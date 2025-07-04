Германия планирует долгосрочную поддержку ПВО Украины, - представитель Минобороны ФРГ Мюллер

Министр обороны Германии Борис Писториоус продолжит инициативу по поддержке противовоздушной обороны Украины. Германия планирует сделать эту инициативу долгосрочной.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель оборонного ведомства ФРГ рассказал, что инициатива по поддержке украинской ПВО - это продолжение прошлогодней инициативы по поддержке ПВО для Украины Immediate Action on Air Defense. Он напомнил, что тогда Германия и партнеры собрали около миллиарда евро, которые инвестировали в боеприпасы.

"Сейчас министр Писториус хочет продолжить эту инициативу и превратить ее в Enduring Action on Air Defense (Длительная поддержка ПВО), то есть в дальнейшем привлекать поддержку среди партнеров", - сказал Мюллер.

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Кроме этого, представитель немецкого Минобороны рассказал, что министр Писториус обсудит со своим американским коллегой Питом Гегсетом поддержку ПВО Украины во время поездки в США в июле.

"Решающим для поставки вооружений являются именно производственные мощности. Это важно понимать. Такие вещи невозможно просто взять с полки. Из-за российской угрозы спрос во всем мире очень высокий. Наша специальная группа ежедневно работает над тем, чтобы как можно лучше подготовить эти поставки и как можно быстрее их осуществить. Несмотря на это, двусторонние и многосторонние договоренности имеют чрезвычайно большое значение, чтобы в случае необходимости привлечь имеющиеся ресурсы", - заявил представитель Минобороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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