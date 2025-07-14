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Новости Визит Келлога в Киев
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Келлог получит всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах РФ, - Зеленский

Зеленский и Келлог

Спецпредставителю президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Киту Келлогу, который находится с визитом в столице, предоставят всю информацию о ситуации на передовой и наступательных планах России.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские спецслужбы, наша разведка предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит именно сейчас на передовой, и какие новые наступательные шаги готовит Россия. Россия до сих пор имеет на это средства", - отметил глава государства.

По его словам, война продолжается только из-за России и только из-за желания Путина продолжать войну и затягивать ее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Келлог: Обсудим с Зеленским соглашение Трампа с НАТО по поставкам американского оружия

"Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться. Надо делать абсолютно все - все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности. Мир возможен только благодаря силе.

Мы говорили об этом с Президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса, мы работаем на уровне наших команд - Украины и Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе. А также - чтобы обеспечить европейское финансирование и поддержку, общую нашу оборону", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кэллог встретился с Умеровым и заслушал брифинг Буданова и Сырского. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) Кит Келлог (186) война в Украине (5192)


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Топ комментарии
+7
Головне наші плани йому не розпатякайте. А то я так зрозумів Тампон дав ***** ще 50 днів фори і захопити якнайбільше української землі. Тампон сам зізнався що ***** йому 10 днів назад йому сказав що буде ще 60 днів наступати. Ось звідки взялися ці 50 днів дедлайна
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14.07.2025 21:27 Ответить
+6
Угу. Судячи по синхрону Трампа з ху-йлом про 50 днів вони обоє надіються на поразку України за цей термін.
І далеко не факт що Келог приїхав помагать нам а не їм...
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14.07.2025 21:38 Ответить
+5
Плани - *****! - лізуть де можуть - хочуть побільше захватити України
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14.07.2025 21:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Наступальні плани він знає краще тебе.
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14.07.2025 21:26 Ответить
Угу. Судячи по синхрону Трампа з ху-йлом про 50 днів вони обоє надіються на поразку України за цей термін.
І далеко не факт що Келог приїхав помагать нам а не їм...
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14.07.2025 21:38 Ответить
А що за синхрон від Ху?ла, нагадайте? Бо я щось пропустив
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14.07.2025 21:47 Ответить
Ху-йло пообіцяло Трампу "наступлєніє" на 60 днів в розмові 4-го числа. Сьогодні 14-го Трамп синхронно надає ху-йлу ще "50 днів"які лишились з ху-йлячої заявки. Очевидно що діють вони узгоджено.
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14.07.2025 22:01 Ответить
Зрозумів, дякую, так й є, дуже схоже.
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14.07.2025 22:10 Ответить
Особливо якщо ще згадати про припинення допомоги яке "невідомо хто зробив" теж після тої розмови...
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14.07.2025 22:16 Ответить
Плани - *****! - лізуть де можуть - хочуть побільше захватити України
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14.07.2025 21:27 Ответить
Головне наші плани йому не розпатякайте. А то я так зрозумів Тампон дав ***** ще 50 днів фори і захопити якнайбільше української землі. Тампон сам зізнався що ***** йому 10 днів назад йому сказав що буде ще 60 днів наступати. Ось звідки взялися ці 50 днів дедлайна
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14.07.2025 21:27 Ответить
Розумію, що мені ніхто не повірить, але на тому тижні читав якогось конспіролога-аналітика, попередні прогнози якого справдилися, і тоді він казав, шо 1-4 вересня станеться якась дуже карколомна подія, а поки що Трамп та Маск тупо тягнуть час, влаштовуючи кловунські шоу-суперечки, для відволікання натовпу. І от сьогодні заява Трампа про 50 днів, але ж, вибачте, через 50 днів саме й настане отой початок вересня
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14.07.2025 21:39 Ответить
Хай би хтось з притомних про корупцію все розповів келогу
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14.07.2025 21:28 Ответить
Та в він знає, в них свій Буданов є, тобто розвідка. Але нормальна.
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14.07.2025 21:40 Ответить
Від Сирка та Телемарафету?

Так ГШ Сирського віри більше нема.
А Телемарафету і не було ніколи.

Сумніваюся, що Келог завчасно не поцікавився з ким має справу.
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14.07.2025 21:28 Ответить
А повинен бути?
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14.07.2025 21:44 Ответить
Ну якщо амєріка "оплот дємократії" то вроді повинен...
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14.07.2025 22:05 Ответить
А у нас демократія?
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14.07.2025 22:09 Ответить
У вас не знаю..
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14.07.2025 22:13 Ответить
Так,США надають всю розвідувальну інформацію,що Келлогу можна більше додати? Хіба що частину їх інформації...
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14.07.2025 21:29 Ответить
Розвідка США не отримує наркотичних фантазій Зеленського про контрнаступи та захоплення територій Росії.
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14.07.2025 21:34 Ответить
Ну це просто зрада Держави. Між штабами США та РФ завжди є канал спілкування, і це не секрет. Так, Герасімова США виводили з під удару України свого часу. Но Зелебобіку насрать. Бо він по життю дебіл. Келлог ніякий не генерал вже давно і він нам зовсім не друг.
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14.07.2025 21:30 Ответить
Залужний був хитрий

.
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14.07.2025 21:32 Ответить
так тобі пан Генерал Келога і повірить, ЗЄльоний.

.
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14.07.2025 21:31 Ответить
Нахіба? Щоб поділився з московськими друзями? Ще вітькоффа запросіть...
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14.07.2025 21:32 Ответить
ты думаешь что все так и расскажут, особенно как рассказали про операцию паутина
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14.07.2025 21:39 Ответить
На Трампа надейся а сам неплошай ….
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14.07.2025 21:38 Ответить
Гаразд, обрали Ідіота президентом. Проте як можна довіряти Ідіоту - це поза межі мого розуму. Волають - він навчився ! Чому ? Як красти ? Так він цю чорну роботу довірив своїм потужним. Політиці ? Та він прямий як дошка, що на язику, то й меле. Політичної хитрості немає, як зі своїх опонентів робити своїми друзями - це навіть не обговорюється! Баран, Віслюк закоханий у своє Я. Він не мій президент. Чий ? Баранів та Віслюків. Який вожак таке й стадо.
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14.07.2025 21:39 Ответить
Єдине навіщо той приїхав на тиждень до Києва - це щоб Київ тиждень не бомбили. Може, за цей час прийматиметься якийсь важливий вантаж, може повторення чогось на кшталт Курської офензиви. Ху?ло образиться, але вдарити по Києву не зможе.
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14.07.2025 21:43 Ответить
рашистські філіали спецслужб розкажуть йому, все що потрібно рашисту,а не Україні...
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14.07.2025 22:33 Ответить
 
 