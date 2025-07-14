США введут вторичные пошлины против РФ в 100%, если не будет соглашения по Украине за 50 дней, - Трамп
Если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.
Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы отправляем наше оружие в Украину, мы не будем платить, но будем производить лучшее оружие. Обратимся к Германии для ранней отправки ракет "Patriot". Координировать это будет НАТО, и будет решать, куда отправлять это оружие", - отметил Трамп.
По его словам, Штаты введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней.
Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и "разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет".
"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.
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Потім буде ще 2-6 тижднів...на замовлення пу, якій готовий прям зараз домовлятися про капітуляцію України. Це і все.
Навіщо? Адже пу і його пасіпаки голосно сто разів артикулювали свої вимоги - по суті капітуляції, від яких вони ні на йоту не відступлять.
Так про що говорити? Про пошагову капітуляцію?
Бігли-біглиПогрожували, а на фініші всралися. (c)
- з 3.07 - і до сьогодні + 50 днів Трампа = 60 днів ...
Треба на зустріч з путіним для угоди відрядити Шмигаля)
І нехай тільки путя не підпише угоду з Шмигалем - вторинні мита проти РФ у 100%!
Ну, не хочет Трамп наказывать пуйло, не хочет.
А то, что будет оружие давать, а точнее не давать, а продавать - это его бизнес.
Продавая оружие Украине через НАТО, и грозя санкциями, Трамп будет "стимулировать" пуйло на быстрый захват Украины.
И на это ответ срок - 50 дней.
Таким образом, Трамп и денежку заработает и вову заставит бодрее захватывать Украину.