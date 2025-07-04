Мерц увидел связь между разговором Трампа и Путина и новым массированным обстрелом Киева, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратил внимание на неслучайное совпадение между масштабным российским обстрелом Киева и недавним телефонным разговором президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Канцлер заметил определенный паттерн в поведении президента РФ - телефонные звонки нередко сопровождаются еще более жестокими обстрелами", - отметил Корнелиус. По его словам, ночная атака на Киев только усиливает это впечатление.

Представитель подчеркнул, что последние удары по Украине "говорят сами за себя" и выразил надежду, что это стимулирует дальнейшие решения по усилению санкционного давления на Россию.

Он также подтвердил, что Берлин ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами относительно передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

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Разговор Трампа и Путина

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Обстрел Киева 4 июля

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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