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Новини Patriot для України
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Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо Patriot для України, - Bloomberg

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, перемовини ведуться у зв’язку з актуальними потребами української сторони в системах ППО, особливо з урахуванням призупинення окремих поставок озброєння з боку США.

"Існують різні способи задоволення потреб України в протиповітряній обороні. Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", - заявив Корнеліус.

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Автор: 

Німеччина (7542) США (23674) Patriot (342)


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04.07.2025 14:13 Відповісти
Так ФРН начебто ж ворог рижої гамерики. От як би попросило щось КНДР...
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04.07.2025 14:18 Відповісти
Трамп морозиться?
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04.07.2025 14:13 Відповісти
мені здається. що у русні забагато пускових установок з іскандерами... й чому це здається одній мені...
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04.07.2025 14:15 Відповісти
Німеччина , думаю що получиться .
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04.07.2025 14:16 Відповісти
Це дуже добре. АЛЕ чому б не надати "Тауруси"? Треба не тільки оборонятися, але й ефективно атакувати...
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04.07.2025 14:18 Відповісти
Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту у Київ заявив, що дискусії про https://nv.ua/ukr/world/countries/viyskova-dopomoga-nimechchina-peredala-ukrajini-noviy-paket-tehniki-ta-materialiv-50512269.html подальше постачання зброї Україні більше не будуть публічними. Про це повідомляє німецький телеканал https://www.n-tv.de/politik/15-55-Medwedew-Sie-*******-sich-ihre-**************-in-den-Hintern-schieben--article23143824.html ntv у суботу, 10 травня.

«Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості», - заявив канцлер.

Він також прокоментував питання можливої передачі ракет Taurus в Україну. За словами Мерца, «Німеччина підтримує Україну у військовому плані тією мірою, якою може, і несе за це відповідальність».
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04.07.2025 14:38 Відповісти
А нахіба ті петріоти якщо ракет до них все одно нема?
Ну купили за мільярд пускову, ракет крашене ***** не дає, бо "Мексика от от нападе" - хай стоїть ржавїє?
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04.07.2025 14:37 Відповісти
Складається враження, що Трамп заощаджує **********, щоб було чим бомбити Україну.
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04.07.2025 14:40 Відповісти
 
 