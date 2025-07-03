УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9227 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини Patriot для України
1 025 13

Німеччина розглядає закупівлю у США двох систем Patriot для України, - Bild

Німеччина хоче профінансувати ППО Patriot для України

Уряд Німеччини зараз працює над терміновим рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Patriot, та достатньою кількістю ракет до них.

Про це пише Bild із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Берлін зараз чекає на підтвердження від міністра оборони США Піта Гегсета про надання двох систем ППО Patriot, які Німеччина хоче профінансувати для України.

За словами джерел видання, запит на таємну угоду був направлений Гегсету кілька тижнів тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини закликав Китай не сприяти російській агресії проти України

У статті йдеться, що раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Після цього Київ звернувся до німецького уряду.

Після того як США оголосили про призупинення постачань деяких озброєнь Україні, в Берліні побоюються, що США можуть відхилити й німецький запит на дві системи Patriot, сказали джерела видання.

Скасування постачання зброї також обговорювалося на засіданні уряду 2 липня.

"Стало зрозуміло, що втрату зброї зі США компенсувати неможливо. Проте, Німеччина та інші союзники тепер хочуть спробувати принаймні забезпечити Україну системами Patriot з власних запасів", - додає Bild.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський особисто звертався до Трампа щодо закупівлі Patriot, - Сибіга

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не припинили повністю постачання зброї Україні, - Держдеп

Автор: 

Німеччина (7540) США (23657) Patriot (340) Гегсет Піт (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Сраний ковбой не продасть (самім не хватає, Ізраїлю треба, ми за мир, ще якась фігня).
показати весь коментар
03.07.2025 21:59 Відповісти
+2
Фігня- це старческий маразм мріющий про премію миру.
він не розуміє, що зараз стільки гине цивільних від кацапів і він у цьому винен - то яка премія миру?
показати весь коментар
03.07.2025 22:35 Відповісти
+1
раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Джерело: https://censor.net/ua/n3561427
сдати у музей і показати усьому світу ненадійність партнерства з США
показати весь коментар
03.07.2025 22:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сраний ковбой не продасть (самім не хватає, Ізраїлю треба, ми за мир, ще якась фігня).
показати весь коментар
03.07.2025 21:59 Відповісти
Фігня- це старческий маразм мріющий про премію миру.
він не розуміє, що зараз стільки гине цивільних від кацапів і він у цьому винен - то яка премія миру?
показати весь коментар
03.07.2025 22:35 Відповісти
Raytheon продасть і питати не буде - бабло побеждает даже трампло !

.
показати весь коментар
03.07.2025 22:54 Відповісти
А чем стрелять с них?
показати весь коментар
03.07.2025 22:04 Відповісти
Попробуй прочитать дальше заголовка, ну хотя бы первый абзац
показати весь коментар
03.07.2025 22:26 Відповісти
Кому потрібні пєтриоти без ракет?
Білий дім з пентагоном і Трампом руйнують авторитет військової промисловості США
ВОНА СТАЛА НЕНАДІЙНОЮ
показати весь коментар
03.07.2025 22:31 Відповісти
раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Джерело: https://censor.net/ua/n3561427
сдати у музей і показати усьому світу ненадійність партнерства з США
показати весь коментар
03.07.2025 22:33 Відповісти
ракети будуть німецько-японського виробництва.
показати весь коментар
03.07.2025 23:11 Відповісти
Не забувайте закон сопромату - дія равна протидії
будуть чи ні, чи кацапи знову носа запхають у відносини , А УКРАЇНЦІ ГІНУТЬ ЗАРАЗ ПІД РАКЕТАМИ
показати весь коментар
03.07.2025 23:33 Відповісти
Кілька тижнів тому?
А ху..о хіба гекседу дав дозвіл на це?
показати весь коментар
03.07.2025 22:36 Відповісти
Дякуємо Германіє !

видно розбурхав буйло сумрачний германський геній на свою голову.

.
показати весь коментар
03.07.2025 22:57 Відповісти
рыжий пид@р фильмами будет обмениваться с рашкой, а зачем ему ракеты давать Украине ?
показати весь коментар
03.07.2025 23:07 Відповісти
а Німеччина і не є підписантом Будапешта, на відміну від Штатів... ганебно веде себе Чуб.
показати весь коментар
03.07.2025 23:13 Відповісти
 
 