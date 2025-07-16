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Новости Видео Визит Келлога в Киев
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РФ не атакует Киев во время визита Келлога, поскольку боится США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что РФ не атаковала Киев после того, как туда прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Это означает, что он боится США.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал генерал Кэллог и две ночи подряд не было массовых бомбардировок. Очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак", - отметил глава государства.

Зеленский сказал, что некоторые люди даже уже шутят о том, чтобы предоставить Келлогу гражданство Украины и оставить его в стране.

Президент подчеркнул, что когда американцы в Украине, Путин не наносит ударов. Он будет пытаться запугивать, шантажировать, создавать напряжение, но не идет на полную эскалацию.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту (Трампу. - Ред.). В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент", - добавил Зеленский.

Как известно, Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля.

Читайте: Келлог получит всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах РФ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21242) путин владимир (31718) США (27514) Кит Келлог (192)


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Топ комментарии
+16
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16.07.2025 13:43 Ответить
+13
А для чого це звидоболення. Провокація для того щоб ударили та вбили ще українців. Ну і гнида ти Вова...
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16.07.2025 13:38 Ответить
+11
можна щоб Келлог залишився ?
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16.07.2025 13:32 Ответить
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можна щоб Келлог залишився ?
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16.07.2025 13:32 Ответить
Зєлєнскій мав би поділитися приміщенням на Банковій, щоб і Келлог зробив собі там офіс. Але ж ви розумієте, що завгосп не дозволить. 😔
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16.07.2025 13:45 Ответить
Мівіни на всіх там не вистачить.
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16.07.2025 14:14 Ответить
А на всіх і не треба - одні їстимуть Мівіну, а інші - відходи після Мівіни.
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16.07.2025 14:16 Ответить
А Джей Ді Венса до Кривого Рогу на постійне проживання.
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16.07.2025 15:44 Ответить
Так не випускати Келлога і Трампа на передок - може й війна б зупинилась
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16.07.2025 13:32 Ответить
Давайте скинемся дядьку, щоб він залишився
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16.07.2025 13:35 Ответить
А Боневтік з шоблою, в свою чергу, не боїться Келога і хоче забрати в Києва 8 млрд на свої афери.
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16.07.2025 13:36 Ответить
Множественное гражданство Келлогу и не выпускать, может Киеву полегче будет.
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16.07.2025 13:37 Ответить
А для чого це звидоболення. Провокація для того щоб ударили та вбили ще українців. Ну і гнида ти Вова...
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16.07.2025 13:38 Ответить
Скорее хочет чтобы убили этого старого пердуна. Тогда Трамп разозлится.
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16.07.2025 13:44 Ответить
Янелох, }{уйло массово обстреливает Киев и тогда, когда тебя там нет.
Это он заботится о твоём здоровье, чтобы ты в бункере Мивиной не давился.
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16.07.2025 13:43 Ответить
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16.07.2025 13:43 Ответить
Що б ти з'їв, щоб не 3,14ів?
Чекайте обстріли сьогодні, кияни.
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16.07.2025 13:44 Ответить
Гарантую, що обстрілу сьогодні не буде. А буде в четвер увнчері, коли Келлог поїде.
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16.07.2025 14:34 Ответить
І ті, що зараз активно паляться (ви) - явно з кацапстану
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16.07.2025 14:39 Ответить
Кто это что за язык тянет!? недвижимость в Украине продал \Сидит в бункере! Пи,,,и что хочешь!
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16.07.2025 13:45 Ответить
Надо бы дружбанов Трампа расселить по всей Украине.
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16.07.2025 13:46 Ответить
Почати з вітькоффа: купити йому "трьошку" у Дружківці.
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16.07.2025 13:50 Ответить
З іншого боку це теж погано бо рашисти накопичують ракети і шахеди для масованого обстрілу коли Келого поїде
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16.07.2025 13:50 Ответить
та ні, вони бояться поранити свою хрипату буратіну і козиря
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16.07.2025 13:50 Ответить
Ого! Пісюн почав робити многоходовочки .
Тіпа зараз він візьме ***** на слабо, ***** ввалить по Києву, завалить Келлога і Трамп знову буде трясти рудим чубчиком.
От тільки не враховує, шо ***** може по Києву ввалити, а по Келлогу не попасти.
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16.07.2025 13:52 Ответить
Так від цього стане краще, коли рудий розізлиться. А ти що, за кацапів?
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16.07.2025 14:36 Ответить
Я - ні. Але якшо по Києву ввалять, а по Келлогу не попадуть, то ніхто не розлютиться. Ти шо, за вбивства мирних українців?
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16.07.2025 14:49 Ответить
А минулої ночі що над київщиною летіло? Вибачаюсь, ср@ти #уйло хотіло і на Келлога, і на трампа - за ним стоїть кетай. Про one way - one belt вже забули? А кетай пам'ятає, добре пам'ятає
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16.07.2025 13:53 Ответить
А чому тебе , висерок, не боїться7 ****** відосиками потужними. Щоб повихдихали твої батьки! Срань ти тупорила
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16.07.2025 13:56 Ответить
Хоч за це можемо подякувати генералу, що тиждень кияни більш-менш посплять вночі. Як інші міста, Харків, Одеса...? Де набрати генералів США на кожне місто України?
Якщо що, я живу в Києві.
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16.07.2025 13:57 Ответить
Ну,що б там не казали,це-правда.
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16.07.2025 13:59 Ответить
США треба засилати до нас вахтовим методом своїх топ-політиків: Рубіо, потім Венса, потім Хегсета...
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16.07.2025 14:01 Ответить
Не кажи "гоп" поки не перескочив.Люди теж думали про позитив,а де з'являвся ЗЕленський там виникають проблеми:Бахмут,Авдіївка...
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16.07.2025 14:05 Ответить
Поводиться як мелкiй шакал.
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16.07.2025 14:07 Ответить
Его вместо Patriot прислали
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16.07.2025 14:12 Ответить
Полудурок, чому ти радієш, тому шо воно накопичуєтся і як тільки Келлог відчалить по відразу полетить по нас.
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16.07.2025 14:13 Ответить
В кожний український населений пункт по келогу.
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16.07.2025 14:14 Ответить
Оце маячня! Якщо пулір не обстрілює, це означає лише що він накопичує ракети!
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16.07.2025 14:29 Ответить
Організувати Келогу постійний офіс в Києві
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16.07.2025 14:33 Ответить
Хтось казав що ***** не лупить навіть коли Зеленьський в Києві, а тут ще і Келог ... так що кияни насолоджуйтеся життям ще тиждень
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16.07.2025 14:53 Ответить
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16.07.2025 15:02 Ответить
Коли зеля в столиці Кацапія теж не атакує Київ. Боїться зачепити свого в дупель клоуна.
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16.07.2025 15:10 Ответить
Як сказав Сергій Грабський в одному з ефірів В Києві біля урядового кварталу найпотужніше ПВО у світі - Китайське посольство ))
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16.07.2025 15:34 Ответить
пацюки не атакують Київ бо зараз там знаходяться Зеля та Козирь, а келог то таке.
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16.07.2025 15:39 Ответить
Ну.. Тепер чекаємо.
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16.07.2025 15:51 Ответить
 
 