На тлі дедалі жорстокіших ударів Росії Україна потребує зміцнення захисту, - МЗС Німеччини

Росіяни протягом ночі 4 липня завдали комбінованого дроново-ракетного удару. Тому Україна потребує більше захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це наголошує МЗС Німеччини у дописі у Х.

"Зяючі діри в житлових будинках, терор з використанням дронів та вибухи протягом усієї ночі. Масований напад на Київ одразу після переговорів Путіна з президентом Трампом ще раз показує: Росія продовжує покладатися на жорстоку силу. Україні потрібно більше захисту, а не менше", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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