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Новости Зеленский о Трампе
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Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний лидер США Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

Он в очередной раз заявил, что Россия понимает только язык силы.

"Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главным их отличием", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не атакует Киев во время визита Кэллога, поскольку боится США, - Зеленский

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что война в Украине - это война Байдена.

Автор: 

Байден Джо (2798) Зеленский Владимир (21242) Трамп Дональд (5992)


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Топ комментарии
+38
Зєля, краще помовч. То у минулій професії було добре, коли з тебе ржали...
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16.07.2025 13:54 Ответить
+22
Байден не зміг, а Трамп зможе закінчити війну в Україні, а «найдосвідченіший президент війни» буде в той час мародерити. І воно ще хоче на другий термін…
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16.07.2025 13:54 Ответить
+21
Не той клієнт. Тут лизати треба.
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16.07.2025 13:53 Ответить
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В очі заглянув?
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16.07.2025 13:50 Ответить
Не той клієнт. Тут лизати треба.
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16.07.2025 13:53 Ответить
так і не вкурив піаніст , що зуби дані людині ще й для того , щоб тримати за ними язик .
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16.07.2025 14:05 Ответить
Та якраз вкурив він що Трампу постійно потрібно лящі кидати і захоплюватись його геніальністю, розумом, і усим,усим,усим. А подумки проклинати. Так роблять зараз і всі європейські політики. Сумно на це дивитись, але світ збожеволів ще більше після приходу Доні.
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16.07.2025 14:53 Ответить
🤢🤡клоун , тобі , що Байден повинен був , фортифікації будувати⁉️Гнида, під час Війни війни ,Байден , заборонив будувати далекобійні ракети, цє Байдєн , розмінував, акваторіі Маріуполя , Чонгар ………! ти гнида рашистська, закрив школу , зовнішньої розвідки, ти вонюча гнида , готував в змові з ФСБ " Київ за три дні" , відвівши війська з Півдня Козел , проклятий ти навмисно здавав Україну , потім , зірвав Перемогу , відізвавши найкращого гегерала Марченко з Миколаева! Будь , ти проклят , до сьомого коліна , разом з твоїм кумиром путлером , якого ти гнида , мавпуешь постійно ………
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16.07.2025 15:12 Ответить
Твоя Банда , підручних , тільки в МО розікрали 240 мільярдів , ви паскуди навмисно , грабуетє , так , як перед останнім днем Помпеї
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16.07.2025 15:16 Ответить
Вали все на Трампа а тому як з гуся вода - шо сказав учора - вже й забув
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16.07.2025 13:52 Ответить
зеленський спровокував, байден не зміг завершити
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16.07.2025 13:52 Ответить
невдячний малий гів...без!

де б ти був зараз без Байдена ?
та й усі ми, українці.....

.
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16.07.2025 14:58 Ответить
Байден не зміг, а Трамп зможе закінчити війну в Україні, а «найдосвідченіший президент війни» буде в той час мародерити. І воно ще хоче на другий термін…
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16.07.2025 13:54 Ответить
Зєля, краще помовч. То у минулій професії було добре, коли з тебе ржали...
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16.07.2025 13:54 Ответить
+100500!!!
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16.07.2025 14:16 Ответить
Спочатку напис на фото (трохи вище NATO) трохи здивував

але потім згадалося, що

La Haye

то Гаага французьською
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16.07.2025 15:11 Ответить
Непогано що було б дізнатись, що у тебе із трумпом є «закінчення війни». Є впевненість, що вас доля України вас обох не турбує взагалі
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16.07.2025 14:00 Ответить
Да як два пальці об асфальт, 24 години і потужна перемога, а також нобелівська премія миру для трампона-трумпа-трампакса.
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16.07.2025 14:26 Ответить
хай той трампакс хоч пропаде !
ми свого маємо

при Залужному були плани війни:
2022 - оборона,
2023 (літо) - контрнаступ,
2023 (осінь) - оборона.

загалом вийшло, з контрнаступом - ні.

у ЗЄльоного немає ніякої стратегії !
у нього стратегія це - тактика:
"день простоять да ночь продержаться"

куда йдемо ?
з поБідосиком - у прірву

.
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16.07.2025 15:05 Ответить
Яка цинічна заява.Колись Трампа називав лузером,а виявилось що ти лузер (невдаха)
Етапи твого шляху:" какая разница","главное перестать стрелять",ігнор попередження про кацапське вторгнення,"план перемоги","формула миру","коаліція охочих","рій дронів",Пекло","балістичні ракети",надія на Трампа.
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16.07.2025 14:00 Ответить
Цікаво, що ж примусило блазня в це повірити? Мабуть те, що трамп досі не надав ніякої допомоги і навіть припинив постачання тієї зброї, що була узгоджена ще з Байденом?
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16.07.2025 15:04 Ответить
- «Закінчу війну до кінця каденції»
- «Не зможу - піду»
- «Даю рік Мінським угодам»...

