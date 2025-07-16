Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний лидер США Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

Он в очередной раз заявил, что Россия понимает только язык силы.

"Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главным их отличием", - отметил глава государства.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что война в Украине - это война Байдена.