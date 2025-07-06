Засоби ППО, РЕБ, бронемашини: Україна відправила Німеччині запит на військову допомогу,- Bild

Україна попросила у Німеччині озброєнння. У переліку засоби протиповітряної оборони, захищені транспортні засоби та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це пише німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, Україна надала Німеччині список потрібної для ЗСУ техніки, боєприпасів та спорядження.

Повідомляється, що Україна хоче отримати від Берліна:

Чотири нові ракетні системи "Iris-Т";

1500 керованих ракет для системи середньої дальності "Iris-Т SLM";

500 керованих ракет для системи малої дальності "Iris-Т SLS";

200 000 зенітних боєприпасів калібру 40 мм для протидії російським безпілотникам;

1000 бронемашин із протимінним захистом (MRAP);

200 гусеничних бронемашин;

30 ​​інженерних машин розмінування;

20-30 інженерних машин WiSENT;

200 позашляховиків;

1000 систем глушіння GPS для захисту від безпілотників;

200 наземних радіолокаторів спостереження.

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Джерела видання серед військових та політиків підтвердили існування цього списку. Однак у Міністерстві оборони Німеччини відмовилися надавати коментарі.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на новий напрямок комунікації федерального уряду щодо підтримки України, ми не відповідаємо на запитання щодо індивідуальних служб підтримки", – сказав речник відомства.

Видання нагадує, що бюджет допомоги Україні у 2025 році Німеччина збільшила на 1,2 мільярда євро порівняно з попереднім роком - з 7,1 до 8,3 мільярда.

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