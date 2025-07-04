Мерц побачив зв’язок між розмовою Трампа і Путіна та новим масованим обстрілом Києва, - речник уряду ФРН Корнеліус
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернув увагу на невипадковий збіг між масштабним російським обстрілом Києва та нещодавньою телефонною розмовою президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.
Про це заявив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau..
"Канцлер помітив певний патерн у поведінці президента РФ - телефонні дзвінки нерідко супроводжуються ще жорстокішими обстрілами", - зазначив Корнеліус. За його словами, нічна атака на Київ лише підсилює це враження.
Речник підкреслив, що останні удари по Україні "говорять самі за себе" і висловив сподівання, що це стимулює подальші рішення щодо посилення санкційного тиску на Росію.
Він також підтвердив, що Берлін веде "інтенсивні переговори" зі Сполученими Штатами стосовно передачі Україні систем протиповітряної оборони Patriot.
Розмова Трампа та Путіна
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели анонсовану раніше 3 липня телефонну розмову. Говорили, зокрема, про "якнайшвидше припинення бойових дій".
Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Обстріл Києва 4 липня
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Ворог бив по житлових кварталах, школах, лікарнях, транспортній інфраструктурі. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.
Станом на ранок - понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.
Також пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Частину контактної мережі вже відновлено, подано напругу. Потяги відновлюють рух стандартним маршрутом. Проте відправлення зі столиці відбувається із затримками.
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при всій повазі до пана Мерца.
мерц тільки знедавна має можливість це бачити.
а, ще, є перевірена багато разів закономірність.
зе!гнида терміново зникає з україни перед масованими обстрілами києва.
ПІСЛЯ того, як Трамп та Путін провели телефонну розмову: обговорили, зокрема, Україну і Трамп лічно доложіл лічно т. Путіну о сполнєнії єго, Путіна, желанія, Київ атакують "Шахеди": у столиці лунають вибухи, уламки БпЛА впали у кількох районах...
Я, Д.Трамп, не досяг прогресу щодо припинення війни під час розмови з Путіним. - Трамп
Сьогодні взагалі не досягнув з ним жодного прогресу", і я не задоволений цим... - ніби сказав Трамп
Той же Трамп, відомий у світі господар свого слова, також ніби сказав, що США продовжують постачати зброю Україні: "Ми надаємо зброю Україні. Ми співпрацюємо з ними, щоб допомогти їм.
А до того Трамп призупинив допомогу Україні.. Навіть ту зброю для України, яка вже була доправлена в Польщу - зупинив... Так, напевно, йому ... велів т. Путін.
Але після того той Трамп ніби ще сказав, що його, Трампа, ще мають переконати в тому, що самим США вистачить тої зброї.
Напевно той Трамп боїться щоб Путін не послав "зєльоних чєловєчьков" "прісоєдінять" к Росії Аляску, - " в зад возвернуть" Аляску...
Отакий той Трамп миротворець, кандидат на премію миру від Нобеля...
І після того скажіть хто кого очєнь і очєнь крєпко дєржіт !?