Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо Patriot для України, - Bloomberg

Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його словами, перемовини ведуться у зв’язку з актуальними потребами української сторони в системах ППО, особливо з урахуванням призупинення окремих поставок озброєння з боку США.

"Існують різні способи задоволення потреб України в протиповітряній обороні. Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", - заявив Корнеліус.

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