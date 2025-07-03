Германия рассматривает закупку в США двух систем Patriot для Украины, - Bild

Правительство Германии сейчас работает над срочным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, и достаточным количеством ракет к ним.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Берлин сейчас ждет подтверждения от министра обороны США Пита Хегсета о предоставлении двух систем ПВО Patriot, которые Германия хочет профинансировать для Украины.

По словам источников издания, запрос на тайную сделку был направлен Хегсету несколько недель назад.

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В статье говорится, что ранее Украина пыталась купить системы Patriot напрямую у США, но без успеха. После этого Киев обратился к немецкому правительству.

После того как США объявили о приостановке поставок некоторых вооружений Украине, в Берлине опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы Patriot, сказали источники издания.

Отмена поставок оружия также обсуждалась на заседании правительства 2 июля.

"Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Тем не менее, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", - добавляет Bild.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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