Був зайнятий великим розпилом? А війна навіть не мішає далі пиляти бабоси ?
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16.07.2025 14:00 Ответить
Він незабаром засуне голову в зад Трампу.
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16.07.2025 14:01 Ответить
Трамп наш слоняра 💪💪💪
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16.07.2025 14:01 Ответить
Ага... "Слоняра"... Зі стертими зубами та обламаними бивнями... Та ще й х** не стоїть...
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16.07.2025 14:04 Ответить
Який є , але йому і тільки йому під силу зупинити *****. Нажаль іншого немає.
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16.07.2025 14:09 Ответить
Ти Салтикова-Щедріна, читав?... Є у нього така казка "Богатырь". Приклади її до США, під управлінням Трампа...
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16.07.2025 14:25 Ответить
Так уже давно зупинив, якраз 24 години минуло. Трампон сказавв - трампон збрехав і забув.
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16.07.2025 14:29 Ответить
Закінчити то війну можливо. Головне питання як вона закінчиться? Ціллю президента України повинно бути не закінчення війни ,а перемога України....
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16.07.2025 14:02 Ответить
Вихід на кордони 1991 року, а то і далі. Репарації і контрибуції від московитів. В нашій війні, взагалі-то преможеть може бути лише один, як казав горець: "There can be only one", так що одна зі сторін має зникнути, або ми, або рашка розвалитися к хірам собачим. Третього не дано. Як хтось уявляє собі якийсь мир після того що московити тут натворили?
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16.07.2025 14:04 Ответить
Мабуть з дивану воно так легко вийти на кордони 91 року, єге-ж?
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16.07.2025 14:25 Ответить
З дивану я вже пів світу захопив
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16.07.2025 14:46 Ответить
Почитат коменти про засування голови, лизання тощо, то скажу відверто - мені НАСРАТИ шо там буде лізати чи смоктати Zе чи кудись там запіхувати свою голову чи надавати Трампону якусь там власну п'яту точку, навіть нехай його Додік в ухи долбить аби сша надавали зброю. багато зброї. А хто там буде ту зброю оплачувати НАТО або ЄС чи вони разом мені байдуже, головне шоб зброї було багато та гроши не надавали напряму Zе.
.
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16.07.2025 14:10 Ответить
Я розумію як зараз важко українцям, і Зеленському зокрема, але ж треба мати гідність, для Трампона Х-уйло буде завжди приємнішим партнером ніж Зеленський, а робити такі реверанси на адресу недолугого нащадка німецького втікача до США, недоумка-українофоба... я відчуваю приниження українців перед цим лайном.
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16.07.2025 14:10 Ответить
Це називається "дипломатія" , а те що хтось відчуває приниження - це його власні проблєми . Чи може краще нам Тромба привселюдно назвати "рудим орангутангом" і НАХ ... його послати ?
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16.07.2025 14:14 Ответить
можна було просто промовчати, ніякі лестощі, у контексті Україна - Трамп, не діють і не діятимуть
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16.07.2025 14:18 Ответить
Якщо Президент щось каже - отже так треба казати .
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16.07.2025 14:21 Ответить
хто так сказав ?

Єрмак-Подоляк із ОПи ?

