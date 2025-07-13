Генсек НАТО Рютте відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США на початку наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.
У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.
Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.
Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з президентом США Дональдом Трампом забезпечення України системами ППО.
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Наче форого в лікарні.