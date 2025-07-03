Німеччина розглядає закупівлю у США двох систем Patriot для України, - Bild

Уряд Німеччини зараз працює над терміновим рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot, та достатньою кількістю ракет до них.

Про це пише Bild із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Берлін зараз чекає на підтвердження від міністра оборони США Піта Гегсета про надання двох систем ППО Patriot, які Німеччина хоче профінансувати для України.

За словами джерел видання, запит на таємну угоду був направлений Гегсету кілька тижнів тому.

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У статті йдеться, що раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Після цього Київ звернувся до німецького уряду.

Після того як США оголосили про призупинення постачань деяких озброєнь Україні, в Берліні побоюються, що США можуть відхилити й німецький запит на дві системи Patriot, сказали джерела видання.

Скасування постачання зброї також обговорювалося на засіданні уряду 2 липня.

"Стало зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", - додає Bild.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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