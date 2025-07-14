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Новости Санкции США против России Трамп о войне в Украине Трамп о россии
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США введут вторичные пошлины против РФ в 100%, если не будет соглашения по Украине за 50 дней, - Трамп

Трамп пригрозил России новыми санкциями: заявление 14 июля

Если в течение 50 дней не будет мирного соглашения по урегулированию войны в Украине, президент США Дональд Трамп ударит вторичными 100% пошлинами по России.

Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы отправляем наше оружие в Украину, мы не будем платить, но будем производить лучшее оружие. Обратимся к Германии для ранней отправки ракет "Patriot". Координировать это будет НАТО, и будет решать, куда отправлять это оружие", - отметил Трамп.

По его словам, Штаты введут импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней.

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Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и "разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет".

"Поэтому, исходя из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто: мы повысим тарифы до 100%. Все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать", - сказал Трамп.

Новость дополняется...

Автор: 

россия (96577) санкции (11641) США (27478) Трамп Дональд (5954) война в Украине (5192)


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Топ комментарии
+25
Не турбуйтесь, через 50 днів це лайно рудої облізлої мавпи розкаже що чере іще 100 днів.
***** респам на виборах в Сенат.
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14.07.2025 18:31 Ответить
+23
Це він рашці дав 50 днів - шоб вона навалилась на Україну
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14.07.2025 18:28 Ответить
+19
Ну а чего 50 дней? Давай уже 100. Сто больше чем 50 Рука-лицо.
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14.07.2025 18:27 Ответить
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Оце і є та довгождана заява якої ми так чекали в понеділок? Тобто санкції проти Сосії будуть вже не сьогодні а через 50 днів і мита не 500% а всього 100%?
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14.07.2025 19:00 Ответить
Сенсація! Донні-гандонні дав пуйлу 50 днів на захоплення Донбасу! А там побачимо, вирішив Донні-гандонні.
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14.07.2025 20:58 Ответить
Трампон родил маленького крысеныша.😁
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14.07.2025 19:00 Ответить
Ага. Потужний удар. Треба ще знайти, що Кацапія продає в США.
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14.07.2025 19:02 Ответить
Хтось дасть більше Патріотів ніж штати?
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14.07.2025 19:07 Ответить
Ну нарешті! Чергове останне 1001 Трамповське попередження росіі.... Це вже нагадує якусь нудну мильну оперу без кінця і краю.....
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14.07.2025 19:12 Ответить
...називається "сюрприз... не 24 години, не 2 тиждні, а 50! днів...- це і є сюрприз для дружбана пу...
Потім буде ще 2-6 тижднів...на замовлення пу, якій готовий прям зараз домовлятися про капітуляцію України. Це і все.
Навіщо? Адже пу і його пасіпаки голосно сто разів артикулювали свої вимоги - по суті капітуляції, від яких вони ні на йоту не відступлять.
Так про що говорити? Про пошагову капітуляцію?
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14.07.2025 19:13 Ответить
помоему очевидно, что Трамп просто "валяет дурака"... Через 50 дн придумает еще что то, что бы помочь кремлевским террористам...
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14.07.2025 19:17 Ответить
Іспанський сором ! І це каже лідер колись наймогутнішньоі держави світу?! Він зараз своіми бескінечними пустими погрозами більш нагадує старого 80-го імпотента с паличкою, який погрожує перетр@хати усіх жінок на районі... Жалюгідне посміховисько ! Якби Рузвельт с Черчилем так само погрожували Гітлеру, то Друга Світова тривала б ще досі.....
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14.07.2025 19:20 Ответить
******** кусок!
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14.07.2025 19:23 Ответить
схоже що у Зеленського та Трампа гра у піддавки з ватажком рашистських терористів - хто більше здасть України своїми словами та діями. Поки Зеленський вєдьот
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14.07.2025 19:42 Ответить
Бігли-бігли Погрожували, а на фініші всралися. (c)
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14.07.2025 19:44 Ответить
В оригіналі це виглядає так: "Плили, пливли і на березі всралися".
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14.07.2025 19:56 Ответить
Вся пара у Донні вийшла в свисток...
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14.07.2025 19:45 Ответить
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови 3 липня заявив, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію війни Джерело: https://censor.net/ua/n3563093
- з 3.07 - і до сьогодні + 50 днів Трампа = 60 днів ...
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14.07.2025 19:51 Ответить
Jesli Tramp eto bi skazal kogda tolko prisiol vo vlast,50 dnej kak i normalno bylo ,no teper mog dat ultimatum kacapam 10 dnej maksimum
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14.07.2025 19:56 Ответить
зазвичай було 20днів, а тут аж 50днів. це дуже потужно.
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14.07.2025 20:04 Ответить
Це вже не прогрес а регрес.
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14.07.2025 20:19 Ответить
Гора, блд, родила мышь.
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14.07.2025 20:12 Ответить
Що ж, закономірний фінал раші.
Треба на зустріч з путіним для угоди відрядити Шмигаля)
І нехай тільки путя не підпише угоду з Шмигалем - вторинні мита проти РФ у 100%!
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14.07.2025 20:15 Ответить
50 днів та ще дві неділі... Може бути... Потім... Коли ні будь... Наполовину. Це те, що ми так чекали сцикаючи окропом? Браво, дід - маразм.
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14.07.2025 20:24 Ответить
очинь агрисивна. этат мощный старик, атец омириканской димакратии
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14.07.2025 20:26 Ответить
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14.07.2025 20:53 Ответить
Трамп дал путину срок 50 дней на захват Украины, иначе мол я тебя, неудачник, завалю санкциями "Сподіваюся, нам не доведеться цього робити"
Ну, не хочет Трамп наказывать пуйло, не хочет.
А то, что будет оружие давать, а точнее не давать, а продавать - это его бизнес.
Продавая оружие Украине через НАТО, и грозя санкциями, Трамп будет "стимулировать" пуйло на быстрый захват Украины.
И на это ответ срок - 50 дней.
Таким образом, Трамп и денежку заработает и вову заставит бодрее захватывать Украину.
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14.07.2025 20:54 Ответить
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