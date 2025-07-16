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Новости Отношения Трампа и путина Трамп о россии
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Трамп является реалистом в отношении России и стремится к дипломатии для завершения войны в Украине, - Госдеп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны, но он является реалистом в вопросе России.

Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя он (президент Трамп - ред.) дипломат и всегда оптимистично настроен на дипломатические усилия, он также является реалистом. И мир увидел то, что увидел Иран. А теперь, с этими новыми действиями президента Россия видит, что он является терпеливым человеком, но не путем своей позиции и реализации ее в жизнь", - сказала она.

В Госдепе напомнили, что последняя оценка главы Белого дома по ситуации вокруг войны в Украине заключается в том, что Трамп недоволен действиями диктатора Владимира Путина.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Также читайте: Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский

Автор: 

Госдепартамент США (1862) россия (96604) Трамп Дональд (5992) Брюс Темми (10)


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Топ комментарии
+7
А що побачив Іран ? Те , що США не зацікавлені в поваленні режиму аятолл ? Так само , як не зацікавлений в поваленні редимц ***** !
В майбутніх підручниках з історії буде зазначено , що в війні рашки проти України , США весь час були на боці кацапів !
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16.07.2025 22:57 Ответить
+3
Легко бомбити тих , хто не може тобі відповісти !
Логічне питання - чим піндоси відрізняються від кацапів ?
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16.07.2025 23:03 Ответить
+2
Балакала, везлася- на порозі знеслася.
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16.07.2025 22:54 Ответить
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Балакала, везлася- на порозі знеслася.
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16.07.2025 22:54 Ответить
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16.07.2025 23:34 Ответить
Трамп є реалістом щодо Росії - вже не кінець війни за 24 години.

Як же до Трампа довго доходило!
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16.07.2025 22:55 Ответить
"Як же до Трампа довго доходило!"

еще идет
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16.07.2025 23:04 Ответить
А що побачив Іран ? Те , що США не зацікавлені в поваленні режиму аятолл ? Так само , як не зацікавлений в поваленні редимц ***** !
В майбутніх підручниках з історії буде зазначено , що в війні рашки проти України , США весь час були на боці кацапів !
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16.07.2025 22:57 Ответить
Так і не зрозумів у якій стадії зараз Трамп. Балодья хороший парєнь, чи Балодья плахой парєнь?
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16.07.2025 22:58 Ответить
в залежності від ноги, яка першою залізе в пантофлю, щоб доставити руде тіло в нужник.
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16.07.2025 23:02 Ответить
Дипломат и переговорщик почему то бомбил Иран.

А тут с рашкой дает 2 недели, потом еще времени. А тут 50 дней.... мол забудут все что старый трамп обещал
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16.07.2025 23:01 Ответить
Легко бомбити тих , хто не може тобі відповісти !
Логічне питання - чим піндоси відрізняються від кацапів ?
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16.07.2025 23:03 Ответить
Потужністю!
Поки не буде Перлхарбору-2 будуть гешефт рахувати та ресурси витискати з розорених країн ..
У них і благодатна відмазка є - "еті глупиє папуаси самі довєлі страну до ніщєти! ( Замовчуючи Потужний меморандум та тонну слів про підтримку демократії) а ми только благо дєлаєм - хоть шото деньгамі даєм, а то пропалі би без денех.."
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16.07.2025 23:07 Ответить
Не буде "Перлхарбору-2" - кацапи чудово розуміють , що піндосам головне - гешефт ! Вони їм дадуть гешефт ...
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16.07.2025 23:39 Ответить
тобі видніше, кацапе
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16.07.2025 23:19 Ответить
Ну да ну да...
"Хороший пєрєговорщік" , большая сдєлка.... І проча ссанина елокторату
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16.07.2025 23:03 Ответить
А ще він самий чесний і ніколи не змінював своїх рішень.
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16.07.2025 23:05 Ответить
Навіщо він дав кацапам 50 днів? Їх за цей час ще здохне 50 тисяч.
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16.07.2025 23:13 Ответить
трамп є путінососом,і тягне час так як його проконсольтував куйло.Головне в телевізорі брехати брехати і щераз брехати,і казати який поганий куйло я йому покажу!,але на ділі нікуя не робити!!А журналістам можна напи,,,діти про дипломатію,як він розчарувався в тупіні,а як йому шкода що гинуть люди,а на ділі просто 0!
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16.07.2025 23:15 Ответить
 
 