Німеччина планує довгострокову підтримку ППО України, - речник Міноборони ФРН Мюллер

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус продовжить ініціативу з підтримки протиповітряної оборони України. Німеччина планує зробити цю ініціативу довгостроковою.

Про це повідомив речник міністерства оборони Німеччини Мітко Мюллер, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Речник оборонного відомства ФРН розповів, що ініціатива з підтримки української ППО - це продовження тогорічної ініціативи з підтримки ППО для України Immediate Action on Air Defense. Він нагадав, що тоді Німеччина та партнери зібрали близько мільярда євро, які інвестували у боєприпаси.

"Зараз міністр Пісторіус хоче продовжити цю ініціативу та перетворити її на Enduring Action on Air Defense (Тривала підтримка ППО), тобто надалі залучати підтримку серед партнерів", - сказав Мюллер.

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Окрім цього, речник німецького Міноборони розповів, що міністр Пісторіус обговорить зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом підтримку ППО України під час поїздки до США в липні.

"Вирішальним для постачання озброєнь є саме виробничі потужності. Це важливо розуміти. Такі речі неможливо просто взяти з полиці. Через російську загрозу попит у всьому світі дуже високий. Наша спеціальна група щодня працює над тим, щоб якомога краще підготувати ці постачання та якнайшвидше їх здійснити. Попри це, двосторонні та багатосторонні домовленості мають надзвичайно велике значення, щоб у разі потреби залучити наявні ресурси",- заявив речник Міноборони ФРН.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 3 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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