Німеччина веде інтенсивні переговори зі США щодо Patriot для України, - Bloomberg
Німеччина проводить активні перемовини зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot на тлі зростаючих ракетних атак з боку Росії.
Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За його словами, перемовини ведуться у зв’язку з актуальними потребами української сторони в системах ППО, особливо з урахуванням призупинення окремих поставок озброєння з боку США.
"Існують різні способи задоволення потреб України в протиповітряній обороні. Можу сказати, що з цього питання дійсно ведуться інтенсивні переговори", - заявив Корнеліус.
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«Під моїм керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь і так далі будуть вилучені з поля зору громадськості», - заявив канцлер.
Він також прокоментував питання можливої передачі ракет Taurus в Україну. За словами Мерца, «Німеччина підтримує Україну у військовому плані тією мірою, якою може, і несе за це відповідальність».
Ну купили за мільярд пускову, ракет крашене ***** не дає, бо "Мексика от от нападе" - хай стоїть ржавїє?