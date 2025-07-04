Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус продовжить ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України. Німеччина планує зробити цю ініціативу довгостроковою.
Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Речник оборонного відомства ФРН розповів, що ініціатива з підтримки української ППО - це продовження тогорічної ініціативи з підтримки ППО для України Immediate Action on Air Defense. Він нагадав, що тоді Німеччина та партнери зібрали близько мільярда євро, які інвестували у боєприпаси.
"Зараз міністр Пісторіус хоче продовжити цю ініціативу та перетворити її на Enduring Action on Air Defense (Тривала підтримка ППО), тобто надалі залучати підтримку серед партнерів", - сказав Мюллер.
Окрім цього, речник німецького Міноборони розповів, що міністр Пісторіус обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом підтримку ППО України під час поїздки до США в липні.
"Вирішальним для постачання озброєнь є саме виробничі потужності. Це важливо розуміти. Такі речі неможливо просто взяти з полиці. Через російську загрозу попит у всьому світі дуже високий. Наша спеціальна група щодня працює над тим, щоб якомога краще підготувати ці постачання та якнайшвидше їх здійснити. Попри це, двосторонні та багатосторонні домовленості мають надзвичайно велике значення, щоб у разі потреби залучити наявні ресурси",- заявив речник Міноборони ФРН.
Раніше повідомлялося, що у четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
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Реєстрація: 04.07.2025
Як там європейські унітази ??добре вимиваєш?? Блищать
Зараз українці дрони збирають за кордоном
Мабуть тобі бухати треба поменше
https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
А ми Homo sapiens ( розумні)
Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.
Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
А , тоді вкид рашиського лайна не вийде
Дурненький підкацапник
Того что передала Германия с января 2025 по текущий день хватает на три недели обороны нескольких крупных городов от аэродинамических целей.
Ты ухилянт, живешь не в Украине, ситуацию не знаешь, так что говорю:
С февраля по апрель 2025 года Германия передала 60 ракет к IRIS-T
Суvмарно в ходе массированных атак с 1 февраля по 23 февраля по нам прилетело 105 крылатых ракет: Искандеров-К, Х-22, Х-101\Х55-СМ, Х-59, Х31-П, Калибров. Баллистику и ишакеды я не считаю, потому что там счет за несколько сотен переваливает.
Только 1 февраля было выпущено 35 ракет. Крылатых, которые может переварить IRIS-T.
Ракеты закончились - вражеские поприлетали по целям, сказочке конец.
Невже щось знає, що війна скоро не закінчиться?
Але в короткостроковій перспективі у нас вже має (мало) бути все своє озброєння, логічно?
Збивати кинджали може лише американський Patriot не нижче PAC-3.