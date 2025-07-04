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Новости ПВО Украины Помощь Украине от Германии
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Германия планирует долгосрочную поддержку ПВО Украины, - представитель Минобороны ФРГ Мюллер

Германия будет поддерживать ПВО Украины

Министр обороны Германии Борис Писториоус продолжит инициативу по поддержке противовоздушной обороны Украины. Германия планирует сделать эту инициативу долгосрочной.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии Митко Мюллер, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель оборонного ведомства ФРГ рассказал, что инициатива по поддержке украинской ПВО - это продолжение прошлогодней инициативы по поддержке ПВО для Украины Immediate Action on Air Defense. Он напомнил, что тогда Германия и партнеры собрали около миллиарда евро, которые инвестировали в боеприпасы.

"Сейчас министр Писториус хочет продолжить эту инициативу и превратить ее в Enduring Action on Air Defense (Длительная поддержка ПВО), то есть в дальнейшем привлекать поддержку среди партнеров", - сказал Мюллер.

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Кроме этого, представитель немецкого Минобороны рассказал, что министр Писториус обсудит со своим американским коллегой Питом Гегсетом поддержку ПВО Украины во время поездки в США в июле.

"Решающим для поставки вооружений являются именно производственные мощности. Это важно понимать. Такие вещи невозможно просто взять с полки. Из-за российской угрозы спрос во всем мире очень высокий. Наша специальная группа ежедневно работает над тем, чтобы как можно лучше подготовить эти поставки и как можно быстрее их осуществить. Несмотря на это, двусторонние и многосторонние договоренности имеют чрезвычайно большое значение, чтобы в случае необходимости привлечь имеющиеся ресурсы", - заявил представитель Минобороны ФРГ.

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июля, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также: Мерц обсудил с Трампом усиление ПВО Украины, - Spiegel

Автор: 

Германия (7121) ПВО (2910) помощь (7937) Писториус Борис (239)


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Топ комментарии
+1
Так може з Німеччиною Британію Францією підписати угоди про копалини , а не з баригою з США ?
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04.07.2025 21:21 Ответить
+1
Если они есть - их просто передают, как это делали США и Норвегия.

Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.

Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
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04.07.2025 21:26 Ответить
+1
АНДРОФАГИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
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04.07.2025 22:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну дуже довго буде планувати
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04.07.2025 21:20 Ответить
Так може з Німеччиною Британію Францією підписати угоди про копалини , а не з баригою з США ?
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04.07.2025 21:21 Ответить
Взагалі то - усі ми трошки кельти
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04.07.2025 21:22 Ответить
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04.07.2025 21:23 Ответить
Ти келтиха точно
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04.07.2025 21:28 Ответить
А ви - угро фіни Олег #609772

Реєстрація: 04.07.2025
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04.07.2025 21:59 Ответить
Ми моголи Золотого Тамерлана. Онучата голі.🤣🤣
Як там європейські унітази ??добре вимиваєш?? Блищать
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04.07.2025 22:02 Ответить
Ти звідки вилізло , мурло? Про мойку унітазів кацапські тролі співали 10 років тому.
Зараз українці дрони збирають за кордоном
Мабуть тобі бухати треба поменше
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04.07.2025 22:08 Ответить
Шо ти збираєш ??
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04.07.2025 22:11 Ответить
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04.07.2025 22:35 Ответить
АНДРОФАГИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
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04.07.2025 22:05 Ответить
Палій 🤣🤣🤣Геродота читай ...першоджерело
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04.07.2025 22:09 Ответить
Так Геродот першим і написав, що кацапи - андрофагі. Текст уважно слухай
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04.07.2025 22:10 Ответить
Навіщо мені палія слухати як я читав Геродота
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04.07.2025 22:13 Ответить
А еще немного неандертальцы(факт). Шо поделать...
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04.07.2025 21:48 Ответить
Нееть , неандертальці- це кацапи . Як стверджує пан Лесь ПОДЕРЕВЯНСКИЙ
А ми Homo sapiens ( розумні)
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04.07.2025 21:58 Ответить
Дивна в тебе звичка заглядати чоловікам в матню...професійна мабуть🤣🤣🤣
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04.07.2025 22:03 Ответить
Вам до психіатру - вам щось здається і мариться чого у текстах не було .
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04.07.2025 22:09 Ответить
Если они есть - их просто передают, как это делали США и Норвегия.

Если их нет - включается говорильня, планирня, инициативня и прочие словесные поддержки.
Но суть ясна - продолжайте украинчики гибнуть, а мы вам поможем как-нибудь, потом, может быть, заверениями в помощи, мысленно с вами, все такое.

Глупо что-то ожидать от социал-куколдов.
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04.07.2025 21:26 Ответить
******* , а чого ти не кажеш, що Німеччина теж передає ППО Україні
А , тоді вкид рашиського лайна не вийде
Дурненький підкацапник
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04.07.2025 21:41 Ответить
Потому что германские ПВО не сбивают Искандеры и корейские KN-23. Их и Петриоты-то не все берут.
Того что передала Германия с января 2025 по текущий день хватает на три недели обороны нескольких крупных городов от аэродинамических целей.

Ты ухилянт, живешь не в Украине, ситуацию не знаешь, так что говорю:
С февраля по апрель 2025 года Германия передала 60 ракет к IRIS-T

Суvмарно в ходе массированных атак с 1 февраля по 23 февраля по нам прилетело 105 крылатых ракет: Искандеров-К, Х-22, Х-101\Х55-СМ, Х-59, Х31-П, Калибров. Баллистику и ишакеды я не считаю, потому что там счет за несколько сотен переваливает.

Только 1 февраля было выпущено 35 ракет. Крылатых, которые может переварить IRIS-T.

Ракеты закончились - вражеские поприлетали по целям, сказочке конец.
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04.07.2025 22:16 Ответить
Ну, Німеччина прекрасна краіна, без іроніі. Допомагають. Але тривожить, що Пістон вжив слова - довгостроковоі підтримки.
Невже щось знає, що війна скоро не закінчиться?
Але в короткостроковій перспективі у нас вже має (мало) бути все своє озброєння, логічно?
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04.07.2025 21:31 Ответить
Він мав на увазі лише те, що Німеччина не готова прямо зараз надати необхідну кількість IRIS-T з зенітними ракетами, тому підтримка "довгострокова". Він же каже про виробничі потужності й попит.
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04.07.2025 21:38 Ответить
PAC3 eto dlia balistiki.Dlia drugix celej eto dorogo.Problema teper bolse vsego sachedi do 500 stuk,dlia nix nuzni drugije sistemi kak geapard ,skynex jesli nemeckije brat,mozet i lazernyje sistemi REB . Dumaju xoroso bylo bi takoje ze kolicetvo i po nim pustit dronov,togda mozet bylo a ciom i govorit na peregavorax
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04.07.2025 21:57 Ответить
Збивати "звичайну" балістику може лише франко-італійський SAMP-T та американський Patriot у версії не нижче PAC-3.
Збивати кинджали може лише американський Patriot не нижче PAC-3.
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04.07.2025 21:35 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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04.07.2025 21:41 Ответить
Хочаб два роки тому..Ну вже хоч так давайте..а то наш геній все просрв..
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04.07.2025 21:43 Ответить
Украинцы в любом случае не одобрят. При любой возможности обосрут через 5 минут. Менталитет.
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04.07.2025 21:58 Ответить
Чувствуется немецкая уверенность. Даже регятся на форумах для этого. Менталитет.
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04.07.2025 22:15 Ответить
 
 