РФ продовжує "СВО" проти України, поки не є можливим досягти цілей "дипломатичним шляхом", - Кремль

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про його розчарування результатами останньої розмови з диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський РБК.

"Безумовно, ми дуже уважно ставимося до всіх заяв президента Трампа. Під час розмови президент Путін повторив, що ми зацікавлені в тому, щоб досягти наших цілей у ході спецоперації, і переважно зробити це політико-дипломатичними засобами", - стверджує він.

За словами Пєскова, поки досягнення цих цілей "дипломатичними засобами" не є можливим, Росія продовжуватиме так звану "спецоперацію", тобто повномасштабну війну проти України.

У Кремлі додали, що Путін проінформував Трампа про очікування узгодження дат третього раунду прямих переговорів з Україною.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.