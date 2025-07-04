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Новости Разговор Тампа с Путиним Обстрелы Киева
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Мерц увидел связь между разговором Трампа и Путина и новым массированным обстрелом Киева, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

трамп,путин

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на неслучайное совпадение между масштабным российским обстрелом Киева и недавним телефонным разговором президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Канцлер заметил определенный паттерн в поведении президента РФ - телефонные звонки нередко сопровождаются еще более жестокими обстрелами", - отметил Корнелиус. По его словам, ночная атака на Киев только усиливает это впечатление.

Представитель подчеркнул, что последние удары по Украине "говорят сами за себя" и выразил надежду, что это стимулирует дальнейшие решения по усилению санкционного давления на Россию.

Он также подтвердил, что Берлин ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

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Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Обстрел Киева 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Автор: 

путин владимир (31672) Трамп Дональд (5883) Фридрих Мерц (173)


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Прутін, убивством Українців, щоразу показує Трампу, що він, НІХТО для прутіна, лише його агент, для роботи проти США!!
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04.07.2025 15:43 Ответить
Трамп - человек золотого дождя . Если вы понимаете , о чём я говорю.
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04.07.2025 15:44 Ответить
не только дождя, но он еще любит когда ему по губам володя водит
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04.07.2025 15:54 Ответить
вАлод'я. Він так любить
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04.07.2025 18:24 Ответить
Мерц нарешті побачив те, що багато хто вже давно побачив.
при всій повазі до пана Мерца.
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04.07.2025 16:00 Ответить
раніше, це повинен був бачити шольц ліверна ковбаса.
мерц тільки знедавна має можливість це бачити.
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04.07.2025 16:04 Ответить
мерц, не повіриш.
а, ще, є перевірена багато разів закономірність.
зе!гнида терміново зникає з україни перед масованими обстрілами києва.
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04.07.2025 16:02 Ответить
мерц теж ще той пи....ун одне юла бла бла
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04.07.2025 16:12 Ответить
Если Путин - душевнобольной, то тогда кто есть Трамп? Возможно, Путин индуктор его заразил...? Или душевнобольной Путин со всей "нежностью" душевнобольного очень и очень крепко держит Трампа за его седые яйца, pardon, за самое дорогое - "мужеские подвески"... ******
ПІСЛЯ того, як Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну і Трамп лічно доложіл лічно т. Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія, Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах...

Я, Д.Трамп, не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним. - Трамп

Сьогодні взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", і я не задоволений цим... - ніби сказав Трамп

Той же Трамп, відомий у світі господар свого слова, також ніби сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм.

А до того Трамп призупинив допомогу Україні.. Навіть ту зброю для України, яка вже була доправлена в Польщу - зупинив... Так, напевно, йому ... велів т. Путін.

Але після того той Трамп ніби ще сказав, що його, Трампа, ще мають переконати в тому, що самим США вистачить тої зброї.

Напевно той Трамп боїться щоб Путін не послав "зєльоних чєловєчьков" "прісоєдінять" к Росії Аляску, - " в зад возвернуть" Аляску...

Отакий той Трамп миротворець, кандидат на премію миру від Нобеля...

І після того скажіть хто кого очєнь і очєнь крєпко дєржіт !?
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04.07.2025 16:24 Ответить
 
 