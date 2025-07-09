Мерц пообещал дальнейшую поддержку Украины: Средства дипломатии исчерпаны

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические средства для урегулирования войны в Украине исчерпаны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время дебатов по бюджету в Бундестаге.

"Мы должны трезво оценить текущую угрожающую ситуацию. Мы должны принять важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийской правой силы здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку", - подчеркнул он.

В то же время, канцлер заявил, что средства и ресурсы дипломатии исчерпаны.

"Средства и ресурсы дипломатии исчерпаны, когда преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, и стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", - добавил Мерц.

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