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Новости Помощь Украине от Германии
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Средства ПВО, РЭБ, бронемашины: Украина отправила Германии запрос на военную помощь, - Bild

ппо

Украина попросила у Германии вооружение. В перечне средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, Украина предоставила Германии список нужной для ВСУ техники, боеприпасов и снаряжения.

Сообщается, что Украина хочет получить от Берлина:

  • Четыре новые ракетные системы "Iris-Т";
  • 1500 управляемых ракет для системы средней дальности "Iris-Т SLM";
  • 500 управляемых ракет для системы малой дальности "Iris-Т SLS";
  • 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам;
  • 1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);
  • 200 гусеничных бронемашин;
  • 30 инженерных машин разминирования;
  • 20-30 инженерных машин WiSENT;
  • 200 внедорожников;
  • 1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;
  • 200 наземных радиолокаторов наблюдения.

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Источники издания среди военных и политиков подтвердили существование этого списка. Однако в Министерстве обороны Германии отказались предоставлять комментарии.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", - сказал представитель ведомства.

Издание напоминает, что бюджет помощи Украине в 2025 году Германия увеличила на 1,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом - с 7,1 до 8,3 миллиарда.

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Автор: 

Германия (7129) ПВО (2919) помощь (7948)


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Топ комментарии
+3
Україна не хоче виробляти замість красти і просити?
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06.07.2025 20:30 Ответить
+2
З задоволенням
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06.07.2025 20:49 Ответить
+1
Когда начала читать заголовок думала что в конце будет - излишки всего этого Украина отправила в помощь бедному Израилю угнетаемому арабскими и персидскими агрес-сорами!
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06.07.2025 20:30 Ответить
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Україна не хоче виробляти замість красти і просити?
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06.07.2025 20:30 Ответить
А ви не бажаєте працювати на військовому заводі?
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06.07.2025 20:47 Ответить
З задоволенням
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06.07.2025 20:49 Ответить
Думаю скоро зеленьський родить крилаті та балістичні ракети власного виробництва та наші ракетчики нанесуть сокрушающій удар московії, тому хлопцям в окопах потрібно ще трішечки потерпіти!!!
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06.07.2025 20:51 Ответить
А наступательное вооружение?
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06.07.2025 20:32 Ответить
нет
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06.07.2025 20:36 Ответить
уова, хрін тобі - купуй гудрон, та готуй шляхи для наступу рашистів. Шо ти, поц, з узпіхом і робиш. Німці, не давайте цьому проросійському щлімазелу ніхріна - нехай своє виробляє. І подивіться скіки вмеров з зеленским вкрав тіки у травні цього року - 700 міліонів доларів. Це смертя українців, зруйновані міста, села...
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06.07.2025 20:34 Ответить
Ось ссиль на те шо вмеров з зеленским тіки у травні 25 спиз...и 700 міліонів доларів - https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina-vtratila-770-mln-na-nedostavlenu-inozemnu-zbroyu-806759/
Дай дійсну ссиль на те шо ти син ***...а тут наваяв.
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06.07.2025 20:44 Ответить
Так хто вкрав? І чому зеленский заарештував коломойського. Ти хоч думай шо ваяєшь, син ху. дзин пина.
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06.07.2025 21:11 Ответить
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06.07.2025 20:36 Ответить
Німці сильно впряглися - шей 2 Петріоти хочуть для України в Трампа вициганити /за гроші/
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06.07.2025 20:43 Ответить
Дадуть 8000 гвинтівок з кулеметами, 5 бронемашин і зроблять з десяток заяв про підтримку і посилення тиску.
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06.07.2025 20:56 Ответить
В червні рекордна за 5 років закупка Zеленою тварюкою бітума для будівництва доріг, а у липні запит до німців шодо РЕБ, ППО тощо. ******** ви це якось можите пояснити?
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06.07.2025 21:10 Ответить
 
 