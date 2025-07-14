Келлог встретился с Умеровым и заслушал брифинг Буданова и Сырского. ФОТОРЕПОРТАЖ
В понедельник, 14 июля, находясь с визитом в Киеве, спецпредставитель президента США Кит Келлог встретился с главой Министерства обороны Украины Рустемом Умеровым и заслушал доклады от начальника ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом министр Умеров сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча с Умеровым
По словам главы оборонного ведомства, во время встречи с Келлогом они провели предметный и откровенный разговор о достижении справедливого и устойчивого мира.
"Поблагодарил США за поддержку Украины. Эта помощь спасает жизни и приближает конец войны", - сказал Умеров.
Первый заместитель министра обороны Сергей Боев, который был на совещании, подчеркнул: Украина готова к длительному прекращению огня. В то же время, наша безопасность и защита базируется на боеспособной армии и сильном ОПК, поэтому мы сосредоточены на масштабировании собственных возможностей.
Отдельное внимание Келлог и Умеров уделили развитию совместных проектов по локализации производства вооружения в Украине и Европе. В частности, речь шла о системах ПВО и других критически важных направлениях.
"Некоторые из них уже реализуются, другие - готовятся к запуску. Они укрепляют не только Украину, но и наших союзников", - подчеркнул министр.
"Имеем уникальный боевой опыт - особенно в сфере БпЛА - и готовы им делиться. Часть масштабных совместных инициатив можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов. Обсудили также вопрос санкций. Российский энергетический сектор - ключевой источник финансирования войны. Его нужно последовательно и системно ограничивать", - сказано в сообщении.
Брифинг для американской делегации
Отмечается, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, начальник ГУР Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов и представители разведки провели брифинг для американской стороны. Они проинформировали об оперативной ситуации, оценке планов противника и подготовке России к войне более широкого масштаба - не только против Украины, но и против НАТО.
"Показали, как Украина действует в ответ на российскую агрессию. Генерал Сырский также очертил первоочередные потребности украинской армии в вооружении. Спасибо генералу Келлогу и Соединенным Штатам за последовательную поддержку, стратегическое видение и лидерство", - сказано в сообщении.
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а може так і треба, якщо ..
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Т.Шевченко
як не було - нелегітімна нарада...
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нєнє.
от не кажіть, що вміють то вміють.
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особливо коли ти володієш мовою як буба з єрмаком, разом узяті, англійською...