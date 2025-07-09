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Новости Помощь Украине от Германии
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Мерц пообещал дальнейшую поддержку Украины: Средства дипломатии исчерпаны

Мерц обещает продолжать поддерживать Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические средства для урегулирования войны в Украине исчерпаны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дебатов по бюджету в Бундестаге.

"Мы должны трезво оценить текущую угрожающую ситуацию. Мы должны принять важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку", - подчеркнул он.

В то же время, канцлер заявил, что средства и ресурсы дипломатии исчерпаны.

"Средства и ресурсы дипломатии исчерпаны, когда преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, и стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", - добавил Мерц.

Также читайте: Мерц увидел связь между разговором Трампа и Путина и новым массированным обстрелом Киева, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Автор: 

Германия (7135) Фридрих Мерц (175)


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Топ комментарии
+11
Да, пора мочить кацапов по взрослому, играться хватит...
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09.07.2025 11:52 Ответить
+11
"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося"

Heil Merz!
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09.07.2025 11:53 Ответить
+11
На більш серйозні заяви?
Хоч не відвертаються і продовжують надавати допомогу. Вже за це ми вдячні нащадкам саксів.
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09.07.2025 12:05 Ответить
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Да, пора мочить кацапов по взрослому, играться хватит...
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09.07.2025 11:52 Ответить
Пора пора, але Тауруси не дамо
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09.07.2025 11:53 Ответить
Цікаво подивитись на перекошені ряхала кацапів, після того як Taurus *********** важливі військові об'єкти, НПЗ на Свинорилії.
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09.07.2025 11:57 Ответить
"***********, обов'язково ***********. Всі болота в труху. Але папіжже."
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09.07.2025 11:58 Ответить
В нас є власний аналог Тауруса. Чому ми його тупо не виробляємо? Що би отримати ракети, що технологічно більш продвинуті ніж Таурас, нам просто треба їх профінансувати. Виробництво вже давно готове. Випробування проведені. Не вистачає лише політичного рішення.
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09.07.2025 12:16 Ответить
"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося"

Heil Merz!
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09.07.2025 11:53 Ответить
Все! - у Мерца терпіння лопнуло - рішиться на більш шось серйозне
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09.07.2025 11:58 Ответить
На більш серйозні заяви?
Хоч не відвертаються і продовжують надавати допомогу. Вже за це ми вдячні нащадкам саксів.
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09.07.2025 12:05 Ответить
Вйібе таурусами по Києву хіба, з актом прийому-передачі
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09.07.2025 12:15 Ответить
Коли ***** кінчати будете?
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09.07.2025 12:01 Ответить
Як всі патріоти підуть захищати тцк, на фронт.
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09.07.2025 12:16 Ответить
Кацап, ти правий - вашому режиму вже нічого не допоможе. Тільки евтаназія.
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09.07.2025 12:58 Ответить
Подальша підтримка то я так розумію ще більш потужне занепокоєння і обіцянки розглянути питання тих Таурусів про які вже третій рік розмови
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09.07.2025 12:21 Ответить
Приблизно перекладаю з дипломатичної на загальнодуступну: "Нам дуже подобаєтсья, як ви за рахунок своїх життів виснажуєте рашку, та й ваші емігранти добре доклажаються до покращення нашої економіки та демографії. Ми так прикинули, що ви можете терпіти це все ще як мінімум кілька років, то хто ми такі, щоб відмовляти вам у цьому? Вмирайте далі, а ми будемо по мінімуму давати вам певну зброю, що зовсім не впали."
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09.07.2025 12:23 Ответить
Кацап, ти правий - вашому режиму вже нічого не допоможе. Тільки евтаназія.
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09.07.2025 13:00 Ответить
А з боку цього Мерца були застосовані якісь засоби дипломатії?
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09.07.2025 12:28 Ответить
Такі ж, як Єрмак в США застосовує, що його вже там терпіти не можуть.
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09.07.2025 12:32 Ответить
і ти кацап. от бл...
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09.07.2025 13:01 Ответить
Приблизно так він в США і розказує.

У приватних розмовах з однодумцями Єрмак звинувачував чиновників адміністрації Трампа в тому, що вони є російськими агентами, за словами джерела, знайомого з візитом. Зокрема йдеться про посланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який чотири рази зустрічався з Путіним. Джерело: https://censor.net/ua/n3558879
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09.07.2025 13:04 Ответить
Дипломатія - це не про звинувачення, а про компроміс. Якщо вашому єрмаку хочеться скандалів - хай йде працювати на СТБ
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09.07.2025 13:50 Ответить
Не думав, що ти - кацап.
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09.07.2025 12:59 Ответить
Якби ще пан Мерц додав, що його безмежну любов до миру не варто сприймати за боягузтво...ммм...оце була би насолода.
А ще, що сьогодні він одягає мундир, дорогий для нього і священний...
Навіялось таке ірраціональне щось.
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09.07.2025 13:00 Ответить
Як добре, що Vladislav Devgar спалив цілу купу кацапів які лайкають одне одному.
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09.07.2025 13:04 Ответить
Германия - это единственная страна, которая на деле (а не на словах) может очень серьезно помочь Украине (без выставления необоснованных "счетов" и кабальных условий и требований). Немцы и британцы действительно могут накостылять кацапам, если пойдут на принцип.
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09.07.2025 13:13 Ответить
Повністю згоден з нашим канцлером. Ніяких більше дипломатичних перемовин. Воюємо далі до розвалу та капітуляції московитів.
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09.07.2025 13:42 Ответить
В сенсі «вичерпано»? Хто взагалі ті засоби дипломатії пробував?
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09.07.2025 13:48 Ответить
Радію за Німетчину. Мерц надихає
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09.07.2025 14:10 Ответить
Наш козак, здається, цей Мерц.
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09.07.2025 14:59 Ответить
 
 