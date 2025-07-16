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Байден не смог закончить войну, уверен, что Трамп сможет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний лидер США Дональд Трамп сможет закончить войну в Украине.
Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.
Он в очередной раз заявил, что Россия понимает только язык силы.
"Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главным их отличием", - отметил глава государства.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что война в Украине - это война Байдена.
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+38 Oresta Bartka
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+22 Tema9
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+21 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий16.07.2025 13:53 Ответить Ссылка
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де б ти був зараз без Байдена ?
та й усі ми, українці.....
.
але потім згадалося, що
La Haye
то Гаага французьською
ми свого маємо
при Залужному були плани війни:
2022 - оборона,
2023 (літо) - контрнаступ,
2023 (осінь) - оборона.
загалом вийшло, з контрнаступом - ні.
у ЗЄльоного немає ніякої стратегії !
у нього стратегія це - тактика:
"день простоять да ночь продержаться"
куда йдемо ?
з поБідосиком - у прірву
.
Етапи твого шляху:" какая разница","главное перестать стрелять",ігнор попередження про кацапське вторгнення,"план перемоги","формула миру","коаліція охочих","рій дронів",Пекло","балістичні ракети",надія на Трампа.
- «Не зможу - піду»
- «Даю рік Мінським угодам»...
Був зайнятий великим розпилом? А війна навіть не мішає далі пиляти бабоси ?
.
Єрмак-Подоляк із ОПи ?
.
Байден хотів звільнення України, а не зупинки для Х-ла!
Але найбільше мене цікавить що він думав тоді про українську владу, про Зеленського,про завгоспа і тд...
По-інакшому смоктати Трампу не получається?
Запропонуй йому "сєбя са всєх старон?
І знов будуть граблі і віліт клоуна з Білого Дому через вікно.
Як тільки вибрали Трампона, пуйло сказав за яких умов він згоден на закінчення війни, як тільки так зразу буде мир, правда ось такий...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Трамп усіляко старається змусити Україну погодитись на цей "мир".
С слабой піською такой?
Зеля 2025 - Добре, щоб війна закінчилась за каденцію Трампа.
Владимир Зеленский