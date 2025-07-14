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Новости Фото Визит Келлога в Киев
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Келлог встретился с Умеровым и заслушал брифинг Буданова и Сырского. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 14 июля, находясь с визитом в Киеве, спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с главой Министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом министр Умеров сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча с Умеровым

По словам главы оборонного ведомства, во время встречи с Келлогом они провели предметный и откровенный разговор о достижении справедливого и устойчивого мира.

"Поблагодарил США за поддержку Украины. Эта помощь спасает жизни и приближает конец войны", - сказал Умеров.

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев, который был на совещании, подчеркнул: Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, наша безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном ОПК, поэтому мы сосредоточены на масштабировании собственных возможностей.

Келлог

Отдельное внимание Келлог и Умеров уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь шла о системах ПВО и других критически важных направлениях.

"Некоторые из них уже реализуются, другие - готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников", - подчеркнул министр.

Келлог

"Имеем уникальный боевой опыт - особенно в сфере БпЛА - и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов. Обсудили также вопрос санкций. Российский энергетический сектор - ключевой источник финансирования войны. Его нужно последовательно и системно ограничивать", - сказано в сообщении.

Брифинг для американской делегации

Отмечается, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны. Они проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО.

Келлог

"Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении. Спасибо генералу Келлогу и Соединенным Штатам за последовательную поддержку, стратегическое видение и лидерство", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Буданов Кирилл (476) визит (3127) Александр Сырский (652) Умеров Рустем (610) Кит Келлог (186)


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Топ комментарии
+5
Після брифінгу Келлог не міг зрозуміти, чому ЗСУ відступають, з такими геніальними головнокомандуючими і міністрами.
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14.07.2025 19:48 Ответить
+3
їрмак був?
як не було - нелегітімна нарада...
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14.07.2025 19:38 Ответить
+3
келлог побував на персональному концерті 95 кварталу, абсолютно випадково.....
оце сервіс.
нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
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14.07.2025 19:55 Ответить
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Фашингтонскій смотрящий ?

а може так і треба, якщо ..

" Допанувались до самого краю,
Гірше ката Україну розпинають..."
Т.Шевченко
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14.07.2025 19:32 Ответить
їрмак був?
як не було - нелегітімна нарада...
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14.07.2025 19:38 Ответить
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14.07.2025 19:59 Ответить
так і знав, шо зараз березень...
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14.07.2025 20:09 Ответить
Після брифінгу Келлог не міг зрозуміти, чому ЗСУ відступають, з такими геніальними головнокомандуючими і міністрами.
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14.07.2025 19:48 Ответить
Поки не можу нічого коментувати, бо просто балабольство, що наше, що США та Трампа.
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14.07.2025 19:50 Ответить
"да, да но нет" (с)
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14.07.2025 19:50 Ответить
келлог побував на персональному концерті 95 кварталу, абсолютно випадково.....
оце сервіс.
нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
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14.07.2025 19:55 Ответить
ну прикорнув трохи діда.
на тих фріків дивитися, достатньо 15 секунд,
особливо коли ти володієш мовою як буба з єрмаком, разом узяті, англійською...
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14.07.2025 20:04 Ответить
телемарафон от первых лиц
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14.07.2025 20:01 Ответить
,,,і серед них,мабуть, були і ті ,котрі в очах "зепоцріотів" прочитали "фсбешна агентура"
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14.07.2025 20:35 Ответить
 
 