Германия планирует долгосрочную поддержку ПВО Украины, - представитель Минобороны ФРГ Мюллер
Министр обороны Германии Борис Писториоус продолжит инициативу по поддержке противовоздушной обороны Украины. Германия планирует сделать эту инициативу долгосрочной.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Представитель оборонного ведомства ФРГ рассказал, что инициатива по поддержке украинской ПВО - это продолжение прошлогодней инициативы по поддержке ПВО для Украины Immediate Action on Air Defense. Он напомнил, что тогда Германия и партнеры собрали около миллиарда евро, которые инвестировали в боеприпасы.
"Сейчас министр Писториус хочет продолжить эту инициативу и превратить ее в Enduring Action on Air Defense (Длительная поддержка ПВО), то есть в дальнейшем привлекать поддержку среди партнеров", - сказал Мюллер.
Кроме этого, представитель немецкого Минобороны рассказал, что министр Писториус обсудит со своим американским коллегой Питом Гегсетом поддержку ПВО Украины во время поездки в США в июле.
"Решающим для поставки вооружений являются именно производственные мощности. Это важно понимать. Такие вещи невозможно просто взять с полки. Из-за российской угрозы спрос во всем мире очень высокий. Наша специальная группа ежедневно работает над тем, чтобы как можно лучше подготовить эти поставки и как можно быстрее их осуществить. Несмотря на это, двусторонние и многосторонние договоренности имеют чрезвычайно большое значение, чтобы в случае необходимости привлечь имеющиеся ресурсы", - заявил представитель Минобороны ФРГ.
Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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Реєстрація: 04.07.2025
Як там європейські унітази ??добре вимиваєш?? Блищать
Зараз українці дрони збирають за кордоном
Мабуть тобі бухати треба поменше
https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
А ми Homo sapiens ( розумні)
Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.
Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
А , тоді вкид рашиського лайна не вийде
Дурненький підкацапник
Того что передала Германия с января 2025 по текущий день хватает на три недели обороны нескольких крупных городов от аэродинамических целей.
Ты ухилянт, живешь не в Украине, ситуацию не знаешь, так что говорю:
С февраля по апрель 2025 года Германия передала 60 ракет к IRIS-T
Суvмарно в ходе массированных атак с 1 февраля по 23 февраля по нам прилетело 105 крылатых ракет: Искандеров-К, Х-22, Х-101\Х55-СМ, Х-59, Х31-П, Калибров. Баллистику и ишакеды я не считаю, потому что там счет за несколько сотен переваливает.
Только 1 февраля было выпущено 35 ракет. Крылатых, которые может переварить IRIS-T.
Ракеты закончились - вражеские поприлетали по целям, сказочке конец.
Невже щось знає, що війна скоро не закінчиться?
Але в короткостроковій перспективі у нас вже має (мало) бути все своє озброєння, логічно?
Збивати кинджали може лише американський Patriot не нижче PAC-3.