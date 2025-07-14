Келлог получит всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах РФ, - Зеленский

Спецпредставителю президента США Дональда Трампа по вопросам войны в Украине Киту Келлогу, который находится с визитом в столице, предоставят всю информацию о ситуации на передовой и наступательных планах России.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские спецслужбы, наша разведка предоставят генералу Келлогу всю необходимую информацию о том, что происходит именно сейчас на передовой, и какие новые наступательные шаги готовит Россия. Россия до сих пор имеет на это средства", - отметил глава государства.

По его словам, война продолжается только из-за России и только из-за желания Путина продолжать войну и затягивать ее.

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"Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться. Надо делать абсолютно все - все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности. Мир возможен только благодаря силе.

Мы говорили об этом с Президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса, мы работаем на уровне наших команд - Украины и Соединенных Штатов Америки, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе. А также - чтобы обеспечить европейское финансирование и поддержку, общую нашу оборону", - добавил он.

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