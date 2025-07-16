РФ не атакует Киев во время визита Келлога, поскольку боится США, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что РФ не атаковала Киев после того, как туда прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Это означает, что он боится США.
Об этом он заявил в интервью Newsmax, передает Цензор.НЕТ.
"Приехал генерал Кэллог и две ночи подряд не было массовых бомбардировок. Очень интересный пример. Этой ночью и предыдущей ночью не было никаких сильных атак", - отметил глава государства.
Зеленский сказал, что некоторые люди даже уже шутят о том, чтобы предоставить Келлогу гражданство Украины и оставить его в стране.
Президент подчеркнул, что когда американцы в Украине, Путин не наносит ударов. Он будет пытаться запугивать, шантажировать, создавать напряжение, но не идет на полную эскалацию.
"Это означает одно: Путин боится Америки. Я все это время это говорил, и я также говорил президенту (Трампу. - Ред.). В любом случае, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это важный момент", - добавил Зеленский.
Как известно, Кит Келлог прибыл в Киев 14 июля.
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Это он заботится о твоём здоровье, чтобы ты в бункере Мивиной не давился.
Чекайте обстріли сьогодні, кияни.
Тіпа зараз він візьме ***** на слабо, ***** ввалить по Києву, завалить Келлога і Трамп знову буде трясти рудим чубчиком.
От тільки не враховує, шо ***** може по Києву ввалити, а по Келлогу не попасти.
Якщо що, я живу в Києві.