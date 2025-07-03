Германия рассматривает закупку в США двух систем Patriot для Украины, - Bild
Правительство Германии сейчас работает над срочным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, и достаточным количеством ракет к ним.
Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Берлин сейчас ждет подтверждения от министра обороны США Пита Хегсета о предоставлении двух систем ПВО Patriot, которые Германия хочет профинансировать для Украины.
По словам источников издания, запрос на тайную сделку был направлен Хегсету несколько недель назад.
В статье говорится, что ранее Украина пыталась купить системы Patriot напрямую у США, но без успеха. После этого Киев обратился к немецкому правительству.
После того как США объявили о приостановке поставок некоторых вооружений Украине, в Берлине опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы Patriot, сказали источники издания.
Отмена поставок оружия также обсуждалась на заседании правительства 2 июля.
"Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Тем не менее, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", - добавляет Bild.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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він не розуміє, що зараз стільки гине цивільних від кацапів і він у цьому винен - то яка премія миру?
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Білий дім з пентагоном і Трампом руйнують авторитет військової промисловості США
ВОНА СТАЛА НЕНАДІЙНОЮ
сдати у музей і показати усьому світу ненадійність партнерства з США
будуть чи ні, чи кацапи знову носа запхають у відносини , А УКРАЇНЦІ ГІНУТЬ ЗАРАЗ ПІД РАКЕТАМИ
А ху..о хіба гекседу дав дозвіл на це?
видно розбурхав буйло сумрачний германський геній на свою голову.
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