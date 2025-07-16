РФ не атакует Киев во время визита Келлога, поскольку боится США, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что РФ не атаковала Киев после того, как туда прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Это означает, что он боится США.

Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.

"Приехал генерал Кэллог и две ночи подряд не было массовых бомбардировок. Очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак", - отметил глава государства.

Зеленский сказал, что некоторые люди даже уже шутят о том, чтобы предоставить Келлогу гражданство Украины и оставить его в стране.

Президент подчеркнул, что когда американцы в Украине, Путин не наносит ударов. Он будет пытаться запугивать, шантажировать, создавать напряжение, но не идет на полную эскалацию.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту (Трампу. - Ред.). В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент", - добавил Зеленский.

Как известно, Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля.

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