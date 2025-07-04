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Новости Военная помощь Украине
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На фоне все более жестоких ударов России Украина нуждается в укреплении защиты, - МИД Германии

Массированный удар по Киеву

Россияне в течение ночи 4 июля нанесли комбинированный дроново-ракетный удар. Поэтому Украина нуждается в большей защите.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отмечает МИД Германии в заметке в Х.

"Зияющие дыры в жилых домах, террор с использованием дронов и взрывы в течение всей ночи. Массированное нападение на Киев сразу после переговоров Путина с президентом Трампом еще раз показывает: Россия продолжает полагаться на жестокую силу. Украине нужно больше защиты, а не меньше", - говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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Автор: 

Германия (7121) Украина (45046)


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Дякуємо. Дуже дякуємо. І ще раз дякуємо... Далі що? Де Тауруси?
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04.07.2025 12:31 Ответить
Потужна реакція! Мощний посил!
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04.07.2025 12:34 Ответить
кожна реакція в Х та ше й зі згадкою трампа - безцінна,
краще подякуйте.
то не відосик в телеграмі.
якщо б кожна європейська країна таке написала, може рудого дотиснули б
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04.07.2025 12:37 Ответить
Одне бла-бла-бла... Де Тауруси? Як бачите що те що ви не даєте Україні зброї не заважає московському режиму проводити масовані обстріли наших міст. А навпаки коли Тампон заблокував Україні зброю ***** зовсім оборзіло. Так що ваша стратегія "не злити ***** ато він нападе" повністю провалилась і виявилося зовсім навпаки. ***** коли чує безкарність кидається ще з більшою жорстокістю. Це і є поведінка маніяка. Жалко що керівництво держав не вивчають психологію
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04.07.2025 12:40 Ответить
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04.07.2025 12:44 Ответить
Усі імпотентні заяви до сраки ***** та його посіпакам.
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04.07.2025 13:19 Ответить
 
 