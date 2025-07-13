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Новини Візит Рютте до США
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Генсек НАТО Рютте відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США на початку наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.

Також читайте: Рютте сподівається на "гнучкість" США щодо поставок зброї Україні

Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з президентом США Дональдом Трампом забезпечення України системами ППО.

Автор: 

Рютте Марк (473) Трамп Дональд (6425)


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13.07.2025 15:37 Відповісти
Дебільна новина з таким ж лінком.
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13.07.2025 15:40 Відповісти
До батька Рюгге поїде?. А де він подінеться, якщо рижий такий хворий на голову.
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13.07.2025 15:43 Відповісти
Язик тренує перед візитом? Бо лизати доведеться багато...
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13.07.2025 15:46 Відповісти
Генсек НАТО Рютте відвідає Трампа у Вашингтоні

Наче форого в лікарні.
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13.07.2025 16:57 Відповісти
 
 