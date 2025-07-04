УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14687 відвідувачів онлайн
Новини Вимоги Путіна щодо війни в Україні Розмова Трампа та Путіна
2 375 15

РФ продовжує "СВО" проти України, поки не є можливим досягти цілей "дипломатичним шляхом", - Кремль

пєсков

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про його розчарування результатами останньої розмови з диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський РБК.

"Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами", - стверджує він. 

За словами Пєскова, поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" не є можливим, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію", тобто повномасштабну війну проти України.

У Кремлі додали, що Путін проінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль про призупинення допомоги Україні від США: Чим менше зброї поставлять, тим швидше закінчиться війн

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1712) путін володимир (24249) Трамп Дональд (6348) війна в Україні (5094)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Діпломатични засоби зявлется лише опісля прилітів балістикі по моквабаду, коли кацапня почне вмиватся кровавою юшкою в "каноничною" частини московіі.
показати весь коментар
04.07.2025 15:24 Відповісти
+2
Перекладаю московита на українську:

-московія продовжить війну оскільки у нас море грошей і скота і зменшення цих ресурсів не передбачається найближчім часом
показати весь коментар
04.07.2025 15:27 Відповісти
+2
На жаль фсбшні кроти у владі цього не допустять
показати весь коментар
04.07.2025 15:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Діпломатични засоби зявлется лише опісля прилітів балістикі по моквабаду, коли кацапня почне вмиватся кровавою юшкою в "каноничною" частини московіі.
показати весь коментар
04.07.2025 15:24 Відповісти
На жаль фсбшні кроти у владі цього не допустять
показати весь коментар
04.07.2025 15:35 Відповісти
ЦН так часто цитує РосЗМІ , що виникає питання - а кацапські ЗМІ також весь час напряму цитують українських високопосадовців ?!
показати весь коментар
04.07.2025 15:26 Відповісти
Якщо коротко, то так. Може не так уж часто як в нас, але часто. Особливо заяви зеленського
показати весь коментар
04.07.2025 15:34 Відповісти
Наіряд чи ...
А якщо і цитують , то лише у відповідному( вигідному для себе) контексті
показати весь коментар
04.07.2025 15:42 Відповісти
Не митьйом так катаньєм
показати весь коментар
04.07.2025 15:26 Відповісти
Перекладаю московита на українську:

-московія продовжить війну оскільки у нас море грошей і скота і зменшення цих ресурсів не передбачається найближчім часом
показати весь коментар
04.07.2025 15:27 Відповісти
Тим паче, що вони в позиції, коли при критичному зменшенні грошей і скота можуть сказати "досить, давіть на українців для переговорів, ми наїлися" - і як мінімум Трамп почне тиснути.
показати весь коментар
04.07.2025 15:36 Відповісти
Це мабуть ху...лу ще валіз докупили, тому так заявляє
показати весь коментар
04.07.2025 15:32 Відповісти
Коли ти вже падло здохнеш разом з господарем ?
показати весь коментар
04.07.2025 15:32 Відповісти
Окупувати і знищити Україну «дипломатичним « шляхом… поц
показати весь коментар
04.07.2025 15:38 Відповісти
на всі нікчемні заяви окупантів, ми відповімо потужним гундосиком!
як що що, то тцк, по справжньому, ще і не починали!
вже не кажу про 10+8 млн дронів, 3000 ракет, 20/міс богдан та спільне виробництво зброї зі всіма підряд.
показати весь коментар
04.07.2025 15:42 Відповісти
Прутін з оточенням, домагається своїми убивствами від Українців, щоб вони всі, самі прибули з піднятими руками і опущеними головами, у нові для нихконцТабори ГУЛАГ2 !!!
Полонені Українці, які не загинули, можуть в деталях розказати, про їх досвіт перебування у мішєбратіяв, у фільтраційних таборах московитів!!
показати весь коментар
04.07.2025 15:50 Відповісти
О, знов пісюн, пісци, пісци.
показати весь коментар
04.07.2025 16:24 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 16:26 Відповісти
 
 