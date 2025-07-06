Средства ПВО, РЭБ, бронемашины: Украина отправила Германии запрос на военную помощь, - Bild

Украина попросила у Германии вооружение. В перечне средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, Украина предоставила Германии список нужной для ВСУ техники, боеприпасов и снаряжения.

Сообщается, что Украина хочет получить от Берлина:

Четыре новые ракетные системы "Iris-Т";

1500 управляемых ракет для системы средней дальности "Iris-Т SLM";

500 управляемых ракет для системы малой дальности "Iris-Т SLS";

200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам;

1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);

200 гусеничных бронемашин;

30 инженерных машин разминирования;

20-30 инженерных машин WiSENT;

200 внедорожников;

1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;

200 наземных радиолокаторов наблюдения.

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Источники издания среди военных и политиков подтвердили существование этого списка. Однако в Министерстве обороны Германии отказались предоставлять комментарии.

"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", - сказал представитель ведомства.

Издание напоминает, что бюджет помощи Украине в 2025 году Германия увеличила на 1,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом - с 7,1 до 8,3 миллиарда.

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