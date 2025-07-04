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Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер

Німеччина підтримуватиме ППО України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус продовжить ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України. Німеччина планує зробити цю ініціативу довгостроковою.

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Речник оборонного відомства ФРН розповів, що ініціатива з підтримки української ППО - це продовження тогорічної ініціативи з підтримки ППО для України Immediate Action on Air Defense. Він нагадав, що тоді Німеччина та партнери зібрали близько мільярда євро, які інвестували у боєприпаси.

"Зараз міністр Пісторіус хоче продовжити цю ініціативу та перетворити її на Enduring Action on Air Defense (Тривала підтримка ППО), тобто надалі залучати підтримку серед партнерів", - сказав Мюллер.

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Окрім цього, речник німецького Міноборони розповів, що міністр Пісторіус обговорить зі своїм американським  колегою Пітом Гегсетом підтримку ППО України під час поїздки до США в липні.

"Вирішальним для постачання озброєнь є саме виробничі потужності. Це важливо розуміти. Такі речі неможливо просто взяти з полиці. Через російську загрозу попит у всьому світі дуже високий. Наша спеціальна група щодня працює над тим, щоб якомога краще підготувати ці постачання та якнайшвидше їх здійснити. Попри це, двосторонні та багатосторонні домовленості мають надзвичайно велике значення, щоб у разі потреби залучити наявні ресурси",- заявив речник Міноборони ФРН.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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Автор: 

Німеччина (7542) ППО (3352) допомога (8521) Пісторіус Борис (289)


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Топ коментарі
+1
Так може з Німеччиною Британію Францією підписати угоди про копалини , а не з баригою з США ?
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04.07.2025 21:21 Відповісти
+1
Если они есть - их просто передают, как это делали США и Норвегия.

Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.

Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
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04.07.2025 21:26 Відповісти
+1
АНДРОФАГИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
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04.07.2025 22:05 Відповісти
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Ну дуже довго буде планувати
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04.07.2025 21:20 Відповісти
Так може з Німеччиною Британію Францією підписати угоди про копалини , а не з баригою з США ?
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04.07.2025 21:21 Відповісти
Взагалі то - усі ми трошки кельти
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04.07.2025 21:22 Відповісти
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04.07.2025 21:23 Відповісти
Ти келтиха точно
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04.07.2025 21:28 Відповісти
А ви - угро фіни Олег #609772

Реєстрація: 04.07.2025
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04.07.2025 21:59 Відповісти
Ми моголи Золотого Тамерлана. Онучата голі.🤣🤣
Як там європейські унітази ??добре вимиваєш?? Блищать
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04.07.2025 22:02 Відповісти
Ти звідки вилізло , мурло? Про мойку унітазів кацапські тролі співали 10 років тому.
Зараз українці дрони збирають за кордоном
Мабуть тобі бухати треба поменше
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04.07.2025 22:08 Відповісти
Шо ти збираєш ??
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04.07.2025 22:11 Відповісти
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04.07.2025 22:35 Відповісти
АНДРОФАГИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
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04.07.2025 22:05 Відповісти
Палій 🤣🤣🤣Геродота читай ...першоджерело
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04.07.2025 22:09 Відповісти
Так Геродот першим і написав, що кацапи - андрофагі. Текст уважно слухай
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04.07.2025 22:10 Відповісти
Навіщо мені палія слухати як я читав Геродота
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04.07.2025 22:13 Відповісти
А еще немного неандертальцы(факт). Шо поделать...
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04.07.2025 21:48 Відповісти
Нееть , неандертальці- це кацапи . Як стверджує пан Лесь ПОДЕРЕВЯНСКИЙ
А ми Homo sapiens ( розумні)
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04.07.2025 21:58 Відповісти
Дивна в тебе звичка заглядати чоловікам в матню...професійна мабуть🤣🤣🤣
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04.07.2025 22:03 Відповісти
Вам до психіатру - вам щось здається і мариться чого у текстах не було .
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04.07.2025 22:09 Відповісти
Если они есть - их просто передают, как это делали США и Норвегия.

Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.

Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
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04.07.2025 21:26 Відповісти
******* , а чого ти не кажеш, що Німеччина теж передає ППО Україні
А , тоді вкид рашиського лайна не вийде
Дурненький підкацапник
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04.07.2025 21:41 Відповісти
Потому что германские ПВО не сбивают Искандеры и корейские KN-23. Их и Петриоты-то не все берут.
Того что передала Германия с января 2025 по текущий день хватает на три недели обороны нескольких крупных городов от аэродинамических целей.

Ты ухилянт, живешь не в Украине, ситуацию не знаешь, так что говорю:
С февраля по апрель 2025 года Германия передала 60 ракет к IRIS-T

Суvмарно в ходе массированных атак с 1 февраля по 23 февраля по нам прилетело 105 крылатых ракет: Искандеров-К, Х-22, Х-101\Х55-СМ, Х-59, Х31-П, Калибров. Баллистику и ишакеды я не считаю, потому что там счет за несколько сотен переваливает.

Только 1 февраля было выпущено 35 ракет. Крылатых, которые может переварить IRIS-T.

Ракеты закончились - вражеские поприлетали по целям, сказочке конец.
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04.07.2025 22:16 Відповісти
Ну, Німеччина прекрасна краіна, без іроніі. Допомагають. Але тривожить, що Пістон вжив слова - довгостроковоі підтримки.
Невже щось знає, що війна скоро не закінчиться?
Але в короткостроковій перспективі у нас вже має (мало) бути все своє озброєння, логічно?
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04.07.2025 21:31 Відповісти
Він мав на увазі лише те, що Німеччина не готова прямо зараз надати необхідну кількість IRIS-T з зенітними ракетами, тому підтримка "довгострокова". Він же каже про виробничі потужності й попит.
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04.07.2025 21:38 Відповісти
PAC3 eto dlia balistiki.Dlia drugix celej eto dorogo.Problema teper bolse vsego sachedi do 500 stuk,dlia nix nuzni drugije sistemi kak geapard ,skynex jesli nemeckije brat,mozet i lazernyje sistemi REB . Dumaju xoroso bylo bi takoje ze kolicetvo i po nim pustit dronov,togda mozet bylo a ciom i govorit na peregavorax
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04.07.2025 21:57 Відповісти
Збивати "звичайну" балістику може лише франко-італійський SAMP-T та американський Patriot у версії не нижче PAC-3.
Збивати кинджали може лише американський Patriot не нижче PAC-3.
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04.07.2025 21:35 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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04.07.2025 21:41 Відповісти
Хочаб два роки тому..Ну вже хоч так давайте..а то наш геній все просрв..
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04.07.2025 21:43 Відповісти
Украинцы в любом случае не одобрят. При любой возможности обосрут через 5 минут. Менталитет.
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04.07.2025 21:58 Відповісти
Чувствуется немецкая уверенность. Даже регятся на форумах для этого. Менталитет.
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04.07.2025 22:15 Відповісти
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04.07.2025 23:31 Відповісти
 
 