тому шо мексика готує підступний напад а воювать нічим, а трампуша і не в курсі був...
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04.07.2025 19:39 Ответить
Верить словам ТрамПодонка - это как верить в Деда Мороза...
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04.07.2025 19:44 Ответить
Хоче допомогти - але не допомагає
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04.07.2025 19:52 Ответить
Його допомогу я сьогодні у Києві побачив.
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04.07.2025 19:55 Ответить
все действия и обещалки трампа напрямую связаны с мочой- все дело в том как она тряхнет мозг с утра
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04.07.2025 20:31 Ответить
Звиздіти -- не мішки носити .
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04.07.2025 20:46 Ответить
А я сказав Трампові, що хочу допомогти йому з Меланкою, ето самоє, гоп-гоп.
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04.07.2025 20:53 Ответить
Трамп ****** брехло і підар - саме з таких за ад треба спілкуватись з ним.
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04.07.2025 20:55 Ответить
Це війна Джо Байдена - все, після цього штати гівно брехливо зрадливе.
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04.07.2025 20:57 Ответить
Як допоміг вовк кобилі,,,,,,,,
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04.07.2025 21:05 Ответить
Да добре ***** загарпунів цього карася і його команду. Ну і як же їх паскуд в амеріці богато що сидять на його кукані.
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04.07.2025 21:30 Ответить
 
 