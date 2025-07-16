Трамп является реалистом в отношении России и стремится к дипломатии для завершения войны в Украине, - Госдеп
Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен в отношении дипломатических усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны, но он является реалистом в вопросе России.
Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя он (президент Трамп - ред.) дипломат и всегда оптимистично настроен на дипломатические усилия, он также является реалистом. И мир увидел то, что увидел Иран. А теперь, с этими новыми действиями президента Россия видит, что он является терпеливым человеком, но не путем своей позиции и реализации ее в жизнь", - сказала она.
В Госдепе напомнили, что последняя оценка главы Белого дома по ситуации вокруг войны в Украине заключается в том, что Трамп недоволен действиями диктатора Владимира Путина.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.
В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.
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Як же до Трампа довго доходило!
еще идет
В майбутніх підручниках з історії буде зазначено , що в війні рашки проти України , США весь час були на боці кацапів !
А тут с рашкой дает 2 недели, потом еще времени. А тут 50 дней.... мол забудут все что старый трамп обещал
Логічне питання - чим піндоси відрізняються від кацапів ?
Поки не буде Перлхарбору-2 будуть гешефт рахувати та ресурси витискати з розорених країн ..
У них і благодатна відмазка є - "еті глупиє папуаси самі довєлі страну до ніщєти! ( Замовчуючи Потужний меморандум та тонну слів про підтримку демократії) а ми только благо дєлаєм - хоть шото деньгамі даєм, а то пропалі би без денех.."
"Хороший пєрєговорщік" , большая сдєлка.... І проча ссанина елокторату