Британія поставить Україні понад 5000 ракет ППО в межах нової угоди з Thales

Велика Британія та Україна підписують історичну угоду щодо постачання понад 5000 ракет для систем протиповітряної оборони від компанії Thales.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Угода має не лише стратегічне значення для захисту України, а й сприятиме зростанню британської економіки, створенню нових робочих місць та зміцненню оборонного потенціалу самої Британії.

Крім цього, Лондон підтвердив двосторонню допомогу Україні на суму до 283 млн фунтів стерлінгів (377 млн доларів) протягом наступного року.

Віцепрем’єрка Анджела Рейнер наголосила, що йдеться про посилення ППО України від атак дронів і ракет, а також про підтримку відновлення та довгострокових реформ. Зокрема, Британія виділить до 10,5 млн фунтів на Програму реформи держуправління і до 1 млн фунтів - на підтримку Офісу зеленого переходу у 2025-2026 фінансовому році.

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