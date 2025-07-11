Рютте обговорив з Трампом забезпечення України ППО
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з президентом США Дональдом Трампом забезпечення України системами ППО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва НАТО в Україні.
"Масовані атаки Росії на цивільне населення України є жахливими. Сьогодні я вже закликав лідерів посилити підтримку, щоб Україна мала більше боєприпасів і засобів протиповітряної оборони. Щойно мав розмову із президентом Трампом і зараз тісно працюю з союзниками, щоб Україна отримала необхідну допомогу", - розповів Рютте.
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