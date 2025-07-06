УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8041 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини
621 19

Засоби ППО, РЕБ, бронемашини: Україна відправила Німеччині запит на військову допомогу,- Bild

ппо

Україна попросила у Німеччині озброєнння. У переліку засоби протиповітряної оборони, захищені транспортні засоби та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, Україна надала Німеччині список потрібної для ЗСУ техніки, боєприпасів та спорядження.

Повідомляється, що Україна хоче отримати від Берліна:

  • Чотири нові ракетні системи "Iris-Т";
  • 1500 керованих ракет для системи середньої дальності "Iris-Т SLM";
  • 500 керованих ракет для системи малої дальності "Iris-Т SLS";
  • 200 000 зенітних боєприпасів калібру 40 мм для протидії російським безпілотникам;
  • 1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);
  • 200 гусеничних бронемашин;
  • 30 ​​інженерних машин розмінування;
  • 20-30 інженерних машин WiSENT;
  • 200 позашляховиків;
  • 1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;
  • 200 наземних радіолокаторів спостереження.

Читайте також: Німеччина розглядає закупівлю у США двох систем Patriot для України, - Bild

Джерела видання серед військових та політиків підтвердили існування цього списку. Однак у Міністерстві оборони Німеччини відмовилися надавати коментарі.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на запитання щодо індивідуальних служб підтримки", – сказав речник відомства.

Видання нагадує, що бюджет допомоги Україні у 2025 році Німеччина збільшила на 1,2 мільярда євро порівняно з попереднім роком - з 7,1 до 8,3 мільярда.

Читайте також: Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер

Автор: 

Німеччина (7552) ППО (3361) допомога (8532)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Україна не хоче виробляти замість красти і просити?
показати весь коментар
06.07.2025 20:30 Відповісти
+2
З задоволенням
показати весь коментар
06.07.2025 20:49 Відповісти
+1
Когда начала читать заголовок думала что в конце будет - излишки всего этого Украина отправила в помощь бедному Израилю угнетаемому арабскими и персидскими агрес-сорами!
показати весь коментар
06.07.2025 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна не хоче виробляти замість красти і просити?
показати весь коментар
06.07.2025 20:30 Відповісти
А ви не бажаєте працювати на військовому заводі?
показати весь коментар
06.07.2025 20:47 Відповісти
З задоволенням
показати весь коментар
06.07.2025 20:49 Відповісти
Думаю скоро зеленьський родить крилаті та балістичні ракети власного виробництва та наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар московії, тому хлопцям в окопах потрібно ще трішечки потерпіти!!!
показати весь коментар
06.07.2025 20:51 Відповісти
А наступательное вооружение?
показати весь коментар
06.07.2025 20:32 Відповісти
нет
показати весь коментар
06.07.2025 20:36 Відповісти
уова, хрін тобі - купуй гудрон, та готуй шляхи для наступу рашистів. Шо ти, поц, з узпіхом і робиш. Німці, не давайте цьому проросійському щлімазелу ніхріна - нехай своє виробляє. І подивіться скіки вмеров з зеленским вкрав тіки у травні цього року - 700 міліонів доларів. Це смертя українців, зруйновані міста, села...
показати весь коментар
06.07.2025 20:34 Відповісти
Ось ссиль на те шо вмеров з зеленским тіки у травні 25 спиз...и 700 міліонів доларів - https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina-vtratila-770-mln-na-nedostavlenu-inozemnu-zbroyu-806759/
Дай дійсну ссиль на те шо ти син ***...а тут наваяв.
показати весь коментар
06.07.2025 20:44 Відповісти
Так хто вкрав? І чому зеленский заарештував коломойського. Ти хоч думай шо ваяєшь, син ху. дзин пина.
показати весь коментар
06.07.2025 21:11 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2025 20:36 Відповісти
Німці сильно впряглися - шей 2 Петріоти хочуть для України в Трампа вициганити /за гроші/
показати весь коментар
06.07.2025 20:43 Відповісти
Дадуть 8000 гвинтівок з кулеметами, 5 бронемашин і зроблять з десяток заяв про підтримку і посилення тиску.
показати весь коментар
06.07.2025 20:56 Відповісти
В червні рекордна за 5 років закупка Zеленою тварюкою бітума для будівництва доріг, а у липні запит до німців шодо РЕБ, ППО тощо. ******** ви це якось можите пояснити?
показати весь коментар
06.07.2025 21:10 Відповісти
 
 