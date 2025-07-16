Трамп является реалистом в отношении России и стремится к дипломатии для завершения войны в Украине, - Госдеп

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны, но он является реалистом в вопросе России.

Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя он (президент Трамп - ред.) дипломат и всегда оптимистично настроен на дипломатические усилия, он также является реалистом. И мир увидел то, что увидел Иран. А теперь, с этими новыми действиями президента Россия видит, что он является терпеливым человеком, но не путем своей позиции и реализации ее в жизнь", - сказала она.

В Госдепе напомнили, что последняя оценка главы Белого дома по ситуации вокруг войны в Украине заключается в том, что Трамп недоволен действиями диктатора Владимира Путина.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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