.
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16.07.2025 15:08 Ответить
********** зеленський каже те що йому напише спічрайтер,і що йому скаже його власник єрмак.
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16.07.2025 16:07 Ответить
"ЗЕ-дипломатія" Таким чином, він послав нах не лише Байдена, а й демпартію
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16.07.2025 14:19 Ответить
Дипломатія та зеленьський, разом зі своєю ригозеленою шоблою, то несумісні,протилежні поняття.Якось зехудоба так раділа як зеленський бикував на трампа в овальному кабінеті,і про дипломатію не згадувала,а тут такий кульбіт.
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16.07.2025 16:10 Ответить
Дебіл невдячний нв підтанцовці посіпак.
Байден хотів звільнення України, а не зупинки для Х-ла!
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16.07.2025 14:11 Ответить
Мені було б дуже цікаво дізнатися думку Байдена, в мемуарах можливо,що він думає про Україну і Українців?.Що він думав в часи свого президентства?.
Але найбільше мене цікавить що він думав тоді про українську владу, про Зеленського,про завгоспа і тд...
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16.07.2025 14:13 Ответить
"На бога надейся, а сам не плошай".
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16.07.2025 14:13 Ответить
лошай
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16.07.2025 14:14 Ответить
Кіт Келлог виявився секретним «залізним куполом» для Києва від США - це ППО та РЕБ «все в одному», яке закрило столичне небо в останні дні
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16.07.2025 14:13 Ответить
Цей Кіт , тепер , залишиться в Україні , як частина системи ППО ...))
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16.07.2025 14:15 Ответить
по Келлогу в кожне місто !
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16.07.2025 14:16 Ответить
Тобі, ****, треба зараз Байдена чіпати?
По-інакшому смоктати Трампу не получається?
Запропонуй йому "сєбя са всєх старон?
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16.07.2025 14:15 Ответить
Він в курсі, що наступним презом може бути дем?
І знов будуть граблі і віліт клоуна з Білого Дому через вікно.
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16.07.2025 14:16 Ответить
Флюгер треба ще всідиті на троні рік та ні назавжди таке пустобрехливе за час коденції що він тільки не казав мільони дронів дерев тисячі ракет і так бескінечно в мене довіри зовсім до нього нема пусте кожний вечірний відосік
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16.07.2025 14:18 Ответить
Дуже грубий "подхалімаж."
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16.07.2025 14:20 Ответить
Это уже лишка. СЛАВА УКРАИНЕ!
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16.07.2025 14:20 Ответить
Та хоч завтра, тільки ось так

Як тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
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16.07.2025 14:23 Ответить
Карта кацапських хотєлок. Правого берега і всієї Донетчини кацапні ще не бачити
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16.07.2025 15:02 Ответить
гандон ти вовчику
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16.07.2025 14:25 Ответить
Takoje luce i negovorit, potom budet nuzni golosa i demokratov jesli budet golosovanije senate.Nicego poka Tramp xorosego ********,za Patriot nemci i drugyje strani zaplatit.Nemcam nado bylo skazat spasibo,no zabyl Zelenski
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16.07.2025 14:26 Ответить
Ну а ти то нам накой
С слабой піською такой?
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16.07.2025 14:27 Ответить
Що ж ти мелеш, бедуїн?
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16.07.2025 14:37 Ответить
Дійсно що таки меле. Трамп же заявив про свою нейтральність зі схильністю до "друга Володьї" і що це війна Байдена.
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16.07.2025 15:41 Ответить
Закінчить через 50 днів. Пуйло запевнив, що йому цього вистачить, щоб загребти бажане. А трампакс ці дні обіцяними ракетами потовче воду в ступі, поки заголовочні хайпери ютуба штампують ролики "ікспердних мнєній"
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16.07.2025 14:41 Ответить
ну и зачем было Байдена так упоминать? не иначе польстить самовлюбленному нарциссу Трампу?
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16.07.2025 14:43 Ответить
В 2029 році Зеленський скаже, що Трамп не закінчив війну а от новий президент США точно закінчить
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16.07.2025 14:46 Ответить
А сам то шо?
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16.07.2025 14:56 Ответить
Зєля - дебіл, або ворог? Я за те, що він - ворог
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16.07.2025 14:59 Ответить
Заткнувся б вже хоча б. Бо Тампон хоч зараз може закінчити війну заблокувавши Україні зброю або ще надавши її рашистам. І війна дійсно закінчиться за три дні.
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16.07.2025 15:01 Ответить
Ось-в зе війну "закінчити" можуть президенти америки.А сам зе нєвінаватий
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16.07.2025 15:07 Ответить
Зеля 2019 - Війна закінчиться за мою каденцію.
Зеля 2025 - Добре, щоб війна закінчилась за каденцію Трампа.
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16.07.2025 15:09 Ответить
О як! Я не я і війна не моя?
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16.07.2025 15:16 Ответить
добре лижеш,куйло зелене.
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16.07.2025 15:34 Ответить
не знаю хто і як зможе закінчити цю війну, знаю точно лише те, що найменш зацікавлений в тому щоб вона закінчилася - це Зеленський, і в цьому головна наша біда і головна проблема припинення цієї війни. Інакше вона уже закінчилася б щонайменше два роки тому. І не капітуляцією, а компромісною угодою.
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16.07.2025 16:01 Ответить
«Я уверен, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично» 22.04.2020

Владимир Зеленский
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16.07.2025 16:02 Ответить
Глубоко лизнул, только кто-то другой хотел это сделать.
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16.07.2025 16:10 Ответить
 
 