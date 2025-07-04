Мерц увидел связь между разговором Трампа и Путина и новым массированным обстрелом Киева, - спикер правительства ФРГ Корнелиус
Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на неслучайное совпадение между масштабным российским обстрелом Киева и недавним телефонным разговором президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Канцлер заметил определенный паттерн в поведении президента РФ - телефонные звонки нередко сопровождаются еще более жестокими обстрелами", - отметил Корнелиус. По его словам, ночная атака на Киев только усиливает это впечатление.
Представитель подчеркнул, что последние удары по Украине "говорят сами за себя" и выразил надежду, что это стимулирует дальнейшие решения по усилению санкционного давления на Россию.
Он также подтвердил, что Берлин ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Обстрел Киева 4 июля
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.
По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.
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при всій повазі до пана Мерца.
мерц тільки знедавна має можливість це бачити.
а, ще, є перевірена багато разів закономірність.
зе!гнида терміново зникає з україни перед масованими обстрілами києва.
ПІСЛЯ того, як Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну і Трамп лічно доложіл лічно т. Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія, Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах...
Я, Д.Трамп, не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним. - Трамп
Сьогодні взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", і я не задоволений цим... - ніби сказав Трамп
Той же Трамп, відомий у світі господар свого слова, також ніби сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм.
А до того Трамп призупинив допомогу Україні.. Навіть ту зброю для України, яка вже була доправлена в Польщу - зупинив... Так, напевно, йому ... велів т. Путін.
Але після того той Трамп ніби ще сказав, що його, Трампа, ще мають переконати в тому, що самим США вистачить тої зброї.
Напевно той Трамп боїться щоб Путін не послав "зєльоних чєловєчьков" "прісоєдінять" к Росії Аляску, - " в зад возвернуть" Аляску...
Отакий той Трамп миротворець, кандидат на премію миру від Нобеля...
І після того скажіть хто кого очєнь і очєнь крєпко дєржіт !?