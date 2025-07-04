РФ продолжает "СВО" против Украины, пока не представляется возможным достичь целей "дипломатическим путем", - Кремль
В Кремле отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о его разочаровании результатами последнего разговора с диктатором Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российский РБК.
"Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. Во время разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и преимущественно сделать это политико-дипломатическими средствами", - утверждает он.
По словам Пескова, пока достижение этих целей "дипломатическими средствами" не является возможным, Россия будет продолжать так называемую "спецоперацию", то есть полномасштабную войну против Украины.
В Кремле добавили, что Путин проинформировал Трампа об ожидании согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.
Напомним, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели анонсированный ранее 3 июля телефонный разговор. Говорили, в частности, о "скорейшем прекращении боевых действий".
Трамп заявил, что не достиг прогресса по прекращению войны во время разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
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А якщо і цитують , то лише у відповідному( вигідному для себе) контексті
-московія продовжить війну оскільки у нас море грошей і скота і зменшення цих ресурсів не передбачається найближчім часом
як що що, то тцк, по справжньому, ще і не починали!
вже не кажу про 10+8 млн дронів, 3000 ракет, 20/міс богдан та спільне виробництво зброї зі всіма підряд.
Полонені Українці, які не загинули, можуть в деталях розказати, про їх досвіт перебування у мішєбратіяв, у фільтраційних таборах московитів!!