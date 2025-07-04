Мерц побачив зв’язок між розмовою Трампа і Путіна та новим масованим обстрілом Києва, - речник уряду ФРН Корнеліус

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернув увагу на невипадковий збіг між масштабним російським обстрілом Києва та нещодавньою телефонною розмовою президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau..

"Канцлер помітив певний патерн у поведінці президента РФ - телефонні дзвінки нерідко супроводжуються ще жорстокішими обстрілами", - зазначив Корнеліус. За його словами, нічна атака на Київ лише підсилює це враження.

Речник підкреслив, що останні удари по Україні "говорять самі за себе" і висловив сподівання, що це стимулює подальші рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію.

Він також підтвердив, що Берлін веде "інтенсивні переговори" зі Сполученими Штатами стосовно передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

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Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".

Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Обстріл Києва 4 липня

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.

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