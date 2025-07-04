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Новини Військова допомога Україні
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На тлі дедалі жорстокіших ударів Росії Україна потребує зміцнення захисту, - МЗС Німеччини

Масований удар по Києву

Росіяни протягом ночі 4 липня завдали комбінованого дроново-ракетного удару. Тому Україна потребує більше захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це наголошує МЗС Німеччини у дописі у Х.

"Зяючі діри в житлових будинках, терор з використанням дронів та вибухи протягом усієї ночі. Масований напад на Київ одразу після переговорів Путіна з президентом Трампом ще раз показує: Росія продовжує покладатися на жорстоку силу. Україні потрібно більше захисту, а не менше", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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Автор: 

Німеччина (7542) Україна (5995)


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Дякуємо. Дуже дякуємо. І ще раз дякуємо... Далі що? Де Тауруси?
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04.07.2025 12:31 Відповісти
Потужна реакція! Мощний посил!
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04.07.2025 12:34 Відповісти
кожна реакція в Х та ше й зі згадкою трампа - безцінна,
краще подякуйте.
то не відосик в телеграмі.
якщо б кожна європейська країна таке написала, може рудого дотиснули б
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04.07.2025 12:37 Відповісти
Одне бла-бла-бла... Де Тауруси? Як бачите що те що ви не даєте Україні зброї не заважає московському режиму проводити масовані обстріли наших міст. А навпаки коли Тампон заблокував Україні зброю ***** зовсім оборзіло. Так що ваша стратегія "не злити ***** ато він нападе" повністю провалилась і виявилося зовсім навпаки. ***** коли чує безкарність кидається ще з більшою жорстокістю. Це і є поведінка маніяка. Жалко що керівництво держав не вивчають психологію
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04.07.2025 12:40 Відповісти
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04.07.2025 12:44 Відповісти
Усі імпотентні заяви до сраки ***** та його посіпакам.
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04.07.2025 13:19 Відповісти
 
 