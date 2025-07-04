РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14653 посетителя онлайн
Новости Требования Путина относительно войны в Украине Разговор Тампа с Путиним
2 398 15

РФ продолжает "СВО" против Украины, пока не представляется возможным достичь целей "дипломатическим путем", - Кремль

пєсков

В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о его разочаровании результатами последнего разговора с диктатором Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский РБК.

"Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами", - утверждает он.

По словам Пескова, пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" не является возможным, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию", то есть полномасштабную войну против Украины.

В Кремле добавили, что Путин проинформировал Трампа об ожидании согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль о приостановке помощи Украине от США: Чем меньше оружия поставят, тем быстрее закончится войн

Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".

Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Автор: 

Песков Дмитрий (1960) путин владимир (31672) Трамп Дональд (5883) война в Украине (5058)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Діпломатични засоби зявлется лише опісля прилітів балістикі по моквабаду, коли кацапня почне вмиватся кровавою юшкою в "каноничною" частини московіі.
показать весь комментарий
04.07.2025 15:24 Ответить
+2
Перекладаю московита на українську:

-московія продовжить війну оскільки у нас море грошей і скота і зменшення цих ресурсів не передбачається найближчім часом
показать весь комментарий
04.07.2025 15:27 Ответить
+2
На жаль фсбшні кроти у владі цього не допустять
показать весь комментарий
04.07.2025 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Діпломатични засоби зявлется лише опісля прилітів балістикі по моквабаду, коли кацапня почне вмиватся кровавою юшкою в "каноничною" частини московіі.
показать весь комментарий
04.07.2025 15:24 Ответить
На жаль фсбшні кроти у владі цього не допустять
показать весь комментарий
04.07.2025 15:35 Ответить
ЦН так часто цитує РосЗМІ , що виникає питання - а кацапські ЗМІ також весь час напряму цитують українських високопосадовців ?!
показать весь комментарий
04.07.2025 15:26 Ответить
Якщо коротко, то так. Може не так уж часто як в нас, але часто. Особливо заяви зеленського
показать весь комментарий
04.07.2025 15:34 Ответить
Наіряд чи ...
А якщо і цитують , то лише у відповідному( вигідному для себе) контексті
показать весь комментарий
04.07.2025 15:42 Ответить
Не митьйом так катаньєм
показать весь комментарий
04.07.2025 15:26 Ответить
Перекладаю московита на українську:

-московія продовжить війну оскільки у нас море грошей і скота і зменшення цих ресурсів не передбачається найближчім часом
показать весь комментарий
04.07.2025 15:27 Ответить
Тим паче, що вони в позиції, коли при критичному зменшенні грошей і скота можуть сказати "досить, давіть на українців для переговорів, ми наїлися" - і як мінімум Трамп почне тиснути.
показать весь комментарий
04.07.2025 15:36 Ответить
Це мабуть ху...лу ще валіз докупили, тому так заявляє
показать весь комментарий
04.07.2025 15:32 Ответить
Коли ти вже падло здохнеш разом з господарем ?
показать весь комментарий
04.07.2025 15:32 Ответить
Окупувати і знищити Україну «дипломатичним « шляхом… поц
показать весь комментарий
04.07.2025 15:38 Ответить
на всі нікчемні заяви окупантів, ми відповімо потужним гундосиком!
як що що, то тцк, по справжньому, ще і не починали!
вже не кажу про 10+8 млн дронів, 3000 ракет, 20/міс богдан та спільне виробництво зброї зі всіма підряд.
показать весь комментарий
04.07.2025 15:42 Ответить
Прутін з оточенням, домагається своїми убивствами від Українців, щоб вони всі, самі прибули з піднятими руками і опущеними головами, у нові для нихконцТабори ГУЛАГ2 !!!
Полонені Українці, які не загинули, можуть в деталях розказати, про їх досвіт перебування у мішєбратіяв, у фільтраційних таборах московитів!!
показать весь комментарий
04.07.2025 15:50 Ответить
О, знов пісюн, пісци, пісци.
показать весь комментарий
04.07.2025 16:24 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2025 16:26 Ответить
 
 