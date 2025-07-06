Средства ПВО, РЭБ, бронемашины: Украина отправила Германии запрос на военную помощь, - Bild
Украина попросила у Германии вооружение. В перечне средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом пишет немецкое издание Bild, информирует Цензор.НЕТ.
По информации издания, Украина предоставила Германии список нужной для ВСУ техники, боеприпасов и снаряжения.
Сообщается, что Украина хочет получить от Берлина:
- Четыре новые ракетные системы "Iris-Т";
- 1500 управляемых ракет для системы средней дальности "Iris-Т SLM";
- 500 управляемых ракет для системы малой дальности "Iris-Т SLS";
- 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам;
- 1000 бронемашин с противоминной защитой (MRAP);
- 200 гусеничных бронемашин;
- 30 инженерных машин разминирования;
- 20-30 инженерных машин WiSENT;
- 200 внедорожников;
- 1000 систем глушения GPS для защиты от беспилотников;
- 200 наземных радиолокаторов наблюдения.
Источники издания среди военных и политиков подтвердили существование этого списка. Однако в Министерстве обороны Германии отказались предоставлять комментарии.
"Из соображений военной безопасности и учитывая новое направление коммуникации федерального правительства по поддержке Украины, мы не отвечаем на вопросы относительно индивидуальных служб поддержки", - сказал представитель ведомства.
Издание напоминает, что бюджет помощи Украине в 2025 году Германия увеличила на 1,2 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом - с 7,1 до 8,3 миллиарда.
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