На фоне все более жестоких ударов России Украина нуждается в укреплении защиты, - МИД Германии

Россияне в течение ночи 4 июля нанесли комбинированный дроново-ракетный удар. Поэтому Украина нуждается в большей защите.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом отмечает МИД Германии в заметке в Х.

"Зияющие дыры в жилых домах, террор с использованием дронов и взрывы в течение всей ночи. Массированное нападение на Киев сразу после переговоров Путина с президентом Трампом еще раз показывает: Россия продолжает полагаться на жестокую силу. Украине нужно больше защиты, а не меньше", - говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Враг бил по жилым кварталам, школам, больницам, транспортной инфраструктуре. Пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

По состоянию на утро - более 20 раненых, среди них 10-летняя девочка.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Часть контактной сети уже восстановлена, подано напряжение. Поезда восстанавливают движение по стандартному маршруту. Однако отправление из столицы происходит с задержками.

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