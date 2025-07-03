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Новости Помощь Украине от Германии Patriot для Украины
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Германия рассматривает закупку в США двух систем Patriot для Украины, - Bild

Германия хочет профинансировать ПВО Patriot для Украины

Правительство Германии сейчас работает над срочным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны, в частности ЗРК Patriot, и достаточным количеством ракет к ним.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Берлин сейчас ждет подтверждения от министра обороны США Пита Хегсета о предоставлении двух систем ПВО Patriot, которые Германия хочет профинансировать для Украины.

По словам источников издания, запрос на тайную сделку был направлен Хегсету несколько недель назад.

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В статье говорится, что ранее Украина пыталась купить системы Patriot напрямую у США, но без успеха. После этого Киев обратился к немецкому правительству.

После того как США объявили о приостановке поставок некоторых вооружений Украине, в Берлине опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы Patriot, сказали источники издания.

Отмена поставок оружия также обсуждалась на заседании правительства 2 июля.

"Стало понятно, что потерю оружия из США компенсировать невозможно. Тем не менее, Германия и другие союзники теперь хотят попытаться по крайней мере обеспечить Украину системами Patriot из собственных запасов", - добавляет Bild.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Германия (7118) США (27372) Patriot (305) Пит Хегсет (81)


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Топ комментарии
+3
Сраний ковбой не продасть (самім не хватає, Ізраїлю треба, ми за мир, ще якась фігня).
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03.07.2025 21:59 Ответить
+2
Фігня- це старческий маразм мріющий про премію миру.
він не розуміє, що зараз стільки гине цивільних від кацапів і він у цьому винен - то яка премія миру?
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03.07.2025 22:35 Ответить
+1
раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Джерело: https://censor.net/ua/n3561427
сдати у музей і показати усьому світу ненадійність партнерства з США
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03.07.2025 22:33 Ответить
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Сраний ковбой не продасть (самім не хватає, Ізраїлю треба, ми за мир, ще якась фігня).
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03.07.2025 21:59 Ответить
Фігня- це старческий маразм мріющий про премію миру.
він не розуміє, що зараз стільки гине цивільних від кацапів і він у цьому винен - то яка премія миру?
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03.07.2025 22:35 Ответить
Raytheon продасть і питати не буде - бабло побеждает даже трампло !

.
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03.07.2025 22:54 Ответить
А чем стрелять с них?
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03.07.2025 22:04 Ответить
Попробуй прочитать дальше заголовка, ну хотя бы первый абзац
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03.07.2025 22:26 Ответить
Кому потрібні пєтриоти без ракет?
Білий дім з пентагоном і Трампом руйнують авторитет військової промисловості США
ВОНА СТАЛА НЕНАДІЙНОЮ
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03.07.2025 22:31 Ответить
раніше Україна намагалася купити системи Patriot безпосередньо у США, але без успіху. Джерело: https://censor.net/ua/n3561427
сдати у музей і показати усьому світу ненадійність партнерства з США
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03.07.2025 22:33 Ответить
ракети будуть німецько-японського виробництва.
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03.07.2025 23:11 Ответить
Не забувайте закон сопромату - дія равна протидії
будуть чи ні, чи кацапи знову носа запхають у відносини , А УКРАЇНЦІ ГІНУТЬ ЗАРАЗ ПІД РАКЕТАМИ
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03.07.2025 23:33 Ответить
та точно будуть. певна річ, що разом з американськими ракетами їх було норм. без американських ракет трохи не вистачатиме.
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03.07.2025 23:56 Ответить
Кілька тижнів тому?
А ху..о хіба гекседу дав дозвіл на це?
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03.07.2025 22:36 Ответить
Дякуємо Германіє !

видно розбурхав буйло сумрачний германський геній на свою голову.

.
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03.07.2025 22:57 Ответить
рыжий пид@р фильмами будет обмениваться с рашкой, а зачем ему ракеты давать Украине ?
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03.07.2025 23:07 Ответить
а Німеччина і не є підписантом Будапешта, на відміну від Штатів... ганебно веде себе Чуб.
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03.07.2025 23:13 Ответить
 
 