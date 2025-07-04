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Новости Patriot для Украины
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Германия ведет интенсивные переговоры с США о поставках Patriot для Украины, - Bloomberg

Германия передаст Украине танки Leopard, IRIS-T и БМП в 2025 году

Германия проводит активные переговоры с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне растущих ракетных атак со стороны России.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, переговоры ведутся в связи с актуальными потребностями украинской стороны в системах ПВО, особенно с учетом приостановления отдельных поставок вооружения со стороны США.

"Существуют различные способы удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне. Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", - заявил Корнелиус.

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Германия (7121) США (27385) Patriot (305)


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04.07.2025 14:13 Ответить
Так ФРН начебто ж ворог рижої гамерики. От як би попросило щось КНДР...
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04.07.2025 14:18 Ответить
Трамп морозиться?
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04.07.2025 14:13 Ответить
мені здається. що у русні забагато пускових установок з іскандерами... й чому це здається одній мені...
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04.07.2025 14:15 Ответить
Німеччина , думаю що получиться .
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04.07.2025 14:16 Ответить
Це дуже добре. АЛЕ чому б не надати "Тауруси"? Треба не тільки оборонятися, але й ефективно атакувати...
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04.07.2025 14:18 Ответить
Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту у Київ заявив, що дискусії про https://nv.ua/ukr/world/countries/viyskova-dopomoga-nimechchina-peredala-ukrajini-noviy-paket-tehniki-ta-materialiv-50512269.html подальше постачання зброї Україні більше не будуть публічними. Про це повідомляє німецький телеканал https://www.n-tv.de/politik/15-55-Medwedew-Sie-*******-sich-ihre-**************-in-den-Hintern-schieben--article23143824.html ntv у суботу, 10 травня.

«Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості», - заявив канцлер.

Він також прокоментував питання можливої передачі ракет Taurus в Україну. За словами Мерца, «Німеччина підтримує Україну у військовому плані тією мірою, якою може, і несе за це відповідальність».
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04.07.2025 14:38 Ответить
А нахіба ті петріоти якщо ракет до них все одно нема?
Ну купили за мільярд пускову, ракет крашене ***** не дає, бо "Мексика от от нападе" - хай стоїть ржавїє?
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04.07.2025 14:37 Ответить
Складається враження, що Трамп заощаджує **********, щоб було чим бомбити Україну.
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04.07.2025 14:40 Ответить
 
 