Генсек НАТО Рютте відвідає Трампа у Вашингтоні наступного тижня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушить до США на початку наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу НАТО.

У понеділок, 14 липня, Рютте відвідає Вашингтон із дводенним візитом.

Очікується, що під час свого візиту він зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу.

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Нагадаємо, нещодавно Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив з президентом США Дональдом Трампом забезпечення України системами ППО.