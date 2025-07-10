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Новини ППО України
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Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО в межах нової угоди з Thales

Перший транш британської позики надійде в Україну наступного тижня

Велика Британія та Україна підписують історичну угоду щодо постачання понад 5000 ракет для систем протиповітряної оборони від компанії Thales.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Угода має не лише стратегічне значення для захисту України, а й сприятиме зростанню британської економіки, створенню нових робочих місць та зміцненню оборонного потенціалу самої Британії.

Крім цього, Лондон підтвердив двосторонню допомогу Україні на суму до 283 млн фунтів  стерлінгів (377 млн доларів) протягом наступного року.

Віцепрем’єрка Анджела Рейнер наголосила, що йдеться про посилення ППО України від атак дронів і ракет, а також про підтримку відновлення та довгострокових реформ. Зокрема, Британія виділить до 10,5 млн фунтів на Програму реформи держуправління і до 1 млн фунтів - на підтримку Офісу зеленого переходу у 2025-2026 фінансовому році.

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Автор: 

Велика Британія (5698) ППО (3374)


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Топ коментарі
+1
дякуємо.

це значно краще блювотних зельоних відосиків та 10млн умєровських "дронів"
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10.07.2025 15:55 Відповісти
+1
За 3 роки по 5 шт. на день?
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10.07.2025 15:55 Відповісти
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Це для SAMP-T ракети? Тіпа, на заміну петріотам?
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10.07.2025 15:54 Відповісти
до Патріот
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10.07.2025 15:55 Відповісти
SAMP/T (Sol-air ******* portée/terrestre) - це французько-італійський зенітний ракетний комплекс середньої і великої дальності, розроблений консорціумом Eurosam, до якого входять Thales, MBDA France і MBDA Italy. Він призначений для захисту від широкого спектра повітряних загроз, включно з літаками, крилатими і балістичними ракетами. SAMP/T є однією з небагатьох систем, здатних перехоплювати балістичні ракети малої дальності
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10.07.2025 16:01 Відповісти
До петріотів виробляє Raytheon, якшо не помиляюся. Талес - європейська контора.
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10.07.2025 16:05 Відповісти
дякуємо.

це значно краще блювотних зельоних відосиків та 10млн умєровських "дронів"
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10.07.2025 15:55 Відповісти
За 3 роки по 5 шт. на день?
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10.07.2025 15:55 Відповісти
Тут довбні вже дякують
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10.07.2025 15:59 Відповісти
Бритам черговий респект...
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10.07.2025 15:55 Відповісти
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10.07.2025 15:57 Відповісти
Це не за спасибо..це за бабло
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10.07.2025 16:00 Відповісти
бабло ЄС дає
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10.07.2025 16:01 Відповісти
так всеж ЗА БАБЛО
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10.07.2025 16:02 Відповісти
Чувак не знає як би обісрати цю чудову новину
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10.07.2025 16:03 Відповісти
Ну так, Дійсно - Величезно!!! Дякуємо! а довбойоби, або кацапи, що є одне й те саме, як завжди незадоволені та шукають зраду.
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10.07.2025 16:04 Відповісти
Угода має не лише стратегічне значення для захисту України, а й сприятиме зростанню британської економіки, створенню нових робочих місць та зміцненню оборонного потенціалу самої британії..
Тепер стоятимуть поруч до перемоги за наші гроші🤣🤣🤣🤣
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10.07.2025 15:58 Відповісти
Британія приклад рудому показує
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10.07.2025 15:59 Відповісти
Хороший приклад...Рудий теж буде продавати тепер...
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10.07.2025 16:01 Відповісти
Британія не обирала нам клоунів. Обрали - терпіть.
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10.07.2025 16:05 Відповісти
Не виділяй себе..ти терпиш як і всі
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10.07.2025 16:08 Відповісти
Ого! Велика подяка! Long live to the King!
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10.07.2025 16:02 Відповісти
1 млн фунтів - на підтримку Офісу зеленого --
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10.07.2025 16:02 Відповісти
ДЯКУЄМО БРИТАНІЄ...ДЯКУЄМО🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣як казав один козел""ДЕБІЛИ МЛЯ""
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10.07.2025 16:09 Відповісти
 
 