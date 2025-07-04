Германия ведет интенсивные переговоры с США о поставках Patriot для Украины, - Bloomberg

Германия проводит активные переговоры с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot на фоне растущих ракетных атак со стороны России.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, переговоры ведутся в связи с актуальными потребностями украинской стороны в системах ПВО, особенно с учетом приостановления отдельных поставок вооружения со стороны США.

"Существуют различные способы удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне. Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры", - заявил Корнелиус.